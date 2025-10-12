Kinzhal đánh sập 40 depot, Kiev điêu đứng – NATO choáng trước tuyên bố của ông Putin, Trung Quốc cũng sửng sốt

40 depot bị đánh sập, đòn giáng nặng nề vào Ukraine

Đài TST (Nga) ngày 12/10 đưa tin, rạng sáng nay, các khu vực chiến lược tại thành phố Nezhin bị mất điện trên diện rộng, khiến 4.500 hộ dân rơi vào tình trạng mất nguồn theo thông tin từ công ty điện lực Oblenergo.

Tuy nhiên, thiệt hại nghiêm trọng nhất không nằm ở dân sự, mà ở hệ thống vận tải quân sự đường sắt: các đoàn tàu chở vũ khí và đạn dược của Ukraine tới tiền tuyến buộc phải dừng hoạt động.

Theo kênh "Voenkory Russkoy Vesny" (Nga), các tuyến đường sắt Nezhin–Kiev bị phá hủy sau loạt đòn tấn công vào hạ tầng năng lượng, trong đó một đoàn tàu hàng gần Nezhin bị trúng UAV Geran. Hệ thống kho bãi của công ty đường sắt quốc gia Ukrzaliznytsia bị hư hại nặng và bốc cháy.

Trong vòng 3 tuần qua, quân đội Nga đã vô hiệu hóa khoảng 40 depot (các cơ sở bảo dưỡng, tiếp nhiên liệu và lưu trữ) đầu máy, trạm cấp điện và trạm kéo — những mắt xích trọng yếu trong chuỗi cung ứng hậu cần của Kiev bằng UAV và tên lửa Kinzhal.

Bình luận viên quân sự Alexander Tagirov nhận định đây là "đòn tấn công có tính toán, nhắm trúng các điểm yếu nhất của hạ tầng đối phương", cho thấy một chiến lược mang tính hệ thống nhằm triệt phá tuyến tiếp vận của Ukraine.

Tagirov cho biết, đầu máy đường sắt là nguồn lực đắt đỏ và khó thay thế. Theo các ước tính trước chiến sự, Ukraine có khoảng 1.000 đầu máy hoạt động, và con số này ngày càng giảm.

Cuộc tấn công của Nga nhắm vào hàng chục depot ở Ukraine. Ảnh: TST

"Mỗi đầu máy có giá trung bình gần 1 triệu USD, nhưng vấn đề lớn hơn là không thể nhanh chóng sản xuất mới, kể cả ở châu Âu – nơi việc chế tạo loại phương tiện này chỉ thực hiện theo đơn lẻ, không thể so sánh với giá thành của UAV" - ông nói.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng phần lớn công nghiệp quốc phòng Ukraine hiện chỉ còn ở khâu lắp ráp và sửa chữa, trong khi nhiều dây chuyền sản xuất đã chuyển ra nước ngoài. Điều này khiến khả năng khôi phục hạ tầng hậu cần và phương tiện vận tải trở nên rất hạn chế.

Tagirov cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, mạng lưới đường sắt nối Ukraine với Ba Lan, Slovakia, Hungary và Romania – nơi tập trung luồng hàng viện trợ quân sự từ phương Tây – đang là "đích ngắm ưu tiên" của Nga.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng việc tấn công vào các công trình kỹ thuật lớn như cầu và đường hầm là nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi vũ khí có đầu đạn cỡ lớn (1.000–1.500 kg) để đảm bảo hiệu quả.

Phương Tây "lạnh gáy" sau câu nói của ông Putin, Trung Quốc cũng sửng sốt

Đáng lưu ý, giữa lúc Ukraine chịu tổn thất nặng nề về hạ tầng, phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin lại khiến phương Tây thêm lo ngại, khi ông úp mở về loại vũ khí chiến lược mới của Nga

Trong bài viết có tiêu đề "Một câu nói của ông Putin khiến cả phương Tây rùng mình, ngay cả Trung Quốc cũng sững sờ: Nga có át chủ bài mới", TST dẫn bình luận từ CCTV (Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc) cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã khiến các đối thủ của Nga "run rẩy" chỉ bằng một câu nói.

Ông tiết lộ về một loại vũ khí mới, khiến ngay cả Trung Quốc cũng phải sững sờ. Giới quan sát cho rằng nước Nga vừa tung ra "át chủ bài" chiến lược, và cả thế giới sẽ sớm được chứng kiến.

Tuyên bố "chấn động" được ông Putin đưa ra vào ngày 10/10 sau chuyến thăm Tajikistan, ám chỉ rằng Nga đã phát triển loại vũ khí hoàn toàn mới và sẽ sớm công bố chính thức.

Giới phân tích xem đây là thông điệp răn đe mạnh mẽ gửi tới phương Tây. Bình luận viên Vệ Đông Túy (Wei Dongxu) của CCTV nhận định: "Chỉ bằng một câu nói, ông Putin đã khiến cả khối NATO rúng động. Phát ngôn đó đầy ẩn ý, và thế giới có lý do để chờ đợi việc Nga sắp công khai 'át chủ bài' tiếp theo."

Ông Putin ra tuyên bố khiến phương Tây và Trung Quốc sửng sốt. Ảnh: IT

Theo ông, vũ khí mà Tổng thống Nga ám chỉ có thể là tên lửa hành trình liên lục địa "Burevestnik" với tầm bắn vượt quá 20.000 km. Điểm đáng sợ không chỉ ở khả năng vươn tới bất kỳ mục tiêu nào ở châu Âu, mà còn ở khả năng né tránh toàn bộ hệ thống phòng thủ phương Tây nhờ cơ chế điều chỉnh quỹ đạo phức tạp.

"Nếu 'Burevestnik' được khai hỏa, NATO sẽ không còn nơi nào an toàn — mục tiêu chắc chắn sẽ bị tiêu diệt," ông nói

Theo đánh giá của truyền thông Trung Quốc, khi đàm phán gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Tấn công Chiến lược (START) được khởi động, thì 'Burevestnik' và tên lửa siêu thanh 'Tsirkon' sẽ trở thành hai quân bài chiến lược trong tay ông Putin.

Vài ngày trước, ông Putin được hỏi liệu Moskva và Washington có kịp gia hạn START trước khi thỏa thuận hết hiệu lực vào tháng 2 tới hay không. Ông trả lời rằng "tất cả phụ thuộc vào thiện chí của Mỹ".

"Nếu Nhà Trắng cho rằng việc gia hạn phù hợp với lợi ích quốc gia của họ, thời gian còn đủ. Nếu chính quyền Donald Trump quyết định không cần thiết, điều đó cũng không ảnh hưởng gì tới Nga. Mọi thứ vẫn đang diễn ra đúng kế hoạch," ông nói.

Điện Kremlin không giải thích chi tiết "đúng kế hoạch" là gì, nhưng thông điệp được hiểu rõ: Nga đã sẵn sàng cho mọi kịch bản, kể cả khi phương Tây muốn tiếp tục đối đầu.

Tuyên bố của ông Putin được xem là dấu hiệu cảnh báo cứng rắn. "Nếu họ muốn tiếp tục xung đột, chúng tôi sẵn sàng. Nga sở hữu những vũ khí hiện đại, mạnh mẽ, độc nhất – những thứ mà không quốc gia nào khác có," Tổng thống khẳng định.

Giới phân tích nhận định, nếu START không được gia hạn, Nga sẽ có cơ hội thử nghiệm những loại vũ khí mới trong điều kiện thực chiến, khiến "các diều hâu phương Tây" phải sống trong nỗi lo thường trực – không biết khi nào loại vũ khí đó sẽ được sử dụng.