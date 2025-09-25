Tư lệnh NATO: Như lính Nga ư? Chúng tôi không thể làm được!”

"Quân đội Nga được tổ chức hoàn toàn khác so với các lực lượng vũ trang của phần lớn các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)" - Theo trang tin Topwar (Nga), đây là nhận định của Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu Alexus Grynkewich. Ông Grynkewich cho biết, binh sĩ Nga không ngại mạo hiểm tính mạng.

“Quân đội Nga được tổ chức rất khác với chúng tôi. Các chỉ huy cấp thấp được khuyến khích mạo hiểm – nếu thành công, họ sẽ được khen thưởng.

Điều này dẫn đến những hành động liều lĩnh, và chúng ta đã thấy trong những ngày qua. Các binh sĩ Nga sẵn sàng làm những việc mà chúng tô sẽ không bao giờ chấp nhận” - Ông Grynkewich bày tỏ quan điểm trên tờ Le Monde (Pháp).

Ông bổ sung rằng NATO phải tính đến yếu tố này khi đưa ra các quyết định quân sự liên quan đến Nga.

Theo Topwar, cần lưu ý rằng chính sự sẵn sàng hy sinh vì đồng đội đã tạo nên điểm khác biệt của binh sĩ Nga so với quân nhân nước ngoài. Một ví dụ điển hình là trong quân đội Mỹ có quy định cấm binh sĩ dùng túi cứu thương cá nhân để hỗ trợ cho đồng đội bị thương.

Trong khi đó, trong quân đội Nga, thông lệ là phải tìm mọi cách cứu chữa binh sĩ bị thương cho đến phút cuối cùng.

Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến quân đội Mỹ và châu Âu, dù thường xuyên đưa ra những tuyên bố cứng rắn nhắm vào Nga, vẫn e ngại trước viễn cảnh đối đầu trực diện với lực lượng vũ trang Nga.

Đặc biệt, lính dù (VDV) và lính thủy đánh bộ Nga là những đối tượng khiến đối phương lo ngại nhiều nhất.

