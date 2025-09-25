157 nước mang cú sốc cho Ukraine, Mỹ gây bất ngờ lớn nhất - Chuyên gia cảnh báo "án tử" ông Trump cho Kiev

157 nước mang tới cú sốc ngoại giao cho Kiev

Theo hãng tin RT (Nga), một tuyên bố chung do Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) đưa ra nhằm chỉ trích Nga chỉ được 36 trong tổng số 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc ủng hộ, trong khi Mỹ chọn bỏ phiếu trắng.

Việc có tới 157 quốc gia không tham gia tuyên bố chung đã trở thành một cú sốc ngoại giao lớn đối với Ukraine và EU, phản ánh nỗ lực vận động quốc tế của họ chưa đạt kết quả mong muốn.

Tài liệu này được Cao ủy Đối ngoại EU bà Kaja Kallas cùng Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine ông Andrey Sibiga giới thiệu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York vào ngày thứ Ba.

Trong đó, Nga bị cáo buộc đã "vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc". Bản tuyên bố cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép với Moscow và tái khẳng định sự ủng hộ đối với "chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong các đường biên giới được quốc tế công nhận".

Trong số các nước EU, 26 thành viên tán thành văn bản, ngoại trừ Hungary. Ngoài ra, Albania, Andorra, Úc, Bosnia và Herzegovina, Canada, Nhật Bản, Monaco, New Zealand, Na Uy và Vương quốc Anh cũng tham gia ký tên.

Chỉ 36 trong tổng số 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc ủng hộ tuyên bố chung của Ukraine và EU. Ảnh: The Spectator

Trước đó vào tháng Hai, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết do Kiev cùng một số quốc gia châu Âu đề xuất với lập luận chống Nga tương tự.

Sau đó, một văn kiện khác do Mỹ khởi xướng đã được thông qua, nhận được sự đồng thuận của Washington, Moscow và tám thành viên khác, trong khi năm nước châu Âu chọn bỏ phiếu trắng. Nghị quyết này không trực tiếp gọi Nga là bên xâm lược mà chỉ kêu gọi "nhanh chóng chấm dứt" xung đột tại Ukraine.

Về phần mình, Moscow nhiều lần khẳng định cuộc chiến ở Ukraine thực chất là cuộc đối đầu ủy nhiệm do phương Tây tiến hành chống Nga.

Điện Kremlin cũng tuyên bố sẵn sàng chấm dứt giao tranh nếu Kiev từ bỏ tuyên bố chủ quyền với năm khu vực đã gia nhập Liên bang Nga thông qua trưng cầu dân ý kể từ năm 2014, chấp nhận vị thế trung lập và đảm bảo quyền lợi cho cộng đồng nói tiếng Nga tại Ukraine.

Chuyên gia cảnh báo "án tử" của ông Trump với Ukraine

Trong bối cảnh Ukraine và EU vừa hứng cú sốc ngoại giao tại Liên Hợp Quốc, phát biểu gây chú ý của Tổng thống Mỹ Donald Trump càng khiến dư luận quốc tế đặt dấu hỏi về triển vọng của Kiev trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

Cụ thể, theo tờ Telegraph (Anh), sau nhiều tháng khuyên Ukraine nên chấp nhận mất vùng lãnh thổ phía Đông và tiến tới hòa bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ đưa ra lập trường mới tại Liên Hợp Quốc ở New York.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông viết: "Tôi nghĩ Ukraine, với sự hỗ trợ của EU, đang ở vị thế có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ ban đầu. Với thời gian, sự kiên nhẫn và sự hỗ trợ tài chính từ châu Âu, đặc biệt là NATO, việc khôi phục đường biên giới nguyên trạng hoàn toàn khả thi."

Thông điệp này được ông Trump đưa ra ngay sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Truyền thông quốc tế lập tức coi đây là một "cú quay xe ngoạn mục", khi ông Trump công khai ủng hộ mục tiêu khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Kiev.

Chuyên gia cảnh báo "án tử" của ông Trump cho Kiev. Ảnh: Axios

Tuy nhiên, giới quan sát đặt câu hỏi: Liệu ông Trump thực sự quay lưng với Tổng thống Nga Vladimir Putin – nhân vật mà ông từng nhiều lần bày tỏ thiện cảm? Trên thực tế, những phát biểu sau đó cho thấy ông vẫn giữ thái độ nước đôi.

Ông Trump gọi Nga là "hổ giấy", nhưng đồng thời nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho NATO để NATO tự sử dụng theo ý họ. Chúc cả hai nước may mắn." Theo Telegraph, thay vì tăng viện trợ cho Kiev hay siết chặt trừng phạt Moscow, ông Trump dường như đang chuyển gánh nặng sang châu Âu và NATO, còn Mỹ thì giữ khoảng cách.

Nhà phân tích quân sự Mỹ Scott Ritter coi tuyên bố của ông Trump là "án tử hình cho Ukraine". Trả lời blogger Andrew Napolitano trên YouTube, Ritter cho rằng viễn cảnh giành lại toàn bộ lãnh thổ chỉ khiến Kiev rơi vào bi kịch.

Ông nhấn mạnh: "Trump đã kết án tử cho Ukraine, đồng thời kết án nền kinh tế châu Âu sụp đổ và biến NATO thành một 'con hổ giấy' bất lực trước những cam kết đã đưa ra." Theo Ritter, đây thực chất là động thái "rửa tay", báo hiệu Mỹ muốn đứng ngoài cuộc chiến.

Nhận định này trùng với bình luận của Telegraph trong bài viết "Ông Trump rửa tay trong cuộc chiến Ukraine", rằng cam kết duy nhất của ông chỉ là tiếp tục bán vũ khí cho đồng minh – một điều khó tạo ra bước ngoặt trên chiến trường.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga công bố rằng chỉ trong một tuần, quân đội Ukraine đã tổn thất hơn 16.000 binh sĩ cùng hàng trăm khí tài, từ xe tăng, xe bọc thép đến pháo binh. Những con số này càng làm dấy lên tranh cãi về tính thực tế trong phát biểu của ông Trump.