130 đòn tấn công, Kiev hỗn loạn mắc bẫy của Nga - Một nước sẵn sàng tung 8 vạn binh chống Moscow "ngay ngày mai"

Nga đưa quân Ukraine "vào bẫy"

Ngày 10/11, tình hình tại Pokrovsk tiếp tục xấu đi khi Nga đẩy mạnh tấn công quanh khu vực này. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết hơn 130 cuộc tấn công đã diễn ra trong tuần qua, tăng đáng kể so với tuần trước.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine thừa nhận tuyến tiếp tế vào Pokrovsk bị gián đoạn nghiêm trọng do UAV và pháo kích của Nga, khiến việc luân chuyển lực lượng trở nên khó khăn.

Một số nguồn quân sự cho biết Nga đã tăng quân số quanh khu vực lên khoảng 50.000 người, củng cố sức ép đáng kể lên tuyến phòng thủ còn lại của Ukraine.

Trong bối cảnh chiến sự leo thang, tờ Euromaidan Press cùng ngày dẫn lời nhiều chuyên gia quân sự hé lộ phát hiện về nguyên nhân khiến Pokrovsk sụp đổ nhanh hơn dự kiến.

Theo đánh giá mới nhất, Ukraine đã rơi vào "đòn nghi binh" của Nga tại Dobropillia – nơi Moscow mở một mũi tấn công phụ nhằm lôi kéo lực lượng tinh nhuệ rời khỏi Pokrovsk đúng thời khắc then chốt.

Tình hình ở Pokrovsk ngày càng khốc liệt. Ảnh: TST

Chuyên gia quân sự Delwin nhận định đây là chiến thuật "trục cố định phản công", với mục đích buộc đối phương phải rút quân khỏi địa điểm trọng yếu thay vì tập trung bảo vệ.Theo các phân tích mới nhất, Ukraine đã thực sự rơi vào "bẫy nghi binh" của Nga.

Moscow đã cố tình mở một mũi tấn công phụ tại Dobropillia, khiến Quân đoàn Azov số 1 và nhiều đơn vị tinh nhuệ phải rời Pokrovsk đúng thời điểm quyết định — để đối phó một hướng tấn công mà sau này hóa ra chỉ là đòn nghi binh chiến thuật.

Chuyên gia quân sự Delwin nhận định đây là chiến thuật "trục cố định phản công" (counter-fixation axis) – tức mở một mối đe dọa đủ lớn để buộc đối thủ phải kéo quân khỏi khu vực trọng yếu, từ đó làm suy sụp toàn bộ thế trận.

Ông nhấn mạnh: "Nga đã tung vào Dobropillia đúng lượng lực lượng cần thiết – chủ yếu từ 5 lữ đoàn và trung đoàn lính thủy đánh bộ – chỉ để giữ chân Quân đoàn Azov và làm họ không thể quay về Pokrovsk."

Kết quả, phòng tuyến Pokrovsk bị bỏ trống đúng thời điểm các nhóm đột kích Nga thọc sâu từ hướng nam, tạo thế gọng kìm khiến thành phố thủng từ bên trong.

Nga tung đòn nghi binh khiến quân Ukraine "mắc bẫy". Ảnh: TST

Đòn đánh ở Dobropillia và hệ quả dây chuyền làm Pokrovsk sụp đổ

Trước đó, hồi đầu tháng 8, Lữ đoàn cơ giới 132 của Nga phát hiện một lỗ hổng trong tuyến phòng thủ mỏng của Ukraine phía bắc Pokrovsk, rồi nhanh chóng tiến sâu về Dobropillia khoảng 15 km.

Mục tiêu của Nga không nhất thiết phải giành kiểm soát ngôi làng này — mà chỉ cần giành ưu thế hỏa lực để pháo kích và gây áp lực lên tuyến hậu cần.

Dobropillia khi đó là điểm sống còn, bởi một trong hai tuyến tiếp vận chính của Pokrovsk chạy qua đây. Nếu cắt được tuyến này, hai lữ đoàn Ukraine cố thủ ở Pokrovsk sẽ bị bào mòn vì thiếu tiếp tế.

Ukraine phản ứng tức thì, kéo Quân đoàn Azov số 1 cùng nhiều lữ đoàn tinh nhuệ khác lên Dobropillia. Họ đẩy lùi được quân Nga và bao vây một số nhóm nhỏ, trong đó có đơn vị Nga bị mắc kẹt ở Kucheriv Yar.

Trận chiến Pokrovsk đang đi đến hồi cuối. Ảnh: TST

Trong lúc đó, Trung đoàn tấn công 225 và Lữ đoàn cơ giới 33 của Ukraine giữ vững làng Shakhove – chốt chặn quan trọng ngăn các đợt tấn công cơ giới của Nga.

Cuối tháng 10, Tiểu đoàn trinh sát 132 của Ukraine giải phóng Kucheriv Yar, tiêu diệt và bắt giữ hàng chục binh sĩ Nga. Ukraine tưởng như đã xoay chuyển tình thế ở Dobropillia.

Nhưng lúc này, Pokrovsk đã bị bỏ lại trong tình trạng dễ tổn thương nhất.

Dù không giành được Dobropillia, Nga vẫn áp sát tuyến hậu cần và triển khai UAV gần tiền tuyến, liên tục đánh phá việc tiếp tế.

Cùng lúc đó, các nhóm đột kích Nga từ hướng nam len vào Pokrovsk, dựng các điểm đứng chân ngay trong lòng thành phố.

Ngày 29/10, Đơn vị đặc nhiệm Tymur của Ukraine phải thực hiện một chiến dịch đổ bộ bằng trực thăng để giữ một số vị trí chiến đấu cuối cùng phía bắc Pokrovsk và mở đường rút lui cho những binh sĩ còn sống.

Nhà quan sát quân sự Thorkill nói ngắn gọn: "Trận chiến Pokrovsk đang đi đến hồi cuối".

Các phân tích thống nhất rằng quyết định rút lực lượng tinh nhuệ khỏi Pokrovsk để lao vào trận chiến nghi binh tại Dobropillia chính là lý do trực tiếp khiến thành phố thất thủ nhanh hơn dự đoán.

Một nước tuyên bố có thể triển khai 8 vạn quân chống Nga "ngay ngày mai"

Trong bối cảnh Pokrovsk vừa sụp đổ, châu Âu lập tức nâng mức cảnh báo an ninh. Sự kiện này ngay lập tức tác động đến nhận thức an ninh ở châu Âu, đặc biệt tại Đức.

Trung tướng Alexander Sollfrank – chỉ huy Bộ tư lệnh tác chiến chung Đức – cho biết Berlin đã có phương án cho kịch bản đối đầu với Moscow và sẵn sàng hỗ trợ NATO triển khai 800.000 quân tới sát biên giới Nga.

Đây là một phần của "Kế hoạch Tác chiến Đức", bộ tài liệu dài 1.000 trang quy định cách Berlin ứng phó khi Điều 5 NATO được kích hoạt. Theo đó, Đức sẽ trở thành trung tâm hậu cần của toàn khối, tiếp nhận và triển khai hàng trăm nghìn binh sĩ trong vòng 180 ngày sau khi xung đột nổ ra.

Sollfrank cảnh báo kế hoạch có thể phải kích hoạt "sớm hơn dự kiến", nói rằng Nga vẫn sở hữu tiềm lực quân sự khổng lồ và có thể mở "một cuộc tấn công hạn chế nhằm vào lãnh thổ NATO".

Phát biểu với Reuters, ông thậm chí nói kịch bản này "có thể xảy ra ngay ngày mai".

Giới lãnh đạo Đức gần đây liên tục nâng mức cảnh báo, cho rằng sự tồn tại của nước Đức "đang bị đe dọa".

Moscow bác bỏ tất cả các cáo buộc, gọi chúng là "vô lý", nhằm hợp thức hóa tăng chi tiêu quân sự.

Theo Politico, riêng kế hoạch tái vũ trang của Berlin đã ngốn 377 tỷ euro.

(Theo Euromaidanpress, Reuters)