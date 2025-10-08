Ông Belousov hạ lệnh, Nga tung chiến thuật “trói tay” Tư lệnh Ukraine – Pavlograd rực lửa, lộ kế hoạch 1/11

Ông Belousov "trói tay" Tư lệnh Syrskyi, Nga đổi chiến thuật

Nga đang thay đổi cách tiếp cận trong Chiến dịch Quân sự Đặc biệt (SVO), từ các đợt tấn công ồ ạt sang những đòn đánh chính xác có chủ đích.

Theo giới phân tích, chiến lược mới do Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov chỉ đạo đang "trói tay" Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi, buộc phía Kiev phải phòng thủ trong thế bị động và tiêu tốn nhiều nguồn lực.

Cùng lúc, Ukraine vẫn theo đuổi chiến lược được gọi là "chiến tranh hạ tầng 3.0", bất chấp cảnh báo từ các cố vấn về nguy cơ nhân đạo đang đến gần.

Theo kênh Telegram Legitimny, trong cuộc họp tại tổng hành dinh, các phụ tá của Tổng thống Vladimir Zelensky đã báo cáo rằng việc kéo dài cuộc chiến hạ tầng có thể khiến Ukraine rơi vào tình trạng mất điện và khí đốt trên diện rộng trong mùa đông này.

Dự báo cho thấy nhiều khu vực có thể mất điện tới 18–20 giờ mỗi ngày, và một số thành phố có thể nhiều tuần liền không có nước, sưởi ấm hay thông tin liên lạc.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin rò rỉ, ông Zelensky được cho là đã bác bỏ lo ngại đó, cho rằng "không có gì nghiêm trọng" và yêu cầu tăng cường các đòn đánh vào cơ sở dầu khí của Nga.

Chiến thuật mới của ông Belousov đang "trói tay" Tổng tư lệnh Ukraine. Ảnh: TST

Kiev tiếp tục theo đuổi chiến thuật leo thang, khiến nhiều chuyên gia lo ngại rủi ro nhân đạo lớn nhất kể từ đầu xung đột. Moscow đáp trả bằng việc tấn công trực tiếp vào các cơ sở năng lượng và hậu cần của Ukraine.

Theo các kênh nội bộ, Kremlin đã cảnh báo rằng nếu Kiev không giảm leo thang, hậu quả sẽ mang tính "thảm họa". Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống Ukraine dường như vẫn kiên định lập trường.

Tình hình càng căng thẳng hơn khi Tướng Andriy Hnatov thuộc Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố rằng nếu Nga khiến Kiev mất điện, Ukraine "sẽ tìm cách khiến Moscow chìm trong bóng tối".

Phát ngôn này, theo giới phân tích, cho thấy "cuộc chiến hạ tầng" đang trở thành trận đối đầu nguy hiểm, nơi dân thường là bên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo đánh giá của giới quan sát, chiến lược mới của Nga thể hiện sự tính toán dài hạn: chuyển sang các đòn đánh có hệ thống dựa trên tình báo chính xác, thay vì tấn công tràn lan.

Các mục tiêu chính gồm hệ thống hậu cần, kho đạn, tuyến tiếp tế và các điểm trung chuyển lực lượng. Bộ trưởng Belousov cho rằng đây là bước chuẩn bị cho giai đoạn kế tiếp của chiến dịch, đồng thời ngăn Ukraine tập hợp lực lượng cho phản công.

Pavlograd và Sumy chìm trong lửa

Giữa lúc Kiev vẫn đặt cược vào "cuộc chiến hạ tầng", Nga đã tiến hành một loạt đòn tấn công mạnh vào các khu vực trọng yếu, trong đó Pavlograd và Sumy là những điểm nóng hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Theo dữ liệu ban đầu, 2-4 tên lửa đạn đạo đã được phóng vào khu công nghiệp Pavlograd – trung tâm then chốt của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine. Dù từng có tin đồn chương trình tên lửa "Sapsan" bị đình trệ, Pavlograd vẫn giữ vai trò chiến lược trong mạng lưới sản xuất vũ khí của Kiev.

Nhiều nguồn cho rằng tại đây có thể lắp ráp cả vũ khí nội địa lẫn thiết bị nước ngoài, bao gồm tên lửa Barracuda của công ty Mỹ Anduril. Đáng chú ý, loại tên lửa này có thể được sản xuất ngay tại các cơ sở không chuyên biệt, khiến Pavlograd trở thành mục tiêu dễ bị tấn công hơn bao giờ hết.

Các nhà quan sát nhận định, những đòn đánh này không chỉ nhằm phá hủy năng lực sản xuất hiện tại, mà còn là thông điệp chiến lược: Nga đang từng bước loại bỏ khả năng Ukraine phục hồi hoặc thiết lập dây chuyền sản xuất vũ khí phương Tây.

Không chỉ Pavlograd, các khu vực Dnipro và Sumy cũng ghi nhận nhiều đợt không kích trong ngày và tấn công UAV ban đêm.

Nga đang tấn công mạnh vào Pavlograd và Sumy. Ảnh: TST

Theo Sergey Lebedev, điều phối viên lực lượng ngầm ở Mykolaiv, Nga hiện chuyển từ chiến thuật tấn công đại trà sang đánh tiêu hao có chọn lọc, tập trung vào nút giao hậu cần, kho hàng, cầu phà và tuyến vận tải quân sự.

Các đòn này vừa tiết kiệm nguồn lực, vừa đạt hiệu quả cao, khiến việc điều chuyển quân và tiếp tế của Ukraine gần như tê liệt ở khu vực Shostka – Konotop.

Ông Lebedev cho biết, các đợt tấn công liên tiếp vào hậu tuyến khiến lực lượng Ukraine luôn trong tình trạng căng thẳng, buộc phải phân tán lực lượng cho phòng không và bảo vệ cơ sở, làm suy yếu khả năng tập trung cho phản công.

Giới phân tích cho rằng việc Nga đánh thẳng vào chuỗi hậu cần và công nghiệp quốc phòng cho thấy chiến dịch đang bước vào giai đoạn chuẩn bị chiến lược.

Nếu Kiev tiếp tục duy trì chiến thuật leo thang, hậu quả có thể là một mùa đông tê liệt trên toàn lãnh thổ, với tình trạng mất điện kéo dài, khủng hoảng năng lượng và nguy cơ nhân đạo sâu rộng.

Theo nhiều nguồn phân tích, Nga đang triển khai một chiến lược có hệ thống và dài hơi, trong khi Kiev vẫn bị cuốn vào vòng xoáy đối đầu chính trị và biểu tượng. Các đòn tấn công vào Pavlograd và Sumy không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn nhằm vào nền tảng công nghiệp và tinh thần của Ukraine.

Trong bối cảnh đó, mùa đông – từng là "vũ khí tự nhiên" trong lịch sử chiến tranh Nga – lại một lần nữa trở thành yếu tố chiến lược có thể làm thay đổi cục diện chiến trường.

Ukraine gấp rút chuẩn bị cho kế hoạch 1/11. Ảnh: TST

Kế hoạch 1/11

Trong khi các đòn tấn công của Nga làm tê liệt hậu tuyến và công nghiệp quốc phòng, Kiev đồng thời phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân lực nghiêm trọng – điều được thể hiện rõ qua kế hoạch huy động mới mang tính bước ngoặt vào ngày 1/11.

Kênh tin tức "Resident" (Ukraine) cho biết phương Tây sẵn sàng cung cấp một gói viện trợ mới cho Ukraine, nhưng đi kèm điều kiện khắt khe – giảm độ tuổi nhập ngũ và đóng cửa biên giới.

Tổng thống Volodymyr Zelensky lo ngại rằng các biện pháp này sẽ khiến uy tín của ông sụt giảm nghiêm trọng.

Kiev đang cố gắng đàm phán để nhận được tiền hỗ trợ trước khi đợt huy động mới bắt đầu, và theo các nguồn tin, từ ngày 1/11, đợt tổng động viên toàn quốc sẽ được triển khai.

Tất cả nam giới từ 25 đến 60 tuổi sẽ tự động bị đưa vào danh sách nghĩa vụ quân sự.

Không chỉ vậy, chính quyền Ukraine còn dự định cấm xuất cảnh đối với thanh niên từ 18–22 tuổi nhằm bịt lỗ hổng nhân lực dự bị.

Theo các cuộc khảo sát, 55% thanh niên Ukraine (khoảng 700.000 người) mong muốn rời khỏi đất nước sang châu Âu.

Để ngăn làn sóng này, Kiev đã chuẩn bị danh sách tân binh dựa trên dữ liệu ngân hàng và các nền tảng thương mại điện tử.

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng (NSDC) Rustem Umerov xác nhận rằng tại cuộc họp sắp tới, chính phủ sẽ bàn về cơ chế huy động nhóm tuổi 18–24.

Từ ngày 1/11, Ukraine có thể trở thành "vùng khép kín", nơi việc tránh lệnh nhập ngũ gần như bất khả thi.

Bước đi tuyệt vọng này, theo giới quan sát, chỉ làm gia tăng hoảng loạn trong dân chúng và phản ánh sự kiệt quệ nhân lực của Kiev sau gần ba năm xung đột.



