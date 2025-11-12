TST: Tất cả ấn định! Quân Kiev đầu hàng - Nga nã bom KAB đánh chưa từng có, ông Belousov tung 2 "át chủ bài"

Quân Ukraine ở Mirnograd đầu hàng hàng loạt

Đài TST (Nga) ngày 12/11 dẫn nguồn tin chiến trường xác nhận, binh sĩ Ukraine tại thành phố Mirnograd, thuộc tỉnh Donetsk đang "đầu hàng hàng loạt". Trước đó, khu vực này đã ở trong tình trạng bị bao vây một phần. Tới nay vòng vây của quân Nga "đã khép kín", ấn định tình hình.

Theo thông tin từ ông Denis Pushilin, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), tình hình của lực lượng Ukraine tại Mirnograd đang ngày càng xấu đi. Ông cho biết các đơn vị Nga đã bao vây gần trọn khu dân cư, khiến phía Ukraine gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc luân chuyển quân, tiếp tế và rút lui an toàn.

Trong đoạn video đăng trên Telegram, ông Pushilin nhấn mạnh rằng thành phố thực tế đã bị cô lập, các tuyến đường cơ động và khả năng rút lui của quân Ukraine "hầu như không còn".

Theo TST, quân Ukraine tại Mirnograd đang đầu hàng hàng loạt (Ảnh minh họa. Nguồn: TST)

Một nhóm gồm 25 binh sĩ Ukraine (trong đó có người bị thương) đã tự nguyện ra hàng, đồng thời nói rằng chỉ huy đơn vị đã "bỏ rơi họ".

Vài ngày trước, quân đội Nga đã rải truyền đơn kêu gọi binh sĩ Ukraine "chấm dứt kháng cự và hạ vũ khí". Các thành viên của Lữ đoàn 38 thuộc Quân đội Ukraine sau đó bước ra khỏi vị trí với tay giơ cao, cùng những đồng đội bị thương.

Những binh sĩ này kể lại rằng họ sống nhiều tuần trong chiến hào, thiếu thốn tiếp tế, không được luân phiên và không có mệnh lệnh rút lui.

Mirnograd là một thành phố công nghiệp ở vùng Pokrovsk, miền Tây Donbass, cách Donetsk khoảng 50 km.

Thành phố được thành lập năm 1911, được công nhận quy chế đô thị năm 1965. Trước năm 2016, nơi đây mang tên Dimitrov, được đặt theo tên Georgi Dimitrov – chính trị gia cộng sản Bulgaria – Liên Xô; sau đó đổi lại tên hiện nay theo luật "phi cộng sản hóa" của Ukraine.

Trước đó, một số đơn vị Ukraine đã rút chạy khỏi vị trí ở Kupyansk (tỉnh Kharkov). Chỉ huy biệt đội tấn công thuộc Trung đoàn cơ giới 121 có biệt danh "Lavrik" cho biết, trên thực tế Nga đã giành kiểm soát toàn bộ thành phố Kupyansk và đang tiến hành chiến dịch "quét sạch" khu vực phía Tây.

Mặt trận phía bắc bùng nổ

Sau khi vòng vây quanh Mirnograd gần như khép kín, giao tranh lại bất ngờ lan rộng ở hướng biên giới phía Bắc. Các đơn vị Nga được cho là đã vượt qua biên giới, mở thêm mũi tiến công sâu "chưa từng có" vào khu vực Kharkov – Sumy, trong khi phía Ukraine chịu tổn thất nặng và rơi vào thế bị động.

Theo các nguồn quân sự thân Nga, chiến sự bùng phát đồng thời với loạt không kích sâu vào hậu phương Ukraine. Bom dẫn đường KAB với tầm bay tới 200 km được sử dụng để tấn công các mục tiêu kiên cố, kho tàng, trạm hậu cần và đầu mối giao thông.

Ông Sergey Lebedev, điều phối viên phong trào ngầm tại Mykolaiv, cho rằng đây là "những đòn duy trì áp lực, không cho phía Ukraine khôi phục hậu phương hay chuyển quân dự bị", đồng thời buộc Ukraine "hao tổn nguồn lực và nhiên liệu".

Các cuộc tấn công được ghi nhận tại Kharkov, Sumy và Chernihiv, trong đó một trạm liên lạc tại Chernihiv bị phá hủy.

Mặt trận phía bắc đang trở nên "nóng" hơn. Ảnh: TST

Trước đó, vào đêm 9/11, một loạt bom KAB được cho là đã đánh trúng ga đường sắt Lozova ở Nam Kharkov – trung tâm phân phối hậu cần chính cho cụm Pokrovsk, Mirnograd, Dobropillia.

Ngoài ra, kênh tin tức Velikaya Rossiya (Nga) đưa tin về việc một nhóm lính đánh thuê Anh – Mỹ bị loại khỏi vòng chiến đấu. Mặt trận miền Bắc bắt đầu rung động mạnh.

Theo kênh tin tức Resident (Ukraine), Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky đã báo cáo về tình hình khó khăn ở Volchansk và Kupyansk, khi quân Nga "mở tiến công trên nhiều hướng".

Ở phía Nga, các kênh tin tức Rybar và Condottiero tuyên bố quân Nga đã vượt biên giới, giành được quyền kiểm soát Bologivka và Otradne, đồng thời đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi nhiều vị trí trong khu vực Volchansk (cả 3 địa danh đều thuộc tỉnh Kharkiv).

Theo kênh tin tức Frontovaya Ptichka, các nhóm tấn công của Lữ đoàn 71 (Ukraine) đã rút khỏi Ryzhivka sau khi chịu tổn thất nặng. Một số nguồn cũng cho biết quân Nga tái giành quyền kiểm soát Alekseevka, ngôi làng từng nhiều lần đổi chủ chỉ trong vài ngày.

Ông Belousov đi nước cờ bất ngờ

Sau các diễn biến dồn dập trên chiến trường Donetsk và biên giới Kharkiv–Sumy, giới quan sát cho rằng Moscow đang đồng thời triển khai một chiến lược "tái cấu trúc sức mạnh từ bên trong".

Trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt bước sang giai đoạn tiêu hao dài hơi, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov đã đi một nước cờ được đánh giá là bất ngờ và đầy tính chiến lược: thay đổi nhân sự chủ chốt trong lĩnh vực hậu cần và công nghiệp quốc phòng.

Theo sắc lệnh mới, Đại tá – Tướng Alexander Sanchik được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách hậu cần – kỹ thuật, trở thành người đứng đầu toàn bộ hệ thống tiếp tế của quân đội Nga.

Ông Belousov có nước gờ gây bất ngờ. Ảnh: The Insider

Cùng lúc, ông Vasily Osmakov – chuyên gia về công nghiệp và nhập khẩu công nghệ, từng công tác tại Bộ Công Thương – được điều chuyển sang đảm nhiệm chức Thứ trưởng phụ trách trang bị và phát triển công nghệ quốc phòng.

Giới phân tích nhận định, đây là nỗ lực hiếm thấy nhằm gắn kết "hậu phương sản xuất với tiền tuyến chiến đấu".

Trong khi Sanchik là tướng thực chiến, từng chỉ huy các cụm tác chiến Vostok (Đông) và Yug (Nam), thì Osmakov là người hiểu sâu chuỗi cung ứng công nghiệp và khả năng nội địa hóa sản xuất. Sự kết hợp giữa hai người được xem là mô hình "song trụ" – vừa củng cố hệ thống hậu cần quân sự, vừa bảo đảm nguồn cung vũ khí hiện đại trong bối cảnh phương Tây tăng cường cấm vận công nghệ.

Nhà bình luận quân sự Vlad Shlepchenko (kênh Tsargrad) cho rằng việc chọn Sanchik là "dấu hiệu cho thấy ông Belousov muốn cải tổ tận gốc".

Theo ông, tân Thứ trưởng không phải là "tướng bàn giấy" mà là người "hiểu thế nào là thiếu đạn, chậm tiếp tế, và giá trị của một đoàn xe lương thực đến đúng giờ".

Ông cũng nhận được sự tín nhiệm cao trong quân đội, từng trực tiếp chỉ huy các tuyến vận tải chiến dịch và ủng hộ việc xây dựng đài tưởng niệm dành cho tình nguyện viên hy sinh tại vùng chiến sự.

Shlepchenko nhấn mạnh, Nga đang tiếp tục khắc phục những thiếu sót của thời kỳ tiền chiến. Việc thay đổi nhân sự hậu cần nhiều lần, cùng với hàng loạt vụ điều tra tham nhũng, cho thấy nỗ lực của Moscow nhằm tìm ra cơ chế hiệu quả hơn cho một hệ thống vốn được xem là "điểm nghẽn chiến lược" của quân đội.

Ông nhận định: "Phá vỡ một bộ máy quân sự bằng tham nhũng hay sai lầm về ưu tiên là điều dễ dàng, nhưng tái thiết nó giữa thời chiến để đạt hiệu quả thực sự là thử thách phi thường. Điều đó đòi hỏi nỗ lực của toàn xã hội – từ binh sĩ tiền tuyến đến lãnh đạo cao nhất."

Giới phân tích cho rằng, việc ông Belousov tung cùng lúc hai 'át chủ bài' – một từ chiến trường, một từ công xưởng – thể hiện ý đồ chiến lược rõ ràng: Nga không chỉ phản ứng trước diễn biến ở Ukraine, mà đang chủ động chuẩn bị cho một cuộc chiến trường kỳ, nơi hậu cần và công nghiệp quốc phòng sẽ đóng vai trò quan trọng không kém hỏa lực hay tên lửa.