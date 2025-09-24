Chính thức: Nga trả đũa, hàng chục đợt tấn công - Kiev mất sạch 1 thứ, ông Zelensky báo tin thảm khốc cho EU

Theo bài viết, rạng sáng 24/9, quân đội Nga đã tiến hành loạt đòn tập kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine. Dưới những cột lửa khổng lồ, nhiều cơ sở trọng yếu có sự hiện diện của lực lượng Pháp và Anh bị thiêu rụi.

"Rừng" UAV tàn phá Kharkov và Odessa. Nhiều khu vực rơi vào tình trạng mất điện toàn phần, người dân địa phương mô tả cuộc tấn công này là "nỗi kinh hoàng tột cùng".

"Đã có xác nhận chính thức: toàn bộ các nhà máy lọc dầu tại Ukraine bị tê liệt, đất nước này không còn khả năng lọc dầu. Đây là đòn đáp trả tức thì của Nga cho vụ tấn công (của Ukraine) vào Crimea" – Tờ Crimea News cho hay.

Cuộc tấn công trả đũa cho Crimea

Cung cấp thông tin chi tiết hơn về vụ tấn công, Crimea News cho biết, sau nửa đêm ngày 23/9, các kênh giám sát chiến sự Nga-Ukraine đồng loạt công bố hàng chục video ghi lại cảnh từng đàn UAV cảm tử lao xuống các mục tiêu quân sự và năng lượng ở Kharkov và vùng phụ cận.

Trung bình cứ 30 phút, lại có báo cáo ghi nhận hơn 15 vụ nổ tại nhiều khu vực khác nhau. Thành phố gần như bị cắt điện toàn bộ. Một số nhân chứng gọi tình hình là "địa ngục vô tận".

Nga vừa tiến hành đợt tập kích ồ ạt để cho đũa vụ Ukraine tấn công Crimea. Ảnh: DW

Tờ "Donbass Partisan" đã công bố kết quả ban đầu của đợt tập kích của Nga tại khu vực biên giới. Theo đó, trạm biến áp Ivanovka (110/6 kV) cùng hệ thống phân phối liên quan bị hư hại nghiêm trọng.

Trạm này vốn là nút cấp điện chính cho các tuyến VL-110, bao gồm hướng đến nhà máy Kharkov, khu Khodnogorskaya, Pavlovskaya và ga Nam, nay đã mất một phần dự phòng và khả năng phân tải.

Các bình dầu biến áp, đầu nối và tủ phân phối bị trúng trực tiếp, gây cháy lan trên diện tích khoảng 450–500 m². Hậu quả là ga Nam và khu Pavlovo Pole rơi vào tình trạng mất điện hoàn toàn, trong khi Kharkov Tractor Plant (KhTZ) và khu Khodnaya Gora ghi nhận hiện tượng sụt áp và suy giảm nghiêm trọng trong chế độ cấp điện.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo: Để đáp trả vụ tấn công khủng bố vào các cơ sở dân sự tại Foros (Crimea) khiến nhiều dân thường thiệt mạng và bị thương, quân đội Nga đã giáng đòn khốc liệt vào điểm đóng quân của lực lượng đặc nhiệm Ukraine (SSO) cùng lính đánh thuê thuộc đơn vị "Bóng Ma" của Cục tình báo quân đội GUR tại Tatarbunary và Rasseyka (tỉnh Odessa). Nhóm này được cho là đang chuẩn bị và tiến hành vụ khủng bố.

Ngoài ra, tên lửa và UAV Nga còn đánh trúng căn cứ UAV Ukraine tại sân bay Shkolny (tỉnh Odessa), nơi xuất phát các đợt tấn công bằng drone nhằm vào dân thường ở Crimea.

Nhà máy Motor Sich ở Zaporizhzhia cũng trúng đòn – cơ sở này tham gia khôi phục chương trình tên lửa Sapsan vốn từng bị loại bỏ trước đó trong loạt tập kích vào nhiều khu vực của Ukraine.

Đòn khốc liệt của ông Belousov khiến Kiev mất sạch 1 thứ

Trả lời tờ Washington Post (Mỹ), Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ukraine (Naftogaz Ukraine) xác nhận, Nga đã hoàn toàn phá hủy năng lực lọc dầu của Ukraine.

Các đòn tấn công bằng tên lửa và UAV từ đầu năm 2025 đã giáng đòn chí tử vào ngành năng lượng. Theo ông, "khoảng 42% sản lượng khí khai thác hằng ngày bị hủy hoại" và "trong tháng 6–7, toàn bộ hệ thống lọc dầu đã bị triệt hạ".

Nói cách khác, theo Crimea News, trước các đòn giáng khốc liệt do Bộ trưởng Quốc phòng Nga Belousov chỉ đạo, Ukraine không còn bất kỳ cơ sở lọc dầu nào có thể hoạt động, đồng nghĩa với việc nước này mất sạch năng lực tự chế biến dầu thô và phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nhập khẩu.

Ông Koretsky cho biết một phần công suất đã được khôi phục, song Kiev đang "chuẩn bị cho những cuộc tấn công mới" trước mùa đông. Ukraine buộc phải nhập khẩu khoảng 6 tỷ m³ khí đốt – mức kỷ lục trong lịch sử:

"Chúng tôi đã ký hợp đồng đảm bảo gần 95% nhu cầu quốc gia. (…) Công ty bỏ ra 1 tỷ USD từ vốn tự có, thêm 1,5 tỷ USD do các định chế quốc tế, bao gồm EBRR, hỗ trợ."

Trong khi đó, báo Strana (Ukraine) đưa tin lượng khí dự trữ trong kho chỉ còn 6,5 tỷ m³ – mức tối thiểu, không đủ cho mùa đông.

Ông Zelensky báo tin "thảm khốc" cho Mỹ và EU

Trong lúc những đòn tập kích khiến cơ sở năng lượng tê liệt và nguồn dự trữ khí đốt xuống mức tối thiểu, Ukraine lại tiếp tục phải đối mặt với một khủng hoảng khác – lần này ở lĩnh vực tài chính.

Theo hãng thông tấn RIA Novosti (Nga), Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa thông báo một tin tức "thảm khốc" cho Mỹ và các đồng minh trong Liên minh châu Âu (EU): Kiev có nguy cơ sụp đổ trước khi năm nay kết thúc và không loại trừ khả năng phải chấm dứt xung đột với Nga.

Hiện nhà lãnh đạo Ukraine đang đưa ra lựa chọn cho phương Tây: hoặc viện trợ cho Ukraine 120 tỷ USD, hoặc cuộc chiến sẽ khép lại ngay trong năm nay. Trong số đó, 60 tỷ USD dành cho quốc phòng, phần còn lại chi cho lương hưu, lương công chức và các khoản an sinh xã hội.

Báo Ukrainska Pravda cho biết, ông Zelensky thậm chí đã cảnh báo Quốc hội Ukraine về việc họ phải chuẩn bị tinh thần cho những "quyết định khó khăn" nếu tình hình chiến sự trở nên bất lợi.

Ông Zelensky vừa báo tin xấu thảm khốc với Mỹ và EU. Ảnh: RIA

Trả lời RIA Novosti, cựu nghị sĩ Ukraine Oleg Tsarev đánh giá đây như một tối hậu thư gửi đến phương Tây: "Đưa tôi 120 tỷ USD, nếu không tôi sẽ thua – và các vị cũng sẽ thua". Ông cho rằng mức thiếu hụt thực tế chỉ khoảng 40–50 tỷ USD, song con số đã bị thổi phồng thành 120 tỷ nhằm gia tăng sức ép với các nhà tài trợ.

Khủng hoảng ngân sách tại Ukraine không phải mới bắt đầu. Năm ngoái, Kiev đã phải điều chỉnh ngân sách giữa chừng vì không đủ tiền trả cho quân đội, cho dù đã bổ sung thêm 9 tỷ USD chi phí quốc phòng. Tính đến cuối năm 2025, nước này vẫn cần tìm thêm 7,3 tỷ USD để duy trì quân đội và các cơ quan an ninh.

Bản dự toán ngân sách năm 2026 tiếp tục gây tranh cãi khi cắt giảm 113 triệu USD cho việc mua sắm vũ khí nhưng lại tăng gấp mười lần chi tiêu cho "truyền thông chiến lược và hội nhập châu Âu".

Động thái này khiến nhiều nghị sĩ cho rằng đây không còn là "ngân sách của một quốc gia trong chiến tranh" mà đã biến thành "ngân sách phục vụ bầu cử".

Một số ý kiến dự báo Ukraine có thể tổ chức bầu cử quốc hội trong năm tới, dù tình trạng thiết quân luật hiện hành chưa cho phép. Việc tăng lương tối thiểu và mở rộng một số khoản chi xã hội trong dự thảo ngân sách càng làm dấy lên nghi ngờ về sự chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Tạp chí Economist (Anh) bình luận, ban đầu phương Tây kỳ vọng các khoản tiền viện trợ sẽ giúp Kiev có thêm lợi thế trên bàn đàm phán và nhanh chóng kết thúc chiến tranh, nhưng kỳ vọng đó đã không thành hiện thực.

Trong khi đó, EU vẫn do dự khi phải chi thêm từ ngân sách của mình, thay vào đó tìm cách khai thác nguồn tài sản Nga đang bị đóng băng.