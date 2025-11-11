Tất cả bị đánh trúng! Bộ QP Nga phát thông báo khẩn cấp - Hình ảnh hiếm xuất hiện, ông Putin ra chỉ thị quan trọng

Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo khẩn

Đài TST (Nga) đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga vừa phát đi thông báo gắn nhãn "Khẩn cấp" về đòn tập kích trong đêm 10/11 nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine.

Theo đó, các tiêm kích MiG của Nga đã phóng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal đánh trúng loạt mục tiêu được ấn định, trong đó có sân bay quân sự Starokonstantinov lớn nhất Ukraine. Mục tiêu là các máy bay Su-24 trang bị Storm Shadow/SCALP – loại tên lửa do Anh-Pháp sản xuất, và từng được Kiev sử dụng để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Một loạt vụ nổ thứ cấp đã được ghi nhận.

Ngoài ra, Nga còn tấn công nhiều mục tiêu "nhạy cảm" của lực lượng Ukraine — cho thấy quân đội Ukraine đang bị "xóa sổ" trên nhiều hướng. Trong đêm, một trung tâm trinh sát vô tuyến và trinh sát kỹ thuật vô tuyến lớn của Ukraine cũng đã bị phá hủy, gây tổn thất nghiêm trọng cho Kiev.

"Có vẻ như Nga đã quyết định xóa sổ lực lượng Ukraine trên mọi hướng" – TST bình luận.

"Đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga, vào rạng sáng 10/11, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tập trung bằng vũ khí chính xác cao.

Trong đó có tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, cùng UAV tấn công nhằm vào: các sân bay quân sự, trung tâm trinh sát vô tuyến và trinh sát kỹ thuật vô tuyến của Ukraine, kho đạn tên lửa của hệ thống pháo phản lực phóng loạt Olkha, cũng như các xưởng lắp ráp và nơi lưu trữ UAV tầm xa. Tất cả trúng mục tiêu" – Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Hình ảnh hiếm xuất hiện

Trong khi đó, từ hướng Konstantinovka, chiến trường cũng xuất hiện những hình ảnh hiếm cho thấy mức độ leo thang về hỏa lực và công nghệ.

War Chronicle công bố đoạn videocho thấy ba quả bom FAB-500 gắn bộ điều khiển UMPC đồng loạt tấn công một mục tiêu kiên cố, gần như chạm đích cùng thời điểm.

Điều gây chú ý là quỹ đạo của 3 quả bom không trùng lặp: mỗi quả tiếp cận từ một góc và hướng khác nhau, cho thấy bộ điều khiển UMPC đã được tinh chỉnh để tăng khả năng linh hoạt và độ chính xác ở mức cao hơn so với những tháng đầu khi loại bom này được sử dụng rộng rãi.

Theo TST, đây là hình ảnh hiếm trong khuôn khổ SVO.

FAB-500 vốn là loại bom nặng 500kg, có sức công phá lớn, nhưng khi kết hợp với UMPC — bộ cánh lượn và hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp vệ tinh — loại vũ khí này được biến thành bom lượn có tầm tấn công xa hơn nhiều so với bom rơi tự do truyền thống.

Việc lập trình lộ trình bay cho phép quả bom lượn tới mục tiêu theo góc đánh được tính toán, giúp tăng khả năng xuyên phá vào các công trình kiên cố hoặc công sự ẩn sâu. Trong trường hợp ở Konstantinovka, 3 quả FAB-500 hội tụ vào cùng mục tiêu gần như đồng thời, khiến sức hủy diệt được cộng hưởng, tạo ra mức độ phá hủy lớn hơn đáng kể so với từng quả bom đơn lẻ.

Hình ảnh từ hiện trường cũng cho thấy UAV Nga hoạt động với mật độ dày đặc, đóng vai trò vừa trinh sát hiệu chỉnh đường bay cho UMPC, vừa tấn công trực tiếp bằng FPV.

Việc UAV và bom lượn UMPC xuất hiện đồng thời trên cùng một trục chiến đấu phản ánh cách Nga phối hợp hỏa lực theo mô hình "đa tầng", kết hợp trinh sát – tấn công – đánh phá sâu vào một chuỗi nhịp nhàng. Điều này cho thấy chiến trường Konstantinovka đang trở thành nơi thử nghiệm mức độ chính xác và hiệu quả ngày càng cao của các tổ hợp bom lượn FAB-500.

Ông Putin có quyết định bổ nhiệm quan trọng

Trong bối cảnh chiến sự leo thang và nhu cầu duy trì ưu thế hỏa lực ngày càng lớn, Điện Kremlin đồng thời triển khai một bước điều chỉnh nhân sự quan trọng nhằm củng cố sức mạnh hậu phương của quân đội.

Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bổ nhiệm Đại tướng Aleksandr Sanchik giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách hậu cần – kỹ thuật, vị trí được coi là "trục xương sống" trong toàn bộ hệ thống cung ứng của Quân đội Nga.

Thứ trưởng Quốc phòng mới của Nga Aleksandr Sanchik (Ảnh: TASS).

Khác với nhiều người tiền nhiệm, Sanchik không phải là tướng "bàn giấy". Ông sở hữu kinh nghiệm trận mạc đáng kể, từng chỉ huy trung đoàn, sư đoàn, tập đoàn quân, giữ chức phó tư lệnh quân khu và sau đó trực tiếp chỉ huy hai tập đoàn tác chiến lớn: "Đông" và "Nam".

Nhờ bề dày thực chiến, ông được đánh giá là người hiểu rõ các yêu cầu thực tế ngoài mặt trận cũng như những điểm nghẽn tồn tại lâu năm trong chuỗi hậu cần.

Trong bối cảnh chiến sự bước vào giai đoạn tiêu hao và đòi hỏi khả năng duy trì hỏa lực ổn định, quyết định bổ nhiệm ông Sanchik được đánh giá là có tác động trực tiếp tới cục diện tại Ukraine.

Chiến tranh hiện đại đặt nặng yếu tố hậu cần: từ UAV trinh sát – tấn công, bom lượn UMPC, đạn pháo cho tới phương tiện cơ động, tất cả đều cần chu trình tiếp tế thông suốt để duy trì nhịp độ chiến đấu.

Một chỉ huy dày dạn trận mạc như ông Sančik, hiểu rõ nhu cầu trang bị của các mũi tấn công, có thể giúp Nga thu hẹp khoảng cách giữa yêu cầu mặt trận và năng lực hậu phương — điều từng bị coi là một trong những hạn chế lớn nhất của Nga giai đoạn đầu chiến dịch.

Nếu hệ thống hậu cần được cải tổ hiệu quả, Moscow có thể duy trì cường độ tấn công ổn định hơn ở các hướng nóng như Pokrovsk, Chasov Yar hay Konstantinovka, nơi tiêu hao trang bị diễn ra ở mức rất cao.