Nổ lớn! Tên lửa Nga ồ ạt trút sau tin Ukraine đánh cắp MiG-31, ông Zelensky rời Kiev – Kremlin ban hành sắc lệnh nóng

Nga ồ ạt trả đũa sau tin Kiev đánh cắp MiG-31

Đài TST (Nga) ngày 11/11 đưa tin, tên lửa Nga đã ồ ạt trút xuống Ukraine ngay sau khi xuất hiện thông tin về âm mưu của Kiev nhằm đánh cắp tiêm kích MiG-31. Video ghi lại cuộc tấn công, lan truyền nhanh trên Internet, cho thấy nhiều tiếng nổ lớn vang dội, ánh chớp rực lên trên bầu trời Kiev và Khmelnytsky.

Theo TST, đây là đòn đáp trả trực diện của Nga sau khi Cục tình báo Ukraine (GUR) và tình báo Anh bị cáo buộc tìm cách tiếp cận và mua chuộc phi công Nga với giá 3 triệu USD để chiếm đoạt chiếc MiG-31 mang theo tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.

"Điều Giám đốc GUR Budanov muốn (tiếp cận Kinzhal) rốt cuộc đã diễn ra, nhưng theo cách hoàn toàn trái ngược mong đợi: Kiev nhận Kinzhal bằng loạt đòn tấn công dồn dập.

Nga tấn công trả đũa dồn dập sau tin Ukraine đánh cắp MiG-31. Ảnh: TST

FSB cho biết Nga đã phóng tên lửa Kinzhal vào Trung tâm trinh sát điện tử chủ yếu của Ukraine ở tỉnh Kiev, đồng thời đánh vào tỉnh Khmelnytsky. Đây đều là những mục tiêu được đánh giá là "nhạy cảm đặc biệt".

Thông tin do TST ghi nhận trước đó cho biết, GUR Ukraine, cùng với đặc nhiệm Anh, đã xây dựng kế hoạch chiêu dụ phi công Nga để đánh cắp MiG-31.

Theo kịch bản, nếu chiếm được máy bay, họ sẽ điều chiếc MiG mang Kinzhal tới gần căn cứ NATO ở Constanța (Romania), nơi hệ thống phòng không được kỳ vọng sẽ "vô tình" bắn hạ, tạo ra cú sốc truyền thông quốc tế. Nhân viên GUR còn trấn an phi công rằng "sẽ không có gì nguy hiểm".

Kế hoạch khiêu khích này được ấn định vào ngày Bộ Quốc phòng Romania điều tiêm kích NATO ứng trực vì báo động biên giới. Cách tiếp cận phi công được thực hiện giống một số trường hợp trước, như hứa trả 3 triệu USD và cấp hộ chiếu châu Âu.

Trong kế hoạch của GUR, phi công Nga thậm chí phải đầu độc chỉ huy bằng cách cho chất độc vào mặt nạ dưỡng khí để kiểm soát chiếc MiG, rồi bay tới căn cứ NATO – nơi máy bay sẽ bị phòng không bắn hạ theo đúng kịch bản sắp đặt.

Ảnh chụp màn hình bài đăng trên kênh Telegram của ông Zelensky thông báo việc ông đã rời thủ đô Kiev. Ảnh: Telegram

Ông Zelensky rời Kiev

Trong lúc thủ đô Kiev oằn mình dưới các đợt tấn công trả đũa của Nga, Tổng thống Volodymyr Zelensky bất ngờ rời Kiev và xuất hiện tại Kherson.

5 phút sau bài phát biểu trước lãnh đạo tỉnh, ông Zelensky đăng một bức ảnh cho thấy mình không còn ở Kiev. Trong trang phục tối màu, ông đứng tại khu vực cửa ngõ vào Kherson, phía sau là biển hiệu thành phố.

Khoảng 20 phút sau đó, ông tiếp tục chia sẻ một video ghi ngay tại đây, cho biết Kherson hàng tháng phải hứng chịu các đợt tấn công bằng hàng nghìn UAV của Nga.

Đáng lưu ý, theo TST, cùng thời điểm ông Zelensky xuất hiện ở Kherson, trên mạng xã hội Ukraine bắt đầu lan truyền trở lại một khái niệm được gọi là "lời nguyền Zelensky" – ám chỉ việc các địa điểm ông ghé thăm sau đó thường trở thành điểm nóng giao tranh hoặc bị Nga giành quyền kiểm soát.

Những ví dụ được nhắc lại bao gồm Bakhmut – nơi ông từng đến trước khi thành phố thất thủ; Chasiv Yar vào tháng 7; hay gần đây là Pokrovsk, thành phố được dự đoán là sắp thất thủ trước đà tiến của Nga.

Một số ý kiến chuyên gia cũng cho rằng "lời nguyền Zelensky" có thể sẽ lặp lại với thành phố Kherson. Các cuộc tấn công từ cả hai phía tiếp tục tạo ra những biến động khó lường tại khu vực.

Sắc lệnh của Kremlin được cho là sẽ tác động tới tình hình xung đột. Ảnh: TST

Kremlin ban hành sắc lệnh mới, một thời kỳ mới bắt đầu

Trong lúc chiến sự leo thang và Tổng thống Zelensky rời Kiev để tới Kherson giữa bối cảnh căng thẳng quân sự gia tăng, Kremlin bất ngờ công bố một sắc lệnh có tác động sâu rộng tình hình xung đột hiện nay.

Theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin, Nga chính thức thay đổi toàn diện quy trình cấp quyền công dân và giấy phép cư trú cho người nước ngoài. Điểm nhấn quan trọng nhất là việc gắn quyền nhận quốc tịch với nghĩa vụ sẵn sàng phục vụ trong quân đội Nga.

Động thái này được đánh giá gắn trực tiếp với bối cảnh xung đột kéo dài, khi Nga tìm cách bổ sung lực lượng mà không phải ban bố huy động quy mô lớn.

Việc hướng nhóm lao động nhập cư vào các vị trí quân sự cũng cho thấy Moscow muốn tái định hình chính sách nhập cư theo hướng đòi hỏi mức độ gắn kết và trung thành cao hơn.

Các quy định mới yêu cầu nam giới nước ngoài từ 18–65 tuổi muốn xin hộ chiếu Nga hoặc giấy phép cư trú phải cung cấp giấy tờ liên quan đến đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Song song siết chặt, sắc lệnh cũng tạo thêm nhiều ưu đãi mới. Người nước ngoài ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga hoặc đang phục vụ trong Bộ Tình trạng Khẩn cấp (MChS) sẽ được xét quốc tịch theo thủ tục rút gọn, không cần trải qua quy trình hành chính kéo dài như trước.

Chính phủ Nga cũng phê duyệt các sửa đổi bảo vệ nhóm này: người nước ngoài đang phục vụ theo hợp đồng sẽ không bị dẫn độ theo yêu cầu của các quốc gia khác, ngay cả khi họ đang bị truy nã quốc tế.

Với các vi phạm hành chính, hình phạt cũng được giảm nhẹ: từ trục xuất xuống chỉ còn phạt tiền tối đa 60.000 ruble hoặc lao động công ích. Tuy nhiên, các tội phạm hình sự vẫn dẫn đến trục xuất.

Giới phân tích cho rằng Nga đang định hình một mô hình nhập cư mới, trong đó hình thành "trạng thái đặc biệt" cho người nước ngoài ký hợp đồng quân sự – bao gồm ưu đãi, rút gọn thủ tục quốc tịch và mức bảo vệ pháp lý lớn hơn.

Sự thay đổi này phản ánh quá trình điều chỉnh chiến lược trong chính sách hội nhập: nếu trước đây người nhập cư có thể sống và làm việc tại Nga trong nhiều năm mà không gắn bó sâu sắc với đất nước, thì nay quyền có quốc tịch chỉ dành cho những người thể hiện sự trung thành thông qua nghĩa vụ quân sự.

Nhiều ý kiến trong nước mô tả động thái này bằng cụm từ: Tổng thống Putin đã nói "đủ rồi" — hàm ý Nga chấm dứt giai đoạn cấp quốc tịch dễ dàng và chuyển sang mô hình yêu cầu nghĩa vụ quân sự như một chuẩn mực bắt buộc.

Động thái này cũng phù hợp với xu hướng thắt chặt luật nhập cư tại Nga thời gian gần đây, và đối với những người đã quen với bộ quy tắc cũ, rõ ràng một thời kỳ hoàn toàn mới đã mở ra.