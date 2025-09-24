Cấp báo từ Bộ Tư lệnh Nga, quân NATO đã tới Odesa - Kiev bất ngờ đưa yêu cầu "khó", Trung Quốc lập tức phản pháo

NATO đổ bộ Odessa: Nguy cơ bùng nổ mặt trận mới

Tờ Odessa News (Nga) ngày 24/9 dẫn thông tin từ Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cho hay, một lực lượng đổ bộ của NATO đã xuất hiện tại Odessa, sát biên giới Transnistria (vùng ly khai thân Nga tại Moldova).

Bộ Tư lệnh Nga cho biết, việc NATO triển khai lực lượng ở Odessa, sát biên giới Transnistria, là dấu hiệu cho thấy liên minh này đang chuẩn bị can thiệp quân sự trực tiếp vào khu vực.

Theo thông tin mà SVR ghi nhận được, những nhóm quân đầu tiên từ Pháp và Anh đã có mặt tại Odessa, với mục tiêu được cho là nhằm "răn đe" Transnistria. =

Trước đó, NATO từng tập trận ở Romania với kịch bản tương tự. Theo tình báo Nga, hiện có nhiều dấu hiệu cho thấy kế hoạch có thể được kích hoạt ngay sau bầu cử quốc hội Moldova ngày 28/9.

Giới chức Nga cảnh báo, Brussels quyết tâm giữ Moldova trong vòng kiểm soát, bất chấp hậu quả. Việc điều động quân và nguy cơ đặt Transnistria dưới sự kiểm soát quân sự trên thực tế được xem là bước đi nhằm áp đặt chính sách đối ngoại chống Nga.

Cùng thời điểm, tại Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã trình lên quốc hội dự luật cho phép triển khai quân đội Ukraine ra nước ngoài với lý do "an ninh quốc gia".

Động thái này làm dấy lên đồn đoán rằng Kiev có thể tham gia chiến dịch vũ lực nhằm vào Transnistria. Chính quyền Transnistria cũng đã bày tỏ quan ngại, cho rằng Moldova và NATO đang biến khu vực này thành quân cờ trong ván cờ địa chính trị.

Odesa News dẫn lời các nhà quan sát lưu ý, nếu Moldova chính thức yêu cầu NATO hỗ trợ giành lại quyền kiểm soát Transnistria thì kịch bản này sẽ đồng nghĩa với "xung đột quân sự công khai giữa Moldova và Nga".

Theo SRV, quân NATO đã tới Odessa, chuẩn bị cho kịch bản nhắm vào Transnistria. Ảnh: TST

"Một cuộc chiến nhỏ thắng lợi": Kịch bản NATO đổ bộ Odessa

Giới phân tích Nga cho rằng châu Âu hiện rất cần một "cuộc chiến nhỏ thắng lợi" nhằm che lấp những khủng hoảng chính trị và kinh tế trong khối.

Transnistria trở thành mục tiêu thuận lợi vì tại đây có khoảng 1.200 binh sĩ Nga đồn trú và 220.000 công dân Nga sinh sống, nhưng Moscow khó có khả năng bảo vệ khu vực này nếu xảy ra xung đột quy mô lớn.

Theo SVR, lực lượng NATO do Pháp chỉ huy hiện đã được triển khai sát biên giới Moldova, với toàn bộ cơ sở hạ tầng cần thiết cho một chiến dịch quân sự.

Theo kịch bản mà tình báo Nga đưa ra, biến động có thể xảy ra trong cuộc bầu cử sắp tới ở Moldova sẽ khiến người dân xuống đường phản đối. Lúc này, Tổng thống Moldova Maia Sandu có thể viện nhờ tới sự hỗ trợ của NATO.

Theo SVR, Việc điều động quân và nguy cơ đặt Transnistria dưới sự kiểm soát quân sự trên thực tế được xem là bước đi nhằm áp đặt chính sách đối ngoại chống Nga. Ảnh: IT

Đến ngày 30/11, thời điểm Transnistria tổ chức bầu cử cơ quan lập pháp, NATO có thể trực tiếp can thiệp vào khu vực này.

SVR cho biết, việc thành lập "Liên minh tình nguyện" do Pháp và Anh khởi xướng được xem là bước chuẩn bị cho kịch bản nói trên. Trụ sở chỉ huy đã được đặt tại Paris, trong khi một trung tâm hậu cần quân sự được thiết lập ở Romania.

Theo phân tích từ phía Nga, mục tiêu thực sự của liên minh này không phải Ukraine mà chính là Moldova. Cuộc bầu cử ngày 28/9 có thể trở thành ngòi nổ cho sự can thiệp quân sự, biến Moldova và Transnistria thành điểm nóng mới trong căng thẳng giữa Nga và phương Tây.

Ông Zelensky đưa ra yêu cầu 'khó' cho Trung Quốc

Trong khi đó, trên mặt trận ngoại giao, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lại lựa chọn một hướng đi khác khi đưa ra yêu cầu "khó" cho Trung Quốc ngay tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Cụ thể, theo France 24, trong phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 23/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Trung Quốc hoàn toàn có khả năng buộc Nga dừng cuộc chiến ở Ukraine.

Ông nhấn mạnh Bắc Kinh, với vị thế là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, hiện là đối tác mà Moscow phụ thuộc rất lớn. Theo phía Kiev, Trung Quốc dù không trực tiếp tham gia chiến sự nhưng đã cung cấp cho Nga nhiều mặt hàng có thể dùng cho mục đích quân sự và vẫn duy trì nhập khẩu năng lượng từ nước này.

"Nếu Bắc Kinh thực sự mong muốn chấm dứt chiến tranh, họ hoàn toàn có thể tác động để Moscow phải dừng lại. Không có Trung Quốc, Nga của Tổng thống Putin sẽ chẳng thể đứng vững. Tuy nhiên, Trung Quốc thường chọn cách im lặng thay vì hành động để đem lại hòa bình," ông Zelensky phát biểu.

Tuyên bố này được đưa ra đúng thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lên án Trung Quốc và Ấn Độ là những "nguồn lực tài chính chính" cho chiến dịch của Nga, do vẫn tiếp tục mua dầu khí từ Moscow. "Chính việc nhập khẩu năng lượng Nga của Trung Quốc và Ấn Độ đang nuôi dưỡng cuộc chiến này," ông Trump nói.

Tổng thống Volodymir Zelensky. Ảnh: Getty

Bắc Kinh lập tức phản pháo

Về phía Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh luôn phủ nhận việc cung cấp vật tư quân sự cho Nga, đồng thời nhấn mạnh vai trò trung gian khách quan trong các nỗ lực hòa giải.

Tại phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an, Phó đại sứ Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố: "Từ khi khủng hoảng bắt đầu, Trung Quốc kiên định kêu gọi chấm dứt đối đầu và thúc đẩy đàm phán hòa bình."

Ông Cảnh cho rằng xung đột tại Ukraine đã tác động nặng nề đến kinh tế toàn cầu, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác về lương thực, năng lượng, thương mại, tài chính và bảo vệ hạ tầng thiết yếu nhằm duy trì chuỗi cung ứng toàn cầu ổn định.

Theo ông, thay vì tìm giải pháp chính trị, các lệnh trừng phạt đơn phương và việc mở rộng thẩm quyền xét xử dưới danh nghĩa "khủng hoảng" chỉ làm nảy sinh thêm vấn đề và cần phải bị loại bỏ.

Phó đại sứ Trung Quốc thừa nhận thời gian qua có một số tiến triển trong đối thoại liên quan đến khủng hoảng Ukraine, khi nhiều bên tổ chức các cuộc gặp gỡ và tham vấn.

Tuy vậy, sự khác biệt về lập trường và đề xuất giữa các bên vẫn còn rất lớn. Ông kêu gọi các bên tham chiến cần thể hiện ý chí chính trị, sự linh hoạt và nghiêm túc để có thể tiến tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện và ràng buộc.

Ông Cảnh cũng cảnh báo tình hình hiện nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi giao tranh trên thực địa vẫn tiếp diễn, các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa vẫn diễn ra, trong khi vũ khí và đạn dược tiếp tục đổ vào chiến trường.

Theo ông, Trung Quốc hy vọng các bên sẽ đóng vai trò mang tính xây dựng hơn để sớm tạo điều kiện chấm dứt chiến sự.

Ngoài ra, ông nhấn mạnh yếu tố nhân đạo, cho rằng dân thường chính là đối tượng chịu tổn thất nặng nề nhất.

Ông kêu gọi các bên kiềm chế, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế, không được tấn công dân thường hoặc cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời cần tránh sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trung Quốc, theo ông, sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế để tiếp tục thúc đẩy giải pháp chính trị và hỗ trợ nhân đạo cho những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.

(Theo Odessa News, France 24)