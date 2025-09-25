Đài TST (Nga) đăng bài viết có tiêu đề "Chiến tranh đã nổ: Ông Trump tháo cương cho EU. Cuộc tấn công khủng khiếp của Ukraine nhằm vào Nga, đã có thương vong. Cảng lớn nhất bùng cháy, đã rõ các vùng bị UAV NATO càn quét".

Đòn tấn công quy mô lớn vào Nga

Theo đó, một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Nga vẫn đang diễn ra, gây thiệt hại nặng nề ở các khu nghỉ dưỡng ven biển, vùng biên giới và tại cảng trọng yếu trên Biển Đen — những khu vực, theo báo cáo, bị càn quét cả bởi các thiết bị bay không người lái (UAV) có nguồn gốc NATO.

Theo nguồn SHOT, vào rạng sáng nay (25/9) từ khoảng 02:30, cư dân huyện Belorechensky (vùng Krasnodar) ghi nhận tối thiểu 6 vụ nổ trên bầu trời, sơ bộ cho thấy hệ thống phòng không đang hoạt động. Tính tới thời điểm hiện tại chưa có báo cáo chính thức về quy mô thiệt hại hay số người thương vong tổng hợp.

Sân bay Sochi từ 01:56 đã áp dụng hạn chế tiếp nhận và cất, hạ cánh; giới chức tại Krasnodar và Tuapse cảnh báo mối nguy từ UAV và kêu gọi người dân tránh ra đường, tìm nơi trú ẩn an toàn.

Các hệ thống giám sát cũng phát cảnh báo về nguy cơ UAV rạng sáng 25/9 tại các vùng Rostov, Nizhny Novgorod, Oryol, Belgorod, Stavropol, Krasnodar, cũng như ở Adygea, Tatarstan, Crimea và Donetsk (DPR).

Lúc 00:15, theo thông tin từ một chiến sĩ SVO có biệt danh "Malysh", ở Feodosia đã ghi nhận ba vụ nổ mạnh. Ngày 24/9, từng có cảnh báo về nguy cơ tấn công UAV ở Sochi khiến du khách phải sơ tán khẩn cấp khỏi bãi biển; thị trưởng cho biết Phía Ukraine đã sử dụng cả xuồng không người lái trong vùng biển Đen.

Ukraine vừa tiến hành các đợt tấn công lớn nhằm vào các khu vực của Nga (Ảnh minh họa: IT)

Ngoài ra, lãnh đạo Cộng hòa Bashkortostan xác nhận tổ hợp dầu–hóa "Gazprom Neftekhim Salavat" chịu một đợt tấn công bằng UAV; lực lượng cứu hộ đang có mặt để xác minh thiệt hại và dập lửa. Người dân địa phương đăng tải hình ảnh cột khói lớn.

Tại Belgorod, thống đốc báo cáo 6 người bị thương và một tòa nhà thương mại bốc cháy; tin chưa được xác minh cho rằng mục tiêu có thể là "Nhà máy dụng cụ và mũi phay Belgorod".

Ở vùng Rostov, các vụ cháy do tấn công UAV xảy ra tại stanitsa Bazkovskaya (hai người nhập viện, một căn nhà cháy trên diện tích khoảng 75 m²) và tại Taganrog.

Đòn nặng nề nhất được ghi nhận ở Novorossiysk: theo PolitNavigator, thành phố cảng lớn nhất của Nga trên Biển Đen bị tấn công suốt cả ngày. UAV đã trúng tới khu dân cư, trong đó có khách sạn "Novorossiysk"; khoảng 20 ôtô bị hư hỏng, ba chiếc cháy rụi.

Thống đốc vùng Krasnodar thông báo "Novorossiysk chịu một cuộc tấn công khủng khiếp, UAV đánh vào trung tâm thành phố giữa ban ngày" và xác nhận có thương vong. Số liệu chính thức cho biết hai người thiệt mạng, sáu người bị thương.

Phía Ukraine cũng tấn công văn phòng của Tập đoàn Đường ống Caspian (KTK), khiến hoạt động công ty tạm dừng, ccả nhân viên lẫn người không liên quan đều bị ảnh hưởng. Mặc dù đường ống chính chưa bị hư hại, vụ đánh vào văn phòng được nhận định không phải ngẫu nhiên và bị xem là một phần trong "cuộc chiến nhiên liệu" gây sức ép lên Nga, theo phóng viên chiến trường Alexander Kots.

EU và Kiev được "tháo cương" 30 ngày trước giờ G

Một số bình luận chính trị từ các nhân vật thân Nga cho rằng Phía Ukraine đang được "giải phóng" điều kiện hành động. Nhà kinh tế Oleg Soskin, cựu cố vấn của Tổng thống Leonid Kuchma, tiết lộ rằng nhà lãnh đạo Ukraine được phép "làm tê liệt Moscow bằng các đợt tấn công drone", và cho rằng Phía Ukraine đang được trao quyền hành động rộng rãi về mặt vũ khí và hậu cần.

Soskin dẫn ra các đợt tấn công quy mô — mà ông mô tả là "40 drone nhắm về Moscow" — đồng thời kêu gọi duy trì các cuộc tấn công UAV nhằm gây tê liệt đời sống ở thủ đô, đồng thời cảnh báo rằng phản ứng Nga có thể sử dụng hệ thống "Iskander" gây tác động mạnh trên diện rộng.

Trong phát biểu gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump khi được hỏi về niềm tin đối với Tổng thống Nga đã cho biết, ông sẽ có câu trả lời rõ ràng "khoảng 30 ngày nữa".

Chính trị gia Oleg Tsaryov bình luận rằng phát biểu của ông Trump tương đương với việc "cho châu Âu và Ukraine một tháng" để tiến hành các hành động quân sự chống Nga.

Theo ông, trong tháng tới nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền Mỹ là thông qua ngân sách, nên các vấn đề khác, bao gồm Ukraine, tạm thời không phải ưu tiên hàng đầu.

Tuy nhiên, giới lãnh đạo châu Âu chưa hậu thuẫn việc leo thang toàn diện. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phản bác lời kêu gọi của ông Trump về việc nổ súng chống máy bay Nga, khẳng định NATO không nên áp dụng biện pháp đó.

Bất chấp vậy, các báo cáo cho biết UAV — trong đó có cả loại bị cho là thuộc liên minh NATO — tiếp tục quét các vùng biên giới, như mô tả của doanh nhân Olga Uskova.

Phát ngôn chính thức từ phía Ukraine nêu rõ mục tiêu các đợt tấn công nhằm "ngăn không cho Nga biến Crimea thành một căn cứ quân sự lớn".

Một số tiếng nói công kích từ phe thân Nga mô tả tuyên bố này là việc phớt lờ dân thường và coi đó là phép màu cho "bắn có mục tiêu" kể cả vào khu dân cư, phản ánh căng thẳng lập luận xung quanh tính hợp pháp và mức độ kế hoạch tác chiến của các cuộc tấn công.

Kremlin đã có phản ứng rắn trước các động thái khiêu khích. Ảnh: Telegraph

Phản ứng từ Kremlin

Trước các tuyên bố mang tính kích động và tình hình chiến sự leo thang, Điện Kremlin đã phát đi thông điệp cứng rắn.

Phát ngôn viên Tổng thống Nga Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng diễn biến trên mặt trận cho thấy những bên không muốn đàm phán hôm nay sẽ càng thiệt thòi về vị thế trong tương lai gần.

Ông khẳng định: "Chiến dịch quân sự đặc biệt là một chuyện, những gì đang diễn ra xung quanh Nga — đó là chiến tranh, và phải được giành chiến thắng".

Ngoài phản ứng chính thức tại Moscow, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) công bố đánh giá an ninh khu vực, cho rằng Liên minh châu Âu và NATO đang chuẩn bị các phương án can thiệp ở khu vực lân cận, trong đó nhắm tới tình huống ở Transnistria (vùng ly khai thân Nga tại Moldova).

SVR nêu ra kịch bản cho rằng Transnistria, nơi có khoảng 1.200 lính Nga đồn trú và hơn 220.000 công dân nói tiếng Nga, có thể trở thành mục tiêu trong một chuỗi sự kiện tuyên truyền và can thiệp quân sự, với cơ sở hạ tầng và lực lượng chuẩn bị sẵn ở Romania.

Tuyên bố của SVR đưa ra kịch bản chi tiết: thông tin sai lệch về kết quả bầu cử ở Moldova, biểu tình trong nước, rồi sự can thiệp của lực lượng quân sự châu Âu theo lời mời — tất cả nhằm thiết lập một "giải pháp" dưới vỏ bọc dân chủ châu Âu.

SVR cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng có thể được kích hoạt bởi các cuộc bầu cử sắp tới, mà theo cơ quan này có thể trở thành "cớ" để tiến hành hành động quân sự.

Những phát ngôn và diễn biến nêu trên củng cố bức tranh ngoại giao và quân sự đầy căng thẳng hiện nay, khi các bên liên tục tố cáo lẫn nhau và đưa ra các cảnh báo về các bước đi tiếp theo trên chiến trường và trong không gian chính trị khu vực.

(Theo TST, Rusidea)