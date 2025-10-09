7 giờ “địa ngục” ở Odesa, NATO bàng hoàng – Kiev tung kế hoạch rúng động, châu Âu "nín thở chờ ông Putin"

NATO bàng hoàng trước cuộc tấn công của Nga

Đài TST (Nga) ngày 10/10 đăng bài viết có tiêu đề "NATO bàng hoàng trước tốc độ tấn công (của Nga): Cột lửa cao hàng kilômét bốc lên trên Biển Đen – 7 giờ địa ngục ở Odessa".

Theo đó, một trong những cuộc oanh kích dữ dội nhất của Nga nhằm vào hậu phương Ukraine vừa diễn ra đêm 8/10, với tâm điểm là Odessa và vùng lân cận.

Các cảng tại đây bốc cháy dữ dội sau hàng loạt đòn tấn công bằng máy bay không người lái Geran. Theo lực lượng phản kháng địa phương, các đợt tấn công kéo dài suốt 7 giờ liên tục: "Chúng bay tới chiếc này, rồi ngay sau đó chiếc khác".

Thông tin ban đầu cho biết, mục tiêu chính là các lô hàng quân sự, trong đó có một chuyến hàng đặc biệt nguy hiểm vừa được vận chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Ukraine và bị phá hủy ngay khi đang bốc dỡ.

Nga vừa mở đợt tấn công lớn vào Odesa (Ảnh minh họa. Nguồn: DW)

Theo TST, NATO đã rất "bàng hoàng trước tốc độ hủy diệt", trong khi các đơn vị tấn công của Nga Nga đồng thời gây mất điện diện rộng. Bầu trời Biển Đen rực sáng bởi những cột lửa khổng lồ – và chiến đấu cơ chiến lược Nga cũng tham gia tấn công để củng cố ưu thế trên không.

Khoảng nửa đêm, gần 100 UAV cảm tử được phóng về khu vực ven Biển Đen. Nhiều khả năng đó là dòng Geran-3 hoặc phiên bản cải tiến mới của loại Geran cũ, vốn đã được các kênh truyền thông Ukraine nhắc đến suốt tuần qua.

Theo kênh giám sát Voenny Osvedomitel, các đợt đánh phá đầu tiên trúng vào trạm biến áp, khiến toàn khu vực mất điện và nhà máy dừng hoạt động. Tuy nhiên, bóng tối không kéo dài lâu – cả vùng trời được chiếu sáng bởi những cột lửa cao hàng kilômét từ các vụ nổ ở cảng và bến container.

Theo mô tả của Tipichnaya Odessa, các đám cháy bùng phát dữ dội tại khu vực cảng container, nơi tập kết nhiều loại hàng hóa dân dụng và quân dụng lưỡng dụng.

"Cảng container và hàng hóa lưỡng dụng… đang bốc cháy dữ dội" - kênh này đưa tin, đồng thời cho biết thêm rằng tại thành phố cảng Illichivsk (nay là Chornomorsk), các vụ nổ mạnh đến mức những đại diện phía Thổ Nhĩ Kỳ — chủ lô hàng vừa cập bến trong ngày hôm đó — cũng kinh hoàng trước tốc độ tấn công quá nhanh và chính xác.

Một số hình ảnh hiện trường ghi lại cuộc tấn công. Ảnh: TST

Qua các hình ảnh ghi nhận, đạn pháo và UAV dường như đã đánh trúng mục tiêu quan trọng. Nguồn tin ban đầu cho biết lô hàng nguy hiểm đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Dưới đáy Biển Đen, nhiều khả năng ngoài đạn dược còn có các máy bay không người lái Bayraktar – loại gần như giống hệt drone Lyutyi do Ukraine sử dụng để tấn công Moscow. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ được cho là cũng đã chuyển các xe thiết giáp BTR và BMP, nay chỉ còn là những mảnh vỡ cháy xém dưới biển.

Khoảng 30 đòn đánh chính xác đã được ghi nhận, trong đó có vụ cháy lớn tại nhà máy sửa chữa tàu ở thành phố Chornomorsk.

Theo kênh giám sát "Tipichnaya Odessa", các UAV Geran còn ồ ạt tấn công Slavyansk – khu vực do Ukraine kiểm soát. Một nhà máy sản xuất cách điện cao áp bị trúng đòn trực tiếp, gây cháy và nổ lớn. Ngoài ra, nhà máy chế biến khí Kachanivka ở tỉnh Sumy cũng bị tấn công, với các vụ nổ và hỏa hoạn kéo dài nhiều giờ.

Chuyên gia Ukraine về UAV có biệt danh Flash nhận định rằng Nga đang thay đổi chiến thuật, tập trung tấn công vào đầu máy tàu hỏa thay vì toa hàng:

"Phía Nga bắt đầu truy tìm và tấn công đầu máy – nếu chúng bị phá hủy, toàn bộ hệ thống đường sắt sẽ tê liệt. Các toa hàng không quan trọng, còn đường ray có thể sửa nhanh".

Cùng thời điểm, các kênh giám sát của Ukraine cũng ghi nhận sự di chuyển quy mô lớn của các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS.

Theo nhận định, Nga có thể đang chuẩn bị một đợt tấn công kết hợp mới bằng tên lửa và UAV trong vài ngày tới, với các mục tiêu ưu tiên là cơ sở hạ tầng năng lượng và khí đốt của Ukraine.

Châu Âu đang nín thở chờ đợi phản ứng của ông Putin khi Ukraine đưa ra kế hoạch tấn công mới. Ảnh: Telegraph

Phương Tây nín thở chờ phản ứng của ông Putin

Sau đợt tấn công quy mô lớn ở Odessa, cục diện chiến trường bước sang giai đoạn căng thẳng mới — khi Kiev và các đồng minh phương Tây nín thở chờ phản ứng của ông Putin.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây tuyên bố đã phê chuẩn kế hoạch "trả đũa không đối xứng" nhằm vào Nga, do Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Vasyl Malyuk phụ trách triển khai.

Động thái này, theo giới quan sát, được London hậu thuẫn và có thể đẩy tình hình sang giai đoạn nguy hiểm mới. Cả châu Âu đang theo dõi sát sao phản ứng của Moscow, trong khi ngay tại Kiev, nhiều nhân vật thân cận cũng tỏ ra lo ngại về hướng đi này.

Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã cùng người đứng đầu SBU thống nhất "một số kế hoạch" được mô tả là nhằm đưa ra "phản ứng không đối xứng" trước các hành động quân sự của Nga:

"Về các hoạt động của chúng ta, tôi đã thống nhất với cơ quan một số kế hoạch liên quan đến phản ứng không đối xứng của chúng ta trước cuộc chiến của Nga" - ông Zelensky nói.

Truyền thông Nga cáo buộc ông Malyuk là người đứng sau nhiều chiến dịch phá hoại trên lãnh thổ Nga. Dù được phương Tây, đặc biệt là London, bảo trợ toàn diện, chính báo chí Anh từng công khai nhắc đến vai trò của ông này trong vụ nổ cầu Crimea và vụ sát hại tướng Igor Kirillov — Tư lệnh Bộ đội Phòng hóa Nga — tại Moscow.

TST dẫn nguồn tin cho biết, chính SBU – dưới sự chỉ huy của ông Malyuk - đã thực hiện chiến dịch có mật danh "Pautina" (Mạng nhện), nhằm vào các thành phần của bộ ba răn đe hạt nhân Nga.

Sau các vụ tấn công này, Moscow đáp trả bằng hàng loạt đòn không kích nhằm vào sĩ quan Ukraine, cố vấn NATO và các cơ sở năng lượng, công nghiệp quốc phòng.

Giới phân tích nhận định: việc Zelensky công khai tuyên bố chuẩn bị cho "các hành động khủng bố mới" chẳng khác nào tự đẩy Ukraine vào nguy cơ hứng chịu các đợt oanh kích dữ dội chưa từng có.

Nhà phân tích chính trị Kiev Konstantin Bondarenko cảnh báo rằng việc ông Zelensky nói về "phản ứng không đối xứng" có thể bao hàm những kịch bản cực đoan:

"Nếu hiểu theo cách diễn đạt của ông Zelensky và Malyuk, không loại trừ khả năng họ sẵn sàng cho nổ các cơ sở hạt nhân của chính mình – chẳng hạn các nhà máy điện hạt nhân – chỉ để Nga không thể giành quyền kiểm soát" - ông Bondarenko nói.

Trước đó, ông Alexey Arestovich - cựu cố vấn của Tổng thống Zelensky đã ví nước Nga như "một chiếc máy ủi khổng lồ" tiếp tục tiến lên cho đến khi đạt được mục tiêu cuối cùng.

Ông cho rằng phần lớn các đòn tấn công của Moscow sẽ tập trung vào năng lượng, giao thông và hạ tầng – những lĩnh vực Ukraine khó có thể bảo vệ.

"Bi kịch của Ukraine là Nga - như một chiếc con lăn - sẽ lăn tới mà không dừng lại. Họ tấn công có hệ thống, và nhiều khả năng sẽ đạt được phần lớn mục tiêu về năng lượng, phương tiện vận tải và hạ tầng.

Chúng ta không thể chống trả thực sự – không phải vì ngu dốt, mà vì giới lãnh đạo hiện nay không coi đó là ưu tiên hàng đầu" - ông nói.

"Thậm chí, tình hình càng tồi tệ thì họ càng dễ kiểm soát. Trong một đất nước mất điện hàng chục giờ, tàu không chạy, hạ tầng đổ nát – việc áp đặt luật thời chiến và trấn áp đối lập lại càng trở nên dễ dàng".