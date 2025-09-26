Kiev phản công với 1.500 tăng và 2000 BMP, đoàn quân dài tới 40km – Nga dồn dập đánh lớn: Kịch chiến dữ dội

Ukraine bất ngờ "phản công kỷ lục"

Tờ Dnepr-news (Nga) ngày 26/9 đăng bài viết có tiêu đề "Cuộc phản công kỷ lục của Quân đội Ukraine. 2.000 xe chiến đấu bộ binh và 1.500 xe tăng được tung ra. Trận chiến chủ lực với Nga đã bắt đầu – ba mặt trận cùng bùng nổ".

Theo bài viết, sau những tuyên bố từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ukraine được cho là đã tung ra "phản công kỷ lục", đồng thời có thể là lần cuối cùng.

Trên thực địa, ba mặt trận đồng loạt bùng nổ, Quân đội Ukraine (VSU) phải điều động gấp các đơn vị phong tỏa cùng tiểu đoàn Shkval (một trong các đơn vị của Ukraine, thường đảm nhận vai trò tấn công trực diện và chặn giữ ở các khu vực trọng yếu) ra chiến tuyến.

Đoàn quân tấn công của Ukraine gồm 2.000 xe BMP và 1.500 xe tăng của NATO, kéo dài tới 40 km.

Theo truyền thông Nga, Ukraine phát động cuộc phản công kỷ lục. Ảnh: TST

Trong khi đó, Nga tuyên bố đã phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn tại hướng Dnepropetrovsk và thiết lập bến đổ quân mới ở Berezove. Tại mặt trận Zaporizhzhia, lực lượng Nga tiến gần khu vực Olhovske — nơi Ukraine từng phản công vào mùa hè 2023.

Chỉ trong một tuần, theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 4 khu dân cư và tổn thất của Ukraine lên tới 10.585 binh sĩ.

Mặt trận Sumy cũng tái bùng phát. Nga khẳng định đã kiểm soát Yunakovka, địa bàn từng là điểm xuất phát của "phi vụ Kursk" năm 2024. Việc giành được địa bàn này đã mở ra hành lang tác chiến sâu 13 km, rộng 10 km tới sông Loknya, thuận lợi cho bước tiến tiếp theo.

Phóng viên chiến trường Nga Ruslan Tatarinov nhận định, đây chính là bước mở đầu cho trận chiến giành thành phố Sumy.

Áp lực dồn dập, tiểu đoàn Shkval xuất hiện ở tiền tuyến

Theo chuyên gia quân sự Nga Andrey Marochko (ria.ru), Quân đội Ukraine đã điều động các đơn vị phong tỏa tới Kupiansk khi nhiều binh sĩ rời bỏ vị trí. Hãng thông tấn TASS cho biết, các đại đội Shkval đã được đưa tới tỉnh Sumy.

Những đơn vị này bị cho là chỉ được triển khai "một chiều". Gần Synelnykove (Kharkiv), ít nhất hai cuộc tấn công của Shkval đã bị đẩy lùi, khiến phía Ukraine chịu thiệt hại lớn.

Trong khi đó, trên bình diện quốc tế, phát biểu của ông Trump cho rằng Ukraine có thể "tiến công, giành lại đường biên giới 2022 và thậm chí tiến xa hơn" gây phản ứng lạnh nhạt ở phương Tây. Thủ tướng Estonia Kaja Kallas nhấn mạnh, việc trang bị cho Kiev không phải trách nhiệm của châu Âu.

Năng lực phản công thực tế và toan tính chính trị

Giới phân tích tỏ ra hoài nghi về tính khả thi từ cuộc "phản công kỷ lục" của Kiev. Theo các tài liệu rò rỉ, Ukraine đang siết chặt lệnh động viên, tìm thêm hơn 120.000 quân dự bị và mở rộng độ tuổi nhập ngũ lên tới trên 60 tuổi.

Tổng tham mưu Ukraine còn buộc phải chuyển lính biên phòng và nhân viên hậu cần thành lính tấn công, trong khi vị trí trống được thay bằng lính đánh thuê từ NATO.

Theo kênh tin tức "Biên niên quân sự", để mở một chiến dịch phản công thực thụ, Ukraine cần lực lượng tương đương một quân đoàn Mỹ: ít nhất 1.400–1.500 xe tăng, 2.000 BMP, 700 pháo và 45–50 nghìn quân.

Thế nhưng con số này vẫn chưa đủ để tạo đột phá qua hệ thống phòng thủ nhiều tầng. Thực tế, trước chiến dịch năm 2023, Kiev từng huy động tới 160.000 quân, 150 phương tiện bay và khoảng 2.000 xe bọc thép, nhưng vẫn không đạt mục tiêu.

Cựu đại tá Aslan Nakhushev cho biết Ukraine đã nhận thêm lô tên lửa phòng không, bom GLSB và JDAM từ Mỹ, trị giá 500 triệu USD theo chương trình PURL, song "không đáng kể" so với nhu cầu thực tế.

Theo một số kịch bản, chiến dịch phản công hiện tại có thể bị Kiev bỏ dở để nhường chỗ cho đàm phán hòa bình, nhưng nhiều chuyên gia dự báo tới 90% Ukraine sẽ tái cơ cấu, tích trữ vũ khí và chờ thời cơ Nga suy yếu về kinh tế hoặc chính trị.

Dù hiện nay công khai có ý kiến rằng Ukraine có thể buộc phải chấp nhận mất lãnh thổ, thậm chí "ghi sổ bỏ" những vùng đất đến sông Dnepr, nhưng giới quan sát nhận định đây chỉ là động thái che giấu.

Ukraine vẫn là một "dự án chống Nga" quá thuận lợi để phương Tây từ bỏ: vừa là nơi thử nghiệm vũ khí, vừa là nguồn nhân lực giá rẻ, vừa là công cụ gây sức ép lên Moscow.

Giới chuyên gia dự đoán, Ukraine khó có thể phản công thành công. Ảnh: IT

Trận chiến định hình cục diện lâu dài

Diễn biến trên các mặt trận Dnepropetrovsk, Zaporizhzhia và đặc biệt là Sumy cho thấy cả hai bên đều đang đẩy sức mạnh tới mức cực hạn.

Nga muốn tạo ra những mũi đột phá sâu để phá vỡ thế phòng thủ, trong khi Ukraine, dù thiếu hụt nhân lực và vũ khí, vẫn buộc phải tung ra các đơn vị dự bị để giữ vững trận tuyến.

Việc xuất hiện những đoàn cơ giới khổng lồ kéo dài hàng chục km cùng các đơn vị đặc nhiệm như Shkval phản ánh mức độ căng thẳng chưa từng có.

Về chính trị, những phát ngôn từ phía Mỹ và châu Âu cho thấy phương Tây đang lúng túng: vừa muốn duy trì áp lực lên Moscow, vừa lo ngại chi phí kéo dài cuộc chiến.

Với Kiev, mỗi thất bại trên thực địa đều khiến vị thế trong đàm phán suy yếu, song rút lui cũng đồng nghĩa mất đi công cụ chiến lược trong quan hệ với phương Tây.

Trong bối cảnh đó, trận chiến hiện nay có thể không chỉ quyết định số phận của một vài khu vực, mà còn định hình tương lai lâu dài của xung đột.

Một khi mũi tiến công của Nga tiếp tục mở rộng, khả năng Ukraine duy trì thế phòng thủ sẽ ngày càng thu hẹp. Ngược lại, nếu Kiev giữ được tuyến biên và chờ thêm viện trợ, cuộc chiến nhiều khả năng sẽ tiếp tục kéo dài, biến khu vực thành điểm nóng bất ổn khó dự đoán trong nhiều năm tới.

(Theo Dnepr-news)