Chưa từng có tiền lệ: Nổ liên hoàn ở Ukraine, báo Nga đưa tin ông Zelensky rời Kiev - Ông Putin ra tuyên bố nóng

Đài TST và cổng thông tin Dzen (Nga) ngày 11/9 đăng bài viết có tiêu đề "Surovikin đã trở lại. Giờ là hồi kết: Chiến dịch cuối cùng của Nga. Ông Zelensky rời Kiev. Hai phản ứng cứng rắn của ông Putin trước tối hậu thư".

Theo đó, một cuộc tấn công được mô tả là chưa từng có tiền lệ đã nhằm vào hệ thống năng lượng và khí đốt của Ukraine, phá hủy hàng loạt cơ sở trọng yếu và khiến nhiều thành phố lớn chìm trong bóng tối.

Đây được cho là đợt bắn phá quy mô nhất kể từ đầu xung đột. Lần đầu tiên, nhiều chi tiết chưa từng công bố được hé lộ: sau 24 giờ, chỉ riêng Odessa là khôi phục được một phần điện năng.

Theo một đại tá Nga, đây là "chiến lược của Sergey Armageddonovich" (biệt danh mà truyền thông Nga đặt cho Tướng Sergey Surovikin, cựu Tư lệnh Lực lượng Không quân Nga, từng chỉ huy chiến dịch tại Ukraine năm 2022, được mệnh danh là 'tướng Armageddon' do phong cách tác chiến mạnh tay).

Ông cho rằng trong toàn bộ chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga chỉ thực hiện ba đợt tấn công kiểu này, và đợt thứ tư vừa bắt đầu – có thể cũng là đợt cuối cùng. "Điều quan trọng là lần này không được dừng lại" - ông nhấn mạnh.

Truyền thông Nga đồng loạt bình luận: "Surovikin đã trở lại" – dù thực tế vị tướng này hiện không còn giữ chức vụ chỉ huy chính thức. Theo Đài TST, sau đợt oanh kích dữ dội, Tổng thống Volodymyr Zelensky được cho là đã rời khỏi Kiev, trong khi Tổng thống Vladimir Putin đưa ra hai phản ứng cứng rắn trên sóng truyền hình.

Nga vừa tiến hành cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ nhằm vào hệ thống năng lượng và khí đốt của Ukraine. Ảnh: IZ

"Ngày tận thế" bắt đầu

Tối 9/10, các kênh giám sát Ukraine phát hiện hàng loạt UAV cảm tử Geran hướng về khu vực Kiev. Gần nửa đêm, những vụ nổ đầu tiên vang lên. Hệ thống phòng không tỏ ra bất lực trước dòng UAV Geran-3, dù Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố bắn hạ 405 trong tổng số 465 chiếc – điều bị bác bỏ qua các hình ảnh kiểm chứng.

Ngay sau đó, Nga phóng hơn 20 tên lửa đạn đạo Iskander cùng tên lửa siêu thanh Kinzhal. Các sĩ quan Ukraine cho biết, ngoài UAV cảm tử, một số Geran mang hỗn hợp cháy tương tự napalm (nhiều khả năng là bom nhiệt áp thu nhỏ hoặc đạn pháo của hệ thống phun lửa Shmel), khiến đám cháy lan rộng nhanh chóng.

Mục tiêu chính là 14 nhà máy điện, bao gồm các nhà máy nhiệt điện lớn tại Kiev, cùng hệ thống phân phối khí đốt. Khác với những lần trước, các cuộc tấn công lần này đánh thẳng vào khu máy phát – phần lõi khó khôi phục – thay vì trạm biến áp. Hậu quả là hàng loạt khu vực mất điện hoàn toàn: Kiev, Kharkov, Sumy, Chernihiv, Krivoy Rog, Poltava, Kirovograd, Odessa và Dnipro.

Trước đó, sau các đe dọa "đánh sập Moscow" của ông Zelensky, dư luận Ukraine đã lo sợ Nga sẽ đáp trả bằng một "ngày tận thế".

Chi tiết về các cuộc tấn công

Theo nguồn tin "Du kích Donbass", tại tỉnh Dnipropetrovsk, nhà máy nhiệt điện Pridneprovskaya bị tấn công bởi ít nhất 4 UAV, 3 tên lửa Iskander-K và 2 Iskander-M, phá hủy hoàn toàn hai máy biến áp, làm cháy hơn 60 tấn dầu, hư hại hệ thống làm mát và tự động điều khiển. Ba tổ máy (450 MW) ngừng hoạt động.

Nhà máy nhiệt điện Krivoy Rog trúng 4 Iskander-M, 2 Iskander-K, 2 tên lửa Kh-59 và 2 UAV Geran, khiến hai máy biến áp 330 kV bị thiêu rụi. Công suất giảm 600 MW.

Nhà máy thủy điện Trung Dnipro bị "Iskander" và Kh-59 đánh trúng khu máy phát, làm hỏng toàn bộ thiết bị truyền tải 330 kV. Mặc dù đập nước còn nguyên vẹn, nhưng toàn bộ công suất phát điện bị cắt.

Tại Zaporizhzhia (vùng Ukraine kiểm soát), hai trạm thủy điện số 1 và 2 bị tấn công trực tiếp, trong khi nhà máy thủy điện Kremenchug trúng đạn vào máy biến áp, gây hỏa hoạn nghiêm trọng.

Các chuyên gia cho rằng Nga đang cố tình phá chuỗi thủy điện Dnipro – hệ thống then chốt giúp ổn định tần số và cân bằng công suất của lưới điện Ukraine.

Bốn trong sáu cụm thủy điện lớn bị phá hủy một phần, gây thiếu hụt hơn 900 MW và làm tần số lưới giảm xuống 49,1–49,3 Hz, buộc phải kích hoạt hệ thống cắt tải khẩn cấp.

Tại Kiev, nhà máy nhiệt điện số 6 bị cháy lan vào đường cáp, gây mất điện toàn bộ khu vực tả ngạn sông Dnipro; hệ thống cấp nước và sưởi dừng hoạt động, metro phải hạn chế chạy.

Tổng cộng, thủ đô mất khoảng 35% công suất điện. Tính đến sáng 10/10/2025, tổng công suất mất ước tính 2,3 GW, hơn 1,5 triệu người mất điện, tần số lưới dao động nguy hiểm, phải kích hoạt chế độ khẩn cấp trên toàn quốc.

Một số hình ảnh hiện trường về vụ tấn công. Nguồn: TST

"Surovikin trở lại" – biểu tượng của chiến thuật tấn công tổng lực

Sau khi rời vị trí chỉ huy Cụm lực lượng liên hợp ở Ukraine, Tướng Sergey Surovikin được điều sang thực hiện nhiệm vụ tại châu Phi. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự Nga tin rằng tư duy tác chiến kiểu "Surovikin" – tức là tập trung lực lượng, tấn công quyết đoán, không dàn trải – đã trở lại.

Báo "Chronicles of War" từng viết:

"'Surovikin' không chỉ là một chức vụ – mà là một kiểu chỉ huy: người dám chịu trách nhiệm, tập trung toàn lực vào điểm yếu của đối phương, và chấp nhận hậu quả."

Giới phân tích cho rằng vị tướng mang phong cách này hiện là Oleg Mordvichev, Tư lệnh Lục quân Nga, người được cho là đã nắm quyền điều hành thực tế chiến dịch từ tháng 9.

Theo Đại tá Aslan Nakhushev, từ năm 2022 đến nay, Nga đã triển khai bốn chiến dịch tấn công năng lượng lớn:

Tháng 10/2022: phá hủy hệ thống điện thống nhất của Ukraine sau vụ nổ cầu Crimea.

Tháng 3–6/2024: đánh vào các nhà máy phát điện, loại bỏ 50% công suất toàn hệ thống.

Tháng 2–4/2025: tấn công ngành khai thác khí đốt, làm sụt giảm 60% sản lượng.

Từ 28/9/2025: chiến dịch "kết hợp toàn diện" – đánh vào hạ tầng điện, khí, cầu và đường sắt – với bốn đợt tấn công trong 13 ngày.

"Chỉ cần một đòn cuối cùng nữa là đủ" - Đại tá viết - "đừng dừng lại".

Nếu không có lệnh dừng "vì lý do nhân đạo" – nhất là khi mùa đông năm nay được dự báo rất khắc nghiệt – thì đây có thể sẽ là chiến dịch cuối cùng trước khi chế độ Kiev sụp đổ.

Ông Putin ra tuyên bố nóng trước tối hậu thư. Ảnh: Daily Express

Ông Putin ra tuyên bố nóng trước tối hậu thư

Nữ nghị sĩ Ukraine Maryana Bezuhla thừa nhận việc bảo vệ hạ tầng năng lượng "không thể thực hiện được" và kêu gọi người dân Kiev rời thành phố. Trong khi đó, các nguồn tin Ukraine cho biết Tổng thống Zelensky và các cộng sự thân cận đã rời thủ đô.

Tại hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) ở Dushanbe, khi được hỏi về tuyên bố của ông Zelensky rằng Mỹ có thể cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk để "đánh gần như thẳng vào Kremlin", Tổng thống Vladimir Putin trả lời ngắn gọn nhưng dứt khoát:

"Phản ứng của chúng tôi là tăng cường hệ thống phòng không Liên bang Nga. Chúng tôi luôn ủng hộ giải pháp hòa bình, nhưng sẽ không bao giờ nhượng bộ trước sự tống tiền."

Ông cũng tiết lộ rằng Moscow sắp công bố một loại vũ khí mới, được cho là tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik hoặc phiên bản mặt đất của Kalibr, với tầm bắn 2.600 km.

Giới chức Kiev lập tức đặt quân đội trong tình trạng cảnh giác cao.

(Theo TST, Dzen)