Báo Nga: Vượt mốc 10 tỷ USD, Việt Nam lộ diện 7 "át chủ bài" - Một chỉ số có thể vọt lên cao nhất lịch sử

Một chỉ số của Việt Nam có thể vọt lên cao nhất lịch sử

Hãng tin Sputnik (Nga) đăng bài viết có tiêu đề "Xuất nhập khẩu năm nay của Việt Nam có thể đạt mức cao nhất trong lịch sử",

Hãng tin Nga dẫn thông tin do Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) công bố chiều ngày 8/10 cho biết, trong tháng 9 vừa qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 82,49 tỷ USD, giảm nhẹ 0,7% (tương đương 561 triệu USD) so với tháng trước.

Cụ thể, xuất khẩu đạt 42,67 tỷ USD – giảm 1,7% (khoảng 716 triệu USD), trong khi nhập khẩu tăng nhẹ 0,4%, tương ứng 155 triệu USD, đạt 39,82 tỷ USD.

Nhờ đó, cán cân thương mại hàng hóa tháng 9 vẫn duy trì thặng dư 2,85 tỷ USD, mặc dù giảm 23,4% so với mức 3,72 tỷ USD của tháng 8.

Xuất nhập khẩu năm nay của Việt Nam có thể đạt mức cao nhất trong lịch sử. Ảnh: IT

Tính 9 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 680,66 tỷ USD, tăng 17,3% (tăng thêm 100,51 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức tăng mạnh nhất trong ba năm gần đây, vượt xa mục tiêu tăng 12% mà Chính phủ đặt ra cho cả năm.

Trong đó, xuất khẩu chiếm 348,74 tỷ USD (tăng 16%, tương đương 48,09 tỷ USD), còn nhập khẩu đạt 331,92 tỷ USD (tăng 18,8%, tức 52,42 tỷ USD).

Về nguồn thu ngân sách Nhà nước, riêng tháng 9, ngành Hải quan thu được 36.082 tỷ đồng, giảm 4,2% so với tháng trước. Lũy kế đến hết tháng 9, tổng thu ngân sách từ lĩnh vực này đạt 336.540 tỷ đồng, bằng 81,9% dự toán được giao, 71,6% chỉ tiêu phấn đấu, và tăng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại họp báo quý III của Bộ Công Thương chiều cùng ngày, ông Bùi Huy Sơn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp, cho biết với đà tăng trưởng hiện tại, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm 2025 được dự báo có thể vượt ngưỡng 900 tỷ USD, lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay, đồng thời khẳng định vị thế cạnh tranh của kinh tế Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Năm 2024, con số này đạt 786,29 tỷ USD, tăng 15,4% so với năm 2023.

Lộ diện 7 "át chủ bài" vượt mốc 10 tỷ USD

Theo Sputnik, trong tổng số 32 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, có 7 mặt hàng ghi nhận doanh thu vượt mốc 10 tỷ USD, trải đều ở các lĩnh vực công nghiệp chế biến, điện tử, dệt may cũng như nông - lâm sản.

Sự phục hồi rõ nét của các ngành xuất khẩu chủ lực, kết hợp với khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) và dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI), đang giúp Việt Nam củng cố vị thế của mình như một trung tâm sản xuất và xuất khẩu trọng yếu tại châu Á.

Theo số liệu từ Bộ Công Thương Việt Nam do TTXVN công bố, trong số 32 nhóm hàng xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD, có đến 7 nhóm hàng vượt ngưỡng 10 tỷ USD – phản ánh mức tăng trưởng mạnh mẽ, khẳng định vai trò dẫn dắt và nền tảng của những ngành này trong cơ cấu xuất khẩu quốc gia.

Động lực tăng trưởng xuất khẩu không chỉ đến từ những ngành trụ cột, mà còn nhờ hàng loạt yếu tố thuận lợi về chính sách và thị trường. Ảnh: IT

Đứng đầu danh sách là nhóm điện tử, máy tính và linh kiện, đạt kim ngạch 77,4 tỷ USD, tăng 45,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng ấn tượng, cho thấy nhu cầu tiêu thụ quốc tế tăng mạnh và quy mô sản xuất mở rộng của các tập đoàn FDI đang hoạt động tại Việt Nam.

Bộ Công Thương cho rằng động lực tăng trưởng xuất khẩu không chỉ đến từ những ngành trụ cột, mà còn nhờ hàng loạt yếu tố thuận lợi về chính sách và thị trường.

Cụ thể, nhu cầu phục hồi tại các thị trường lớn, cùng với chính sách điều hành linh hoạt trong việc giữ ổn định tỷ giá, kiểm soát chi phí logistics và hỗ trợ sản xuất trong nước, đã đóng vai trò đáng kể trong kết quả tích cực nêu trên.

Bên cạnh đó, chiến lược đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng giúp hàng hóa Việt Nam duy trì sức cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang thay đổi chính sách thương mại và đẩy mạnh tái thiết sản xuất sau giai đoạn suy giảm toàn cầu.