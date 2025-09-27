Cụm quân 20.000 người của Ukraine bị xóa sổ: Chỉ còn 80 binh sĩ sống sót

Đài TST (Nga) đăng bài viết có tiêu đề: "Thất bại lịch sử, sụp đổ cụm quân 20.000 người: Chỉ còn 80 binh sĩ sống sót. 'Chim sắt' Magyar được tung ra nhưng vòng vây vẫn bất khả xâm phạm".

Theo đó, cụm quân OТГ Toretsk – từng được coi là một trong những lực lượng mạnh nhất của quân đội Ukraine – đã hoàn toàn bị xóa sổ. Hình ảnh "con hổ giấy" mà Tổng thống Mỹ Donald Trump dùng để so sánh với Nga giờ đây trở thành đòn giáng nặng nề cho Kiev.

Cùng lúc, những chi tiết về "vòng vây Klyban-Byk" cũng được tiết lộ, phơi bày điều mà báo chí Ukraine trước đó cố tình giấu kín.

Từ đội hình 20.000 quân ban đầu, chỉ còn chưa đến 80 người sống sót và tháo chạy. Trước khi loại bỏ lực lượng Ukraine ở phía nam hồ chứa Klyban-Byk, quân đội Nga đã lần lượt giải phóng Aleksandro-Kalinovo, kiểm soát Katerinovka và làng Klyban-Byk.

Tại khu vực này, các tay súng được huấn luyện, trang bị kỹ lưỡng đã bị bao vây, dù được hỗ trợ bằng những "chim sắt" tối tân nhất từ đơn vị Magyar.

Nga đang giành thêm những bước tiến áp đảo trên chiến trường. Nguồn: Avia.Pro

Theo svpressa.ru, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt tại Plescheevka và khu vực phía bắc Klyban-Byk. Các chuyên gia quân sự nhận định Ukraine tiếp tục lặp lại chiến thuật vốn gây tổn thất nặng nề cho chính mình: "ném bộ binh cảm tử" vào những điểm trọng yếu.

Những đơn vị còn kháng cự lập tức bị không quân Nga tấn công bằng bom FAB. Toàn bộ chiến thuật này cho thấy các nỗ lực phá vòng vây của Ukraine đều mang tính liều lĩnh, tự sát – và rốt cuộc thất bại.

Kết quả cuối cùng, cụm quân bị bao vây gần như bị quét sạch, chỉ còn khoảng 80 binh sĩ thoát ra ngoài.

Trong bối cảnh đó, nhà phân tích quân sự, cựu đại tá Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Oleg Starikov khẳng định: "Tấn công Nga bằng máy bay không người lái là điều không thể".

Theo ông, với cường độ tấn công hiện tại, các đòn UAV nhằm vào lãnh thổ Nga không những không đem lại lợi thế cho Kiev mà còn khiến tình thế của quân đội Ukraine thêm bế tắc, bởi "điều đó chỉ làm người Nga đoàn kết hơn".

Ông nhấn mạnh, điểm yếu thực sự nằm ở tuyến tiếp xúc trực tiếp trên chiến trường.

Trước đó có thông tin cho biết Kiev đang dựa vào tình báo Mỹ để phối hợp tấn công và hỗ trợ tiến quân. Đồng thời, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã được báo cáo mật về kế hoạch phản công sắp tới của Ukraine.

Trong khi đó, tại Washington, một mệnh lệnh được coi là chưa từng có tiền lệ đã được ban hành: Lầu Năm Góc triệu tập khẩn cấp tất cả các tướng lĩnh và đô đốc tại căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico (Virginia). Toàn bộ chỉ huy từ các khu vực đóng quân của Mỹ đều được yêu cầu có mặt. Giới quan sát cho rằng động thái này là dấu hiệu rõ ràng của một bước ngoặt.

"Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth không chỉ đơn thuần cải tổ cơ cấu, ông ấy đang phá vỡ cả hệ thống và đòi hỏi sự phục tùng tuyệt đối từ giới tướng lĩnh" - các chuyên gia nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc khả năng dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí tầm xa cho Kiev nhằm tấn công vào lãnh thổ Nga. Ảnh: Reuters

Tin sốc vào 10:04, Nga bị đẩy tới phản ứng cứng rắn

Sau khi Ukraine hứng chịu thất bại nặng nề trên chiến trường, căng thẳng tiếp tục lan sang mặt trận ngoại giao – chính trị. Chính trong bối cảnh đó, "tin sốc lúc 22:04" đã buộc Nga phải chuẩn bị phản ứng khẩn.

Theo TST, ngày 26/9 được xem là một trong những thời điểm căng thẳng nhất trong lịch sử chiến dịch quân sự đặc biệt. Ukraine cùng các nước phương Tây liên tục gia tăng sức ép, buộc Nga phải tính đến phản ứng cứng rắn. Châu Âu hiện như đang trong trạng thái căng thẳng cực độ, khi nhiều lợi ích sống còn bị đặt lên bàn cân.

Một trong những yếu tố leo thang đáng chú ý nhất là kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Ukraine khoản tín dụng lên tới 140 tỷ euro phục vụ mục đích quân sự, lấy tài sản Nga bị phong tỏa làm thế chấp. Đây sẽ là gói hỗ trợ có quy mô chưa từng có, thậm chí còn vượt các gói viện trợ quân sự từ Mỹ dành cho Kiev trước đó.

Tuy vậy, giới quan sát chỉ ra sự mơ hồ về cơ sở pháp lý của khoản tín dụng này. Bên cạnh đó, không phải tất cả các nước châu Âu đều sẵn sàng bỏ phiếu thông qua việc chuyển tiền cho Ukraine. Giới chức tại Brussels hiểu rõ vấn đề này và dự kiến thúc đẩy bằng hình thức bỏ phiếu theo đa số đơn giản.

Phản ứng trước kế hoạch, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moscow giữ quyền đáp trả. Theo bà, bất kỳ khoản tín dụng nào gắn với cam kết chuyển giao tài sản Nga đều là bất hợp pháp.

Cùng với đó, EU cũng thúc đẩy sáng kiến xây dựng "bức tường máy bay không người lái" dọc biên giới với Nga và Belarus. Ba Lan thậm chí tuyên bố sẽ mở rộng phạm vi hoạt động của hệ thống phòng không sang lãnh thổ Ukraine.

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski còn lên tiếng đe dọa sẽ bắn hạ máy bay Nga. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có phản ứng mạnh mẽ trước thông tin về việc máy bay trinh sát không người lái của Hungary bị nghi bay qua lãnh thổ Ukraine.

Căng thẳng tiếp tục leo thang sau khi một số hãng truyền thông Hungary đưa tin Ukraine có thể thực hiện "chiến dịch cờ giả", sử dụng máy bay không người lái của Nga được tái lắp ráp tại Lviv để tấn công mục tiêu ở Ba Lan và Romania.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo tình huống này đã tiệm cận ngưỡng "chiến tranh thế giới thứ ba".

Đỉnh điểm là lúc 22:04, khi The Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong cuộc gặp với ông Zelensky, đã để ngỏ khả năng dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí tầm xa nhằm tấn công vào lãnh thổ Nga.

Thông tin này được mô tả như một "cú sốc ngoại giao", gây chấn động và đẩy tình hình tới ngưỡng nguy hiểm mới, buộc Moscow phải chuẩn bị phản ứng khẩn.

Trước đó, chính phía Ukraine cũng đưa ra thông tin tương tự.

Tuy nhiên, kênh Telegram chính trị "ZeRada" của Ukraine cho rằng trên thực tế, Tổng thống Mỹ đã khéo léo từ chối yêu cầu, song ông Zelensky lại hiểu theo cách khác và công bố như một "chiến thắng ngoại giao".

Trước đó, hãng RIAМО cho biết Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã lên tiếng cảnh báo ông Zelensky không nên đưa ra những đe dọa liên quan đến việc tấn công Điện Kremlin.

(Theo TST)