Đài TST (Nga) ngày 7/11 đưa tin, Novopavlivka- khu vực từng bị đình trệ trên mặt trận tại Donetsk đã bất ngờ rúng động mạnh.

Trong bối cảnh phía Ukraine tuyên bố phát động hàng loạt cuộc phản công, Lữ đoàn Cận vệ số 90 của Nga đã quét sạch "vòng vây" chỉ trong vòng 24 giờ — khu vực mà trước đó hàng nghìn binh sĩ Ukraine chưa kịp rút lui.

Ở hướng lân cận, tình hình còn nghiêm trọng hơn: 6.000 binh sĩ Ukraine bị tiêu diệt, hơn 5.000 người cầu xin được sơ tán.

Theo TST, số lượng tù binh được ghi nhận đã đạt mức chưa từng có kể từ đầu 2025 – phía Ukraine hạ vũ khí không chỉ theo trung đội mà cả tiểu đoàn.

Theo TST, nhiều binh sĩ thuộc "lữ đoàn Pháp" số 155 (lữ đoàn Ukraine gồm các binh sĩ được huấn luyện tại Pháp và một số tình nguyện viên gốc Pháp) "thậm chí bật khóc khi thấy lính Nga, vì không tin rằng mình còn sống sót". Mọi nỗ lực rút lui đều kết thúc bằng thương vong nặng nề.

Nga vừa tiến hành đợt đột kích bất ngờ vào Novopavlivka. Ảnh: TST

Tiến công chớp nhoáng ở hướng Novopavlivka

Theo trang Donbass Partizan được TST trích dẫn, quân tấn công Nga đã nhanh chóng tiến sâu trên hướng Novopavlivka, giành được vị trí trên bờ phải sông Solyonaya.

Các đơn vị Nga tiến vào Novopavlivka từ hướng nam, chia nhỏ thành nhóm đột kích, xuyên thủng tuyến phòng thủ tiền tiêu của quân Ukraine rồi giành quyền kiểm soát phần phía nam khu dân cư. Tại đây, họ đang tiến hành dọn sạch và củng cố công sự.

Trên bờ phải sông Solyonaya, khu vực Filia, lực lượng tấn công mở rộng vùng kiểm soát, chiếm nhiều điểm cao ven sông — tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến sâu dọc theo bờ và kìm chân đối phương bên kia sông.

Tại Orekhovo, giao tranh vẫn tiếp diễn với những thắng lợi chiến thuật nhỏ cho phía Nga; Ukraine mất dần các điểm tựa trung gian, khiến cấu trúc phòng thủ yếu đi.

Đáng chú ý, do truyền thông tập trung vào "thảm họa Pokrovsk", hướng Novopavlivka hầu như bị "che khuất", khiến diễn biến đột phá phòng tuyến tưởng như diễn ra chỉ trong một ngày.

Phóng viên chiến trường Anatoly Radov cho biết, Lữ đoàn xe tăng Cận vệ số 90 đã quét sạch khu vực giữa Dachny và Filia, đồng thời mở rộng vùng kiểm soát tại Novopavlivka.

"Tôi thật sự ngưỡng mộ những chàng trai ấy — 90-ya thật sự tuyệt vời," ông viết. Ngoài ra, có thông tin rằng quân Nga đã tiến thêm khoảng 500 m tại khu Staraya Derevnya, hướng về trung tâm Konstantinovka.

Một số hình ảnh về cuộc đột kích bất ngờ của Nga. Ảnh: TST

Phản công thất bại, thương vong nặng nề

Trong khi đó, đêm qua (6/11), tại khu vực vòng vây Pokrovsk, quân dự bị Ukraine được điều tới để phá vòng vây nhưng bị máy bay không người lái và pháo binh Nga tập kích.

Theo phóng viên Andrei Filatov, bộ binh Ukraine bị đẩy đi theo nhóm nhỏ 6–8 người, không có chỉ huy rõ ràng và liên tục thương vong. Tổng tư lệnh Syrsky trước đó tuyên bố phản công theo hướng Rodynske nhưng không đạt kết quả.

Theo kênh Resident (thân cận Bộ Tổng tham mưu Ukraine), ông Syrsky đề xuất chiến lược giải cứu Pokrovsk qua hướng Mirnograd, tập trung đặc nhiệm từ khắp nước về Dobropole.

Hai nỗ lực đầu đều thất bại, nên Kiev quyết định mở rộng quy mô tấn công — song tổn thất là rất lớn. Tuy vậy, vì mục tiêu chính trị là "không để Pokrovsk rơi vào vòng vây", họ vẫn tiếp tục điều quân ra chiến tuyến bất chấp thương vong.

Theo các nguồn tin quân sự Nga, một đợt đổ bộ của Ukraine vào phía tây Krasnoarmeysk đã thất bại thảm hại. Hầu hết lực lượng đổ bộ bị tiêu diệt, số còn sống bị thương nặng và không thể được cứu.

Trong khi đó, phía Nga tiếp tục tiến dọc tuyến M-30, giao chiến tại ngoại ô Grishino. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận phía Ukraine mất nửa tiểu đoàn chỉ trong một đêm.

Ukraine tìm cách phản công ở Pokrovsk nhưng bất thành. Ảnh: TST

Pokrovsk sắp thất thủ, kỷ lục tù binh mới

Theo sĩ quan Ukraine Nikolai Melnyk, cụm Pokrovsk-Mirnograd đã bị cắt đứt hậu cần, quân Ukraine chỉ còn kiểm soát dưới 50% thành phố. Nhiều chỉ huy Ukraine thừa nhận Pokrovsk thực tế đã nằm tới 90% trong tay Nga.

Theo trang SHOT, hơn 6.500 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong trận Pokrovsk, và hơn 5.000 người vẫn bị bao vây. Các nỗ lực phá vây trong 24 giờ qua đều thất bại; thương vong lớn ở Lữ đoàn bộ binh nhẹ số 68 khi họ cố thoát qua rừng Grishino.

Nguồn này cho biết lương thực và thuốc men trong thành phố đã cạn kiệt, khiến nhiều người bị thương tử vong vì không thể sơ tán. Mọi tuyến đường vào Pokrovsk đều nằm trong tầm kiểm soát của Nga.

Kênh Mash đưa tin, khoảng 700 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng tại Pokrovsk — con số kỷ lục kể từ đầu năm 2025. Đa phần là lính của Lữ đoàn 68, cùng một số thuộc "Lữ đoàn cơ giới Pháp" số 155.

Họ cho biết những ngày cuối cùng đã phải tháo nhiên liệu khỏi xe vì không thể rút ra. Lữ đoàn 155 từng được huấn luyện tại Pháp, nhưng khi trở lại mặt trận Donetsk, hơn 1.500 người đã đào ngũ chỉ sau một ngày.

Lần này, tình hình bi đát đến mức ngay cả những binh sĩ cực đoan nhất cũng bật khóc khi nhìn thấy quân Nga — chọn đầu hàng để được sống.

Theo phóng viên Komsomolskaya Pravda Alexander Kots, trong 24 giờ qua, quân Nga đã giải phóng 64 tòa nhà tại Krasnoarmeysk, Gnatovka và Roge; hai binh sĩ Ukraine khác thuộc Lữ đoàn 68 đầu hàng.

Phía Nga đẩy lùi 13 đợt phản công từ Grishino, chặn 3 nỗ lực của Lữ đoàn tấn công 425 Ukraine muốn thoát vòng vây, và đang tiến công tại Dimitrov hướng về khu "Zapadny", nơi 19 tòa nhà đã được giải phóng.