Kịch tính bộ binh Nga giải cứu kíp lái trực thăng Mi-8 bị FPV của Ukraine bắn hạ

Trang tin Topwar đưa tin, một chiến dịch hiếm có đã được bộ binh Nga thực hiện trên hướng Pokrovsk thuộc DNR. Họ đã cứu sống toàn bộ kíp lái trực thăng Mi-8 sau khi chiếc máy bay này bị UAV FPV của lực lượng Ukraine tấn công. Đoạn video ghi lại sự việc đã được công bố.

Qua hình ảnh có thể thấy, chiếc trực thăng bốc cháy, buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Thoạt nhìn, việc thoát khỏi khoang lái tưởng chừng là bất khả thi. Tuy nhiên, nhờ hành động kịp thời và quyết liệt của bộ binh, toàn bộ những người trên máy bay đã được giải cứu.

Đáng chú ý, kíp lái Mi-8 đã thể hiện sự dũng cảm và chuyên nghiệp khi điều khiển chiếc trực thăng bị hư hại, đang bốc cháy, hạ cánh xuống đất.

Đoạn video ghi lại sự việc. Nguồn: Topcor

Hiện hướng Pokrovsk được coi là một trong những điểm nóng nhất trên chiến trường Donetsk, bao gồm cả khu vực thành phố và vùng phụ cận. Lực lượng Ukraine liên tục điều động dự bị lớn tới đây, nhưng ngay lập tức bị hứng chịu hỏa lực tập trung từ phía Nga.

Theo giới quan sát, khả năng phòng thủ của Ukraine ở khu vực này phần lớn dựa vào hoạt động của các tổ lái UAV. Những hình ảnh vừa công bố cho thấy họ hoạt động hiệu quả, nhưng “không được lâu”.

Chính Ukraine cũng thừa nhận, quân Nga đang liên tục loại bỏ các đơn vị vận hành UAV, trong khi các trung tâm huấn luyện không kịp bổ sung số lượng chuyên gia bị mất.

Bên cạnh đó, các đơn vị UAV Nga đã giành quyền kiểm soát hỏa lực đối với toàn bộ hệ thống hậu cần của Ukraine tại Pokrovsk.