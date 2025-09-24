Báo Nga: 2 vũ khí mới của Việt Nam gây chú ý lớn, hé lộ cột mốc tháng 3/2026

Hãng tin Sputnik (Nga) đăng bài viết cho biết, xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 và xe tăng bơi T-1 của Việt Nam đã gây chú lớn.

Sputnik dẫn thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết, chiều 23/9, Thượng tướng Phạm Hoài Nam — Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng — đã có buổi làm việc với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và các đơn vị liên quan để nghe báo cáo và chỉ đạo về kế hoạch nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hai mẫu trang bị này.

Báo Nga nhận định đây là bước đi quan trọng, thể hiện xu hướng tiến gần hơn của Việt Nam tới khả năng tự chủ trong sản xuất vũ khí trang bị chủ lực. Với đường bờ biển dài hơn 3.200 km cùng mạng lưới sông ngòi và đồng bằng dày đặc, Việt Nam cần những loại khí tài có thể hoạt động linh hoạt cả trên cạn lẫn trên mặt nước.

Ở vai trò xe thiết giáp chở quân chiến đấu, XTC-03 được so sánh tương đồng với các dòng BTR hoặc BMP hiện đại nhưng được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện tác chiến và địa hình của Việt Nam; loại xe này kỳ vọng sẽ bảo đảm đưa bộ binh an toàn trên chiến trường phức tạp, đồng thời giữ được cơ động và tăng cường hỏa lực hỗ trợ.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam chủ trì cuộc làm việc về phương án nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 và xe tăng bơi T-1. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Trong khi đó, xe tăng bơi T-1 được nghiên cứu nhằm nâng cao khả năng vượt sông, phù hợp với địa hình nhiều sông rạch — cho phép lực lượng tăng, thiết giáp cơ động cả trên bộ lẫn dưới nước trong nhiều tình huống tác chiến.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, cho biết theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Nhà máy Z179/GAET được phân công làm đầu mối nghiên cứu, chế tạo mẫu xe thiết giáp XTC-03, trong khi Nhà máy Z125 đảm nhiệm nghiên cứu, chế tạo mẫu xe tăng bơi T-1.

Hiện Tổng cục đã hoàn tất thuyết minh Đề án khung sản phẩm quốc gia cho XTC-03, kèm theo đề xuất các nhiệm vụ thuộc đề án và đã gửi Cục Khoa học quân sự để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Trước đó, xe chiến đấu XTC-02 được Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và sản xuất, lần đầu được công bố tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: ANTĐ

Hồ sơ chương trình khoa học — công nghệ cấp Bộ về “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe tăng bơi T-1” cũng đã được hoàn thiện và chuyển sang Cục Khoa học quân sự để thẩm định.

Đáng chú ý, Tổng cục đã giao Z179/GAET chế tạo một mẫu nguyên lý của XTC-03 và Z125 chế tạo một mẫu nguyên lý của T-1, với mốc hoàn thành trước ngày 31/3/2026.

Phát biểu tại cuộc họp, Thượng tướng Phạm Hoài Nam biểu dương Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cùng các đơn vị liên quan vì đã chủ động tham mưu và đề xuất phương án nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hai loại trang bị này.

Ông nhấn mạnh XTC-03 và T-1 là những sản phẩm vũ khí — trang bị kỹ thuật mang ý nghĩa chiến lược, vì vậy Tổng cục và các đơn vị cần chủ động, tập trung, rút ngắn tiến độ để sớm đưa sản phẩm vào biên chế.