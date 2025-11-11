Oreshnik sẽ 'biến hình' ở Belarus

Tên lửa đạn đạo của Nga.

Hãng thông tấn Belta dẫn lời ông Lukashenko, hôm 10 tháng 11: "Chúng tôi sẽ không tiết lộ chi tiết. Đây là một tổ hợp di động, nó sẽ không bao giờ được bố trí cố định tại một địa điểm. Nó sẽ tuần tra một số điểm nhất định và từ một điểm nhất định, nó có thể phát động một cuộc tấn công nếu cần thiết".

Trước đó, Tổng thống Lukashenko đã xác nhận kế hoạch đưa tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh Oreshnik vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong tháng 12 năm 2025.

Nhà lãnh đạo Belarus sẽ cùng với Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra quyết định về khả năng sử dụng hệ thống tên lửa này. Ông cũng khuyên các đối thủ nước ngoài của mình đừng "gây rắc rối", lưu ý rằng đây chính là nguyên nhân gây ra xung đột ở Ukraine.

Oreshnik ở Belarus

Ngày 21 tháng 11 năm 2024, Nga đã tấn công một tổ hợp công nghiệp-quân sự lớn của Ukraine tại Dnipropetrovsk, thử nghiệm hệ thống tên lửa tầm trung Oreshnik. Khi được triển khai theo nhóm, một cuộc tấn công bằng hệ thống này có sức công phá tương đương với việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Đến tháng 12 năm đó, Tổng thống Lukashenko đã yêu cầu triển khai các vũ khí mới nhất của Nga tại nước cộng hòa này. Đầu tháng 8 năm 2025, Tổng thống Putin tuyên bố việc sản xuất hệ thống này đã bắt đầu: mẫu sản xuất hàng loạt đầu tiên đã được chuyển giao cho quân đội.

Việc chuyển giao hệ thống cho Belarus được lên kế hoạch vào cuối năm nay, và các chuyên gia đã lựa chọn địa điểm lắp đặt Oreshnik.

Tại Hội nghị quốc tế Minsk lần thứ ba về an ninh Á-Âu, Tổng thống Belarus tuyên bố rằng việc triển khai hệ thống tên lửa không phải là hành động xâm lược và kế hoạch có thể bị hủy bỏ nếu châu Âu sẵn sàng thực hiện các bước tương tự.

Theo ông Lukashenko, việc triển khai tên lửa của Nga là một phần trong hợp tác chiến lược giữa hai nước trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với phương Tây.

Tuyên bố của ông Lukashenko được đưa ra trong bối cảnh Ukraine và Ba Lan đang có kế hoạch thảo luận các biện pháp nhằm đối phó với việc triển khai Oreshnik, tờ Time dẫn các nguồn tin từ phe đối lập Belarus.

Phó Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Minsk, Sergey Lagodyuk, cho biết, quyết định triển khai tên lửa siêu thanh Oreshnik mới của Nga tại Belarus là phản ứng trực tiếp trước kế hoạch triển khai tên lửa tầm trung tại Đức của Mỹ.

"Quyết định triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik trên lãnh thổ Cộng hòa Belarus được đưa ra nhằm đáp trả các động thái của Mỹ và Đức nhằm triển khai tên lửa tầm trung ở châu Âu", ông Lagodyuk nói.

Tổng thống Putin giải thích hồi tháng 12 năm 2024: "Bất kỳ tên lửa Oreshnik nào được triển khai ở Belarus sẽ do Lực lượng tên lửa chiến lược Nga (RSMF) vận hành". Tuy nhiên, ông lưu ý, Belarus sẽ tự chọn mục tiêu tiềm năng cho tên lửa dựa trên nhu cầu an ninh của riêng mình.

Trước đó, Washington và Berlin tuyên bố rằng, tên lửa đa năng Standard Missile-6 (SM-6), tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk và tên lửa siêu thanh vẫn đang trong quá trình phát triển sẽ được triển khai tại Wiesbaden, Đức từ năm 2026 trở đi.

Tên lửa SM-6 có tầm bắn lên tới 460km, trong khi tên lửa hành trình Tomahawk có thể tấn công mục tiêu cách xa hơn 2.500km, nằm trong phạm vi tấn công tới Moscow, St. Petersburg và các thành phố lớn khác của Nga.

Động thái này trước đây đã bị cấm theo Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) năm 1987, mà Mỹ đã đơn phương rút khỏi vào năm 2019, với cáo buộc Nga vi phạm các điều khoản.

Tuy nhiên, sau hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 năm 2024, ông Putin cho biết, Nga sẽ "coi mình được tự do" tiếp tục triển khai tên lửa tầm trung, và sẽ áp dụng "các biện pháp tương tự" để đáp trả quyết định của Mỹ và Đức.