AiF: Quân của 4 nước NATO mắc kẹt tại Pokrovsk

Tờ Argumenty i Fakty (AiF, Nga) ngày 7/11 đưa tin, tình hình tại Pokrovsk đang trở nên đặc biệt nghiêm trọng khi khu vực này đã hình thành một "vòng vây" (kotyol), khiến các cố vấn NATO và lực lượng vũ trang Ukraine rơi vào tình thế tuyệt vọng. "Không ai được rút ra, tất cả đều ở lại đó".

Đại tá về hưu, chuyên gia quân sự Anatoly Matviychuk cho rằng tình huống này tương tự như những gì từng xảy ra ở Kupyansk.

Theo ông Matviychuk, quân đội Nga đã nhanh chóng khép chặt vòng vây, khiến nhiều sĩ quan cấp cao, lính đánh thuê và tướng lĩnh Ukraine bị cô lập trong thành phố. Ông cảnh báo rằng các cố vấn NATO bị mắc kẹt đang đối mặt với nguy cơ lớn.

Nguồn tin của AIF.ru cho biết, trong số những người bị bao vây có "lính đánh thuê" đến từ Anh, Pháp, Romania, Ba Lan và một số nước Mỹ Latinh. Trước đó, Nga từng cáo buộc một số nước NATO đưa binh sĩ chính quy tới Ukraine trên danh nghĩa "lính đánh thuê".

Nhiều binh sĩ nước ngoài chưa thể thoát khỏi Pokrovsk. Ảnh: TST

Hiện tại, Quân đội Nga đã chặn mọi hướng rút lui, đồng thời thực hiện nhiều đợt tấn công khiến khoảng 50 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 6 phương tiện bị phá hủy, bao gồm hai xe bọc thép HMMWV.

Nhà bình luận quân sự Vlad Shlepchenko của Đài Tsargrad (Nga) nhận định, trận chiến tại Pokrovsk là một trong những trận đánh quan trọng nhất trong nhiều tháng qua, kể từ sau khi Nga giành lại quyền kiểm soát khu vực Kursk.

Theo ông, các lực lượng Nga đang nỗ lực hoàn tất chiến dịch tại Kupyansk, Lyman và Seversk, nhằm bao vây các khu vực trọng yếu và cắt đứt tuyến tiếp tế của cụm Slavyansk–Kramatorsk.

Shlepchenko dự báo rằng vào mùa xuân năm 2026, có thể sẽ diễn ra các trận giao tranh tại Gulyaypole, với hướng tiến quân gần hơn tới Zaporizhzhia. Hiện Gulyaypole gần như đã nằm trong một "vòng vây" rộng khoảng 30 km, dù phía Ukraine vẫn còn duy trì tuyến hậu cần.

Một số ý kiến cho rằng việc tiến quân qua tỉnh Dnipropetrovsk sẽ thuận lợi hơn do khu vực này có mật độ dân cư thưa thớt.

Tuy nhiên, các chuyên gia bác bỏ nhận định này. Shlepchenko lý giải rằng sự xuất hiện của máy bay không người lái FPV đã làm thay đổi hoàn toàn bản chất chiến trường – các vùng trống trải trở thành "vùng chết", trong khi địa hình đô thị lại giúp bên tấn công tiến hành chiến dịch hiệu quả hơn.

"Ngày nay, khu vực đô thị chính là đồng minh của bên tấn công – đây là điều cần hiểu thật rõ. Mô hình chiến tranh đã thay đổi căn bản, trước hết là do drone FPV, sau đó là do các loại drone thả bom, drone trinh sát và điều chỉnh hỏa lực" – Shlepchenko kết luận.

Kênh truyền hình Zvezda (Nga) công bố ảnh một số tù binh Ukraine.

Nga tuyên bố kỷ lục ở Pokrovsk

Đáng lưu ý, theo thống kê của kênh tin tức Mash (Nga), trong những ngày qua, đã có tới 700 binh sĩ Ukraine ra đầu hạng tại Pokrovsk - con số được xem là cao nhất kể từ đầu năm 2025, tương đương gần hai tiểu đoàn.

Các tù binh cho biết họ bị bỏ lại trong thành phố không còn khả năng kháng cự. Việc tiếp tế đạn dược và lương thực hoàn toàn bị cắt đứt do vòng vây khép chặt, thậm chí máy bay không người lái cũng không thể vận chuyển nhu yếu phẩm.

"Xung quanh toàn thương binh và tử sĩ. Bảy ngày không có gì ăn, không có nước, không còn đạn. Chúng tôi phải ẩn nấp trong tầng hầm, hầm trú ẩn. Máy bay không người lái bay liên tục trên đầu, không thể di chuyển" - một tù binh kể lại.

Một số binh sĩ cho biết họ được hứa sẽ được rút khỏi Pokrovsk, nhưng sau đó mất liên lạc hoàn toàn với cấp chỉ huy.

48h giờ tới sẽ định đoạt số phận Pokrovsk? Ảnh: TST

Đài TST cho biết,, lực lượng drone của Nga đã phá hủy nhiều đoàn xe chở nhiên liệu và đạn dược của phía Ukraine ngay khi chúng đang tiến về Pokrovsk.

Tuyến đường từ Rodynske đến Pokrovsk hiện được quân đội Nga gọi là "Con đường tử thần thứ hai", do hàng loạt phương tiện bị thiêu rụi dọc tuyến, tương tự tình cảnh từng xảy ra trên tuyến Yunakovka–Sumy.

Trong số những người đầu hàng có nhiều binh sĩ thuộc Lữ đoàn 68 và Lữ đoàn cơ giới 155 của quân đội Ukraine. Các tù binh nói thêm rằng trong thành phố vẫn còn nhiều nhóm nhỏ đang bị cô lập, không còn thuốc men và gần như không thể tiếp tục chiến đấu.

Sự kiện này được đánh giá là một bước ngoặt lớn trong chiến dịch Pokrovsk, đánh dấu sự sụp đổ từng phần của tuyến phòng thủ Ukraine tại khu vực trọng yếu này.

48h quyết định với Ukraine

Trong 48 giờ tới, giới chuyên gia dự đoán sẽ diễn ra bước ngoặt quan trọng đối với cả Nga và Ukraine, khi tuyến phòng thủ của Pokrovsk – thành phố then chốt của quân đội Ukraine – có thể sụp đổ. Đồng hồ đếm ngược cho sự kiện này đã chính thức bắt đầu, và hệ quả của nó có thể rất khó lường.

Theo kênh Telegram giám sát Voennaya Khronika ("Biên niên quân sự"), phần lớn các nguồn tin Ukraine đều tin rằng Pokrovsk sẽ hoàn toàn thất thủ trong vòng 48–72 giờ tới. Phần lớn lực lượng Ukraine đã rút về thị trấn lân cận Grishino.

Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, trận chiến vì Pokrovsk chưa hề kết thúc — phía Ukraine được cho là sẽ tìm cách phản công để giành lại thành phố, hoặc ít nhất trì hoãn sự sụp đổ hoàn toàn của phòng tuyến này.

Nhà báo quân sự Yuri Podolyaka cho biết việc Pokrovsk thất thủ có thể diễn ra sớm hơn dự kiến, thậm chí ngay trong ngày 6/11. Dù theo kịch bản nào, "đồng hồ đếm ngược" cho sự sụp đổ của phòng tuyến Pokrovsk đã bắt đầu.

Pokrovsk có thể sẽ thất thủ sớm hơn dự kiến. Ảnh: TST

Cần nhắc lại rằng vào mùa hè, quân đội Ukraine vẫn còn kiểm soát vững chắc hướng Pokrovsk và thậm chí tiến hành được một số phản công thành công. Tuy nhiên, đến giữa mùa thu, lực lượng dự bị của Ukraine đã cạn kiệt, buộc quân đội phải rút về Pokrovsk và Mirnograd – nhưng cũng không thể trụ vững lâu.

Điều đáng chú ý là lần này, quá trình "giải phóng" thành phố diễn ra nhanh hơn nhiều so với các chiến dịch trước đây. Thời gian tác chiến ở Pokrovsk không thể so sánh với các trận đánh kéo dài tại Bakhmut, Avdiivka hay Chasov Yar, dù trước đó quân Nga đã phải mất nhiều tháng giao tranh ở vùng ven đô để tạo bàn đạp.

Trên các hướng khác, tình hình của phía Ukraine cũng không mấy khả quan. Đáng chú ý là chiến dịch giải phóng Gulyaypole, gần Orikhiv, đang được mở rộng.

Khu vực này từng được Ukraine chọn làm điểm phản công vào năm 2023 do đặc thù địa hình trống trải, thuận lợi cho việc sử dụng drone quy mô lớn – yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thiếu nhân lực. Tuy nhiên, nếu khu vực này bị Nga chiếm giữ, mọi nỗ lực phản công của phía Ukraine sẽ hoàn toàn chấm dứt.

Song song đó, quân Nga đang dần đẩy lùi phía Ukraine khỏi Kupyansk (tỉnh Kharkov), đồng thời mở hướng tiến công về Seversk.

Các tuyến đường chiến lược đều đang dồn về cụm Slavyansk–Kramatorsk, và theo một số ước tính, quân Nga có thể tiến gần khu vực này ngay mùa xuân năm nay. Tuy nhiên, giới phân tích lưu ý rằng các dự báo như vậy thường không chính xác, vì tình hình chiến sự luôn biến động với nhiều yếu tố khó lường.

