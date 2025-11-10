Nổ rồi! Kinzhal nã thẳng căn cứ F-16 - Quân Kiev lọt bẫy tử thần, châu Âu rung chấn vì "lệnh mới từ ông Putin"

Kinzhal nã thẳng căn cứ F-16

Đài TST (Nga) đưa tin, rạng sáng nay 10/11, quân đội Nga vừa đồng loạt sử dụng nhiều phương tiện tấn công, gồm UAV, xuồng không người lái và tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal, nhắm vào loạt mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Ukraine.

Đáng chú ý nhất là cú đánh trực diện vào sân bay Starokostiantyniv – căn cứ không quân then chốt của Ukraine ở tỉnh Khmelnytskyi. Đây là nơi đặt các máy bay Su-24M, Su-24MR và được xem là trung tâm chuẩn bị cho việc tiếp nhận F-16 từ phương Tây.

TST dẫn nguồn tin quân sự nước ngoài và các kênh phân tích độc lập cho biết một số chiếc F-16 đã được triển khai thử nghiệm tại căn cứ này, hoặc ít nhất cơ sở hạ tầng – từ nhà trú máy bay, radar đến hệ thống tiếp nhận – đã được thiết lập đầy đủ.

Nga vừa phát động cuộc tấn công lớn bằng tên lửa Kinzhal. Ảnh: TST

Theo kênh tin tức Mash (Nga), một loạt vụ nổ lớn đã được ghi nhận. Nguồn tin chiến trường cho biết có F-16 bị đánh trúng.

"Nổ lớn rồi!" – Giọng một người đàn ông vang lên trong đoạn clip ghi lại cuộc tấn công.

Báo động phòng không rạng sáng nay vang lên trên khắp Ukraine. Song song với Starokostiantyniv, các mục tiêu khác gồm sân bay quân sự, cơ sở năng lượng và kho hậu cần cũng bị tập kích. Nhiều UAV Geran được ghi nhận hoạt động tại khu vực Odessa. Chiến dịch làm suy yếu mạng lưới điện của Ukraine trước mùa đông vẫn tiếp tục.

Hàng nghìn quân Ukraine bị bao vây

Tại khu vực phía Bắc, Ukraine mở một số đợt phản công nhỏ. Ở Varachyno (tỉnh Sumy), một nhóm tấn công bị đẩy lùi và buộc quay lại vị trí cũ với tổn thất. Nga tuyên bố đã loại bỏ một nhóm trinh sát–phá hoại của Ukraine, trong đó có một trung sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm SSO.

Giao tranh ác liệt tiếp diễn quanh Volchansk; chiến sự lan đến Synelnykove, Melove và Khatne. Ở Korotych thuộc tỉnh Kharkiv, Nga cho biết đã phá hủy điểm đóng quân và kho UAV Darts của Ukraine.

Tại hướng Zaporizhzhia, các đơn vị vùng Viễn Đông của Nga thông báo đẩy mạnh tiến công về phía tây. Nhiều khu vực tiền tuyến ở Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk được Kiev yêu cầu sơ tán gấp.

TST cho biết, hàng nghìn quân Ukraine ở Mirnograd lân cận Pokrovsk bị bao vây. Ảnh: TST

Nguồn tin từ Dva Mayora cho biết, Rybnoye đã bị kiểm soát, và quân Nga đang áp sát Orestopol. Giao tranh giữ vị trí diễn ra tại Prymorske, Stepnohirske và Mala Tokmachka.

Ở Kupyansk, chiến sự bùng phát dữ dội tại bờ sông Oskil và các quận phía đông thành phố. Ukraine liên tục tung quân phản công để giữ tuyến phòng thủ, song nhiều nguồn tại chỗ cho biết Kiev đã mất thêm một số khu dân cư.

Dù vậy, chính quyền Kiev vẫn hạn chế thừa nhận mức độ nghiêm trọng của tình hình. Trước đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố sẽ "sớm quét sạch thành phố", song theo các kênh quân sự Nga, chính phát biểu này khiến Văn phòng Tổng thống phải xử lý khủng hoảng truyền thông và vấp phải sự phàn nàn từ một số đối tác phương Tây.

Giới phân tích cho rằng Nga chưa vội giành quyền kiểm soátKupyansk bằng mọi giá, mà chủ động kéo dự bị Ukraine vào các đợt phản công tiêu hao, lặp lại mô hình đang xảy ra ở phía bắc Pokrovsk.

Tại Pokrovsk (Krasnoarmiisk), giao tranh tiếp tục ở các khu vực tây bắc, bắc và đông bắc thành phố. TST dẫn nguồn tin chiến trường cho biết, phần lớn Pokrovsk đã nằm trong quyền kiểm soát của Nga, trong khi lực lượng hàng nghìn quân Ukraine ở Mirnograd lân cận bị bao vây.

Theo các ước tính hiện tại, Pokrovsk, Mirnograd và Kupyansk chỉ còn khả năng cầm cự trong khoảng 2 tuần nếu không có thay đổi lớn trên chiến trường.

Thông tin về mệnh lệnh của ông Putin khiến châu Âu rung chấn. Ảnh: Telegraph

Châu Âu rung chấn vì "mệnh lệnh mới từ ông Putin"

Cùng lúc với căng thẳng gia tăng trên các mặt trận Kupyansk và Pokrovsk, phương Tây cũng đang đặc biệt lo ngại trước những tín hiệu trái chiều từ Moscow liên quan tới khả năng Nga nối lại thử nghiệm hạt nhân.

Theo hãng tin Reuters (Anh), Ngoại trưởng Sergei Lavrov ngày 8/11 cho biết Nga đang tiến hành "các bước chuẩn bị theo chỉ thị của Tổng thống Putin" cho một vụ thử hạt nhân tiềm tàng, phát ngôn được nhiều nước phương Tây xem là tín hiệu cảnh báo nghiêm trọng về việc phá vỡ thế cân bằng răn đe chiến lược kéo dài nhiều thập kỷ.

Dù ngay sau đó phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga vẫn tuân thủ lệnh ngừng thử nghiệm nhưng giới phân tích tại châu Âu và Mỹ nhấn mạnh rằng sự mâu thuẫn giữa hai thông điệp cho thấy Moscow có thể đang cố ý để ngỏ lựa chọn thử hạt nhân như một công cụ gây sức ép.

Điều này khiến phương Tây lo ngại kịch bản xấu nhất: Nếu Nga thử nghiệm trước, các cường quốc hạt nhân còn lại có thể buộc phải đáp trả, kéo thế giới vào một chu kỳ đối đầu mới – đúng vào thời điểm chiến sự Ukraine đang bước vào giai đoạn rủi ro nhất.