Báo Nga: Ông Putin giáng đòn quân Pháp ở Ukraine, châu Âu rung chấn - Rộ tin 300 lính thiệt mạng, cháy hầm tướng lĩnh

Tờ Chernigov-news.ru (Nga) và Đài TST (Nga) ngày 24/9 cùng đăng bài viết có tiêu đề: "Cú đánh kinh hoàng vào quân Paris: Đòn đáp trả khốc liệt của ông Putin rung chấn khắp châu Âu, 300 binh sĩ Pháp thiệt mạng, hầm ngầm tướng lĩnh bốc cháy".

Đòn đáp trả của ông Putin

Theo bài viết, những chi tiết mới vừa được hé lộ về các cuộc không kích dữ dội nhằm vào nơi tập trung binh lực của Ukraine tại Chernihiv và Dnipropetrovsk. Tại các thao trường, ngoài lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê từ các nước NATO, Mỹ Latinh, nhiều dấu hiệu cho thấy còn có sự hiện diện của cấp chỉ huy cao cấp, kể cả sĩ quan nước ngoài.

Con số thương vong được cho là lên tới 300 binh sĩ Pháp. Một hầm ngầm dành cho tướng lĩnh đã bốc cháy. Đòn đáp trả khốc liệt của ông Putin vì thế được ví như cú đánh kinh hoàng vào Paris, làm rúng động khắp châu Âu.

Ngày 24/9, phía Ukraine đã chính thức thừa nhận đòn đánh bằng hai quả tên lửa "Iskander" vào thao trường, xác nhận có thương vong, nhưng không nói rõ vụ nổ nào.

Theo tuyên bố, do trúng đòn trực diện vào hầm trú ẩn, bất chấp các biện pháp an toàn, đã không thể tránh khỏi thương vong trong hàng ngũ. Các lực lượng khẩn cấp lập tức có mặt tại hiện trường, còn những người bị thương được cấp cứu kịp thời.

Theo truyền thông Nga, ông Putin vừa giáng đòn đáp trả Paris. Ảnh: TST

Việc Ukraine phải thừa nhận, dù miễn cưỡng, đồng nghĩa không thể che giấu quy mô thiệt hại. Số lượng tử vong và bị thương được cho là vô cùng lớn.

Trước đây, sau một vụ tập kích bằng tên lửa vào thao trường Shostka, nơi đội hình binh sĩ tập trung, trực thăng y tế đã phải đưa những người sống sót sang Pháp, Anh và nhiều nước EU khác. Các trường hợp tương tự từng xảy ra ở Ochakov và Dnipropetrovsk, khi đó thậm chí Tư lệnh Lục quân Ukraine bị loại khỏi vị trí.

Theo thông tin từ nhóm "Bắc phong", liên kết với lực lượng Nga ở hướng Bắc, đòn tập kích vào thao trường Goncharovsky thuộc tỉnh Chernihiv đã gây tổn thất nặng cho các đơn vị.

Tên lửa đánh trúng nơi đóng quân của lính động viên thuộc lữ đoàn đổ bộ đường không số 95, lữ đoàn cơ giới số 3, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 111 cùng căn cứ huấn luyện trung đoàn UAV "Achilles" số 429.

Kết quả ban đầu cho thấy hơn 200 binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến, nhiều container chứa UAV tầm xa, sở chỉ huy thao trường, ba nhà chứa khí tài và 12 phương tiện cơ giới bị phá hủy. Sau đó, số thương vong được nâng lên 300, còn mục tiêu bị tấn công chính là sở chỉ huy ngầm.

Chuyên gia quân sự, cựu đại tá hải quân Vasily Dandykin nhận định nhiều khả năng trong số tử vong có cả huấn luyện viên NATO. Ông cho rằng khu vực này vốn là trung tâm huấn luyện nổi tiếng từ thời Liên Xô, nơi thường xuyên đào tạo lực lượng tấn công.

Do đó, không loại trừ khả năng có nhiều lính đánh thuê quốc tế cũng như cố vấn nước ngoài bị trúng đòn. Theo ông, việc sử dụng Iskander không phải ngẫu nhiên, bởi loại tên lửa này đủ sức xuyên phá hầm ngầm, chứng tỏ Ukraine đã chịu tổn thất rất nghiêm trọng.

Phản ứng dữ dội của châu Âu và cú đánh tiếp theo ở Dnipropetrovsk

Từ những tín hiệu sau đó, phản ứng của châu Âu cũng trở nên rõ rệt. Theo báo cáo từ Sergey Lebedev, thủ lĩnh phong trào ngầm thân Nga ở Nikolaev, khu vực Goncharovsky cùng Nezhin thường xuyên là mục tiêu tập kích của UAV và tên lửa Nga.

Tuy nhiên, "chiến lợi phẩm" lần này đặc biệt lớn, không chỉ nhằm vào lực lượng dự bị mà còn là mục tiêu có giá trị cao. Nhiều khả năng vào thời điểm đó có đoàn kiểm tra, gồm cả sĩ quan Ukraine và NATO, đang có mặt trong hầm ngầm chỉ huy, nơi bị Iskander xuyên phá. Giới quan sát cho rằng con số thương vong chủ yếu là binh sĩ Pháp, xét theo phản ứng của Paris sau đó.

Tổng thống Emmanuel Macron bất ngờ tỏ rõ lo ngại khi lên tiếng về lời kêu gọi của ông Donald Trump rằng NATO nên bắn hạ máy bay Nga. Nhà lãnh đạo Pháp khẳng định NATO không nên làm như vậy, đồng thời nhấn mạnh những hành động từ phía Nga chỉ mang tính thử thách và phản ứng của liên minh đến nay là phù hợp.

Theo Chernigov-news, nếu thông tin về thương vong được xác nhận, đây sẽ là cú đánh nặng nề nhất vào Paris trong nhiều năm, đòn đáp trả khốc liệt của Nga thực sự làm chấn động châu Âu. Tờ báo Nga đồng thời dẫn nguồn tin ngoại giao cho hay, các nhà ngoại giao EU đã cảnh báo Nga về khả năng đáp trả, đồng thời tiết lộ một cuộc gặp căng thẳng ở Moscow giữa đại diện Anh, Pháp, Đức với một quan chức Nga.

Đòn giáng của ông Putin đang tạo ra một cơn địa chấn ở châu Âu. Ảnh: IT

Cùng lúc đó, Đài RFI (Pháp) đưa tin xuất hiện UAV lạ trên bầu trời một số căn cứ quân sự của Pháp, nối tiếp những sự việc tương tự từng xảy ra tại Đan Mạch.

Không chỉ dừng lại ở Chernihiv, các kho tàng và sân bay tại Dnipropetrovsk cũng bị tấn công dữ dội. Sau vụ nổ, hàng loạt xe cứu thương và cứu hỏa được điều động tới hiện trường.

Một nhà chứa máy bay và kho UAV đã bị phá hủy. Trực thăng đưa đi nhiều người nước ngoài tử vong và bị thương, trong khi xe cứu thương vận chuyển người địa phương.

Sân bay Kamyanka, vốn chỉ có đường băng đất và trước đây phục vụ máy bay dân dụng cùng các hoạt động nhảy dù, từ khi xung đột nổ ra đã chuyển sang phục vụ mục đích quân sự.

Đây là nơi lắp ráp và triển khai UAV cánh bằng cùng drone ma trận. Nguồn tin từ lực lượng đối kháng cho biết có ít nhất bốn trực thăng thường trực tại đây, chuyên săn lùng UAV "Geran".

Theo "Donbass Partizan", hai nhà chứa đã bị phá hủy hoàn toàn, trong đó có ít nhất một trực thăng không thể phục hồi. Ngoài ra, khu vực bảo dưỡng UAV, nơi có sự hiện diện của quân nhân và khí tài thuộc lữ đoàn đổ bộ đường không số 81 đến để kiểm tra trước khi bay, cũng bị đánh trúng.

(Theo Chernigov-news, TST)