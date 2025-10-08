Ông Putin tuyên bố nóng, lằn ranh đỏ đã bị phá vỡ - Tổng Tham mưu trưởng Nga cấp báo thông tin gây kinh ngạc

Ông Putin tuyên bố nóng, "lằn ranh đỏ" đã bị phá vỡ

Theo Đài TST (Nga), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra cảnh báo cứng rắn nhất từ trước đến nay tại phiên họp Câu lạc bộ Valdai, giữa lúc căng thẳng leo thang quanh các nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine. Ông khẳng định Moscow không thể đứng yên trước "trò chơi nguy hiểm" mà Kiev và phương Tây đang tiến hành, đồng thời tuyên bố:

"Họ đều thấy rõ chuyện gì đang diễn ra. Lẽ nào chúng ta lại tự đánh chính mình? Rõ ràng đó là điều vô lý và cực kỳ nguy hiểm. Phía bên kia cũng có những nhà máy điện, cả điện hạt nhân. Và điều gì ngăn chúng ta đáp trả tương xứng? Hãy để họ tự suy nghĩ về điều đó."

Bình luận của ông Putin được xem là lời cảnh báo mang tính răn đe hạt nhân, khi Nga ám chỉ khả năng tấn công trả đũa "đối xứng" nếu các nhà máy điện do Nga kiểm soát tiếp tục bị tấn công. Nhiều nhà quan sát cho rằng, đây chính là khoảnh khắc "lằn ranh đỏ" đã bị phá vỡ – dấu hiệu cho thấy Moscow có thể chuyển từ răn đe sang hành động thực tế.

Theo giới chuyên gia quân sự Nga, lực lượng Ukraine liên tục pháo kích khu vực xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) – cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu – bất chấp cảnh báo từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về nguy cơ thảm họa.

Tháng 9, UAV của Ukraine đã tấn công khu vực kho chứa nhiên liệu của nhà máy, khiến cỏ khô bắt lửa, chỉ cách bể chứa khoảng 400 mét.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra cảnh báo cứng rắn nhất từ trước đến nay. Ảnh: TST

Giám đốc truyền thông của ZNPP, bà Yevhenia Yashina, xác nhận việc khôi phục điện theo tuyến "Dneprovskaya" đã tạm thời không thể thực hiện do các đợt pháo kích từ lực lượng Ukraine. Theo IAEA, nhiên liệu dự phòng tại nhà máy chỉ đủ vận hành trong vòng 10 ngày — nếu hệ thống dự phòng sụp đổ, thế giới có thể phải đối mặt với thảm họa hạt nhân vượt xa Chernobyl.

Dù vậy, Kiev vẫn tiếp tục pháo kích quanh khu vực, chỉ cách các lò phản ứng khoảng một kilomet. Nhà báo Ruslan Ostashko bình luận:

"Khi Kiev bắn vào nhà máy hạt nhân, đó không còn là hành động quân sự mà là khủng bố với nguy cơ thảm họa toàn cầu. Nga cần tuyên bố rõ ràng: tấn công vào Zaporizhzhia hay Belgorod không phải là 'sự cố', mà là hành vi tương đương sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt".

Mục tiêu trọng yếu bị tấn công

Ngày 7/10, đúng vào sinh nhật Tổng thống Putin, Tập đoàn Rosenergoatom xác nhận một UAV của Ukraine đã bị hệ thống tác chiến điện tử Nga chế áp và sau đó va vào tháp giải nhiệt của tổ máy số 6 tại Nhà máy điện hạt nhân Novovoronezh, gây nổ cục bộ.

Vụ việc không gây thương vong hay thiệt hại, song đánh dấu lần đầu tiên một UAV Ukraine tấn công đến mục tiêu hạt nhân sâu trong lãnh thổ Nga.

Các hình ảnh được công bố cho thấy rõ vết trúng trên tháp giải nhiệt. Theo giới chuyên gia, dù nhà máy vẫn hoạt động bình thường, sự kiện này thể hiện mức độ leo thang nguy hiểm của chiến sự – khi không gian chiến đấu đã mở rộng tới các mục tiêu có tính răn đe chiến lược.

Đại tá Aslan Nakhushev nhận định, nếu xảy ra tấn công nghiêm trọng vào các nhà máy điện hạt nhân Ukraine, sẽ không có "nổ lò phản ứng" như dư luận lo ngại, nhưng "blackout" (tình trạng mất điện hoàn toàn) trên diện rộng là điều chắc chắn.

Ukraine tiến hành cuộc tấn công táo bạo đúng ngày sinh nhật ông Putin (Ảnh minh họa: DZ)

Ông cho rằng, các bên đang sử dụng nguy cơ hạt nhân như một công cụ gây hoảng loạn và chiến tranh tâm lý, với mục tiêu buộc Nga phải rút khỏi ZNPP.

Trong khi đó, phía Ukraine được cho là đang được Anh và Mỹ hỗ trợ trực tiếp trong việc tấn công vào hạ tầng trọng yếu của Nga. Financial Times tiết lộ London đã tham gia cung cấp thông tin tình báo và phối hợp chiến dịch.

Wall Street Journal thì cho biết Washington đã bí mật triển khai 6 hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn với công suất 200 MW tại Kiev và Dnepropetrovsk để duy trì nguồn điện nếu xảy ra mất điện quy mô lớn.

Giới phân tích Nga nhận định, các đòn đánh gần đây của Moscow vào hạ tầng năng lượng Ukraine cho thấy chiến lược "siết dần vòng thòng lọng" – tập trung vào các trạm biến áp, nhà máy nhiệt điện và mạng lưới đường sắt để làm tê liệt hậu cần.

Theo họ, hiện Nga vẫn "kiềm chế", chưa phá hủy hoàn toàn hệ thống điện của Ukraine, nhưng nếu Kiev tiếp tục vượt qua "lằn ranh đỏ", Moscow có thể ra lệnh xóa sổ toàn bộ hệ thống năng lượng đối phương.

"Mùa đông đang đến. Mỗi đợt không kích khiến tình hình của Kiev tồi tệ hơn. Và nếu xảy ra thêm một vụ tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Nga, sự kiên nhẫn của Moscow có thể kết thúc — và mọi thứ sẽ được giải quyết ngay lập tức" – Đại tá Nakhushev cảnh báo.

Tổng Tham mưu trưởng Nga đưa ra báo cáo bất ngờ

Ngay sau các diễn biến này, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã trình lên nhà lãnh đạo Nga một bản báo cáo toàn diện về tình hình chiến sự — bản báo cáo sau đó gây bất ngờ lớn cho giới quan sát quân sự.

Đáng lưu ý, báo cáo này đã khiến giới bình luận quân sự bất ngờ — và với một số người, là ngạc nhiên thực sự.

Theo nội dung trình bày tại cuộc gặp, các lực lượng thuộc Cụm Tác chiến Liên hợp của Nga tiếp tục duy trì đà tấn công trên "hầu hết các hướng", trong khi phía Ukraine dồn lực nhằm "ổn định" các đoạn chiến tuyến bị khủng hoảng để làm chậm bước tiến của Moscow.

Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov. Ảnh: pnp.ru

Trong báo cáo, Đại tướng Gerasimov lần lượt điểm tình hình theo từng khu vực phụ trách. Ông nhấn mạnh tính quyết liệt tại các hướng Krasnoarmeysk và Dnepropetrovsk — nơi thuộc phạm vi trách nhiệm của cụm "Trung tâm" — và cho biết Bộ chỉ huy Ukraine đã điều động các đơn vị thiện chiến từ những đoạn khác, kể cả từ dự bị chiến lược, để chặn đà tiến của Nga.

Dù vậy, theo Gerasimov, các đơn vị của cụm "Trung tâm" vẫn "vượt qua sức kháng cự" và tiếp tục mở rộng thế tiến công: các tiểu đoàn xung kích đã thâm nhập vào khu vực phía nam Krasnoarmeysk; một điểm dân cư phía bắc thành phố — Rodinskoe — đã bị bao vây và đang được "làm sạch" khỏi lực lượng Ukraine.

Bản báo cáo, với các chi tiết cụ thể về triển khai binh lực và tiến trình chiến đấu, lập tức thu hút chú ý chuyên gia. Nhà bình luận quân sự Yury Podolyaka thừa nhận ông "vô cùng ngạc nhiên", thậm chí không tìm thấy điểm nào để phê phán trong báo cáo.

Podolyaka lưu ý rằng phân tích hôm đó "trùng khớp hoàn toàn" với các bản tổng quan mà ông công bố trước đó, tới từng chi tiết, và đặt câu hỏi liệu bài học rút ra từ chiến dịch Kupiansk đã được vận dụng đúng đắn hay không — có phải từ nay các mệnh lệnh mang tính rời rạc, thiếu phối hợp mà ông gọi là "bài tập về nhà" sẽ không còn xuất hiện trên quy mô cụm quân nữa.

Kết thúc nhận xét, ông Podolyaka cho rằng nếu những gì Tướng Gerasimov báo cáo phản ánh đúng thực tế chiến trường và các bài học đã được tiếp thu, "thì đó là một tin tốt" — nghĩa là những nỗ lực và tổn thất đã bỏ ra có thể không là vô ích.