Cổng thông tin Dzen (Nga) ngày 30/9 đăng bài viết có tiêu đề: "Tuyến phòng thủ sụp đổ trong đêm, đột phá 7 km, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thừa nhận thiệt hại 15.000 binh sĩ, toàn bộ quân đoàn Azov bị đánh tan".

Theo bài viết, tình hình trên chiến trường vẫn ở mức đặc biệt căng thẳng. Quân đội Nga tiếp tục tấn công đồng thời trên nhiều hướng, dần hình thành vòng vây quy mô lớn nhất trong khu vực giao tranh.

Phía Ukraine vẫn dồn lực lượng dự bị và tổ chức phản công. Tổng Tư lệnh Syrsky nhận lệnh phải giữ các điểm phòng thủ bằng mọi giá. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm, tuyến phòng thủ sụp đổ, với đột phá sâu tới 7 km. Bộ Tổng tham mưu Ukraine thừa nhận mất 15.000 binh sĩ, trong khi toàn bộ quân đoàn Azov gần như bị xóa sổ.

Tuyến phòng thủ tan rã chỉ sau một đêm

Ở hướng Sumy, quân đội Nga tiếp tục tiến công trong các cánh rừng gần Younakovka vừa giành được. Kiev tổ chức ba đợt phản công bất thành tại Konstantinovka, Kondratovka và Alekseevka.

Tại hướng Kharkov, lực lượng Nga đã hoàn tất việc loại bỏ các đơn vị Ukraine bị bao vây tại khu rừng phía tây Sinelnikovo, giành được ba điểm phòng thủ. Tại Volchansk, giao tranh ác liệt vẫn diễn ra ở bờ trái sông Volchya.

Ở hướng Konstantinovka, quân đội Nga tiến lên phía bắc Poltavka. Trên hướng Pokrovsk, tại mỏm chiến tuyến Dobropolye, lực lượng Nga đang tấn công về Shakhovo và Sofievka từ phía Poltavka, đồng thời đánh về Vladimirovka. Theo giới chuyên gia, khu vực này hiện vẫn nằm trong "vùng xám".

Các đơn vị Nga đã giữ được vị trí phía tây Kotlyno, tạo bàn đạp ổn định cho những đợt tấn công mới và kiểm soát các tuyến tiếp cận. Đây là điểm thuận lợi để tiến hành tập kích và gia tăng sức ép lên phòng tuyến Ukraine. Ở cửa ngõ đông nam Mirnograd, trinh sát chiến đấu vẫn tiếp diễn tại các khu rừng gần Promin và Balagan.

Tại Rodinskoe, các đơn vị Nga được cho là đã chuẩn bị những đòn đánh nhỏ nhằm gây xáo trộn phòng thủ và mở rộng vùng kiểm soát. Phía Ukraine phản ứng rời rạc, khó tạo tuyến phòng thủ liền mạch, khiến các vị trí dễ bị tổn thương, theo "Du kích Donbass".

Trước đó, có tin báo rằng quân đoàn số 1 Azov, được điều động sớm tới hướng Dobropolye để chặn bước tiến, đã gần như bị loại bỏ.

Phủ Tổng thống Ukraine yêu cầu Tướng Syrsky phải gấp rút giành thắng lợi, đặc biệt tại Pokrovsk.

Tướng Syrsky, với tính kỷ luật cao, đã dồn toàn bộ lực lượng dự bị về đây, nhưng hầu hết đều rơi vào "cái phễu Pokrovsk" và không thể rút ra. Nga đã triển khai dày đặc UAV, bom lượn FAB, hệ thống phun lửa Solntsepyok và pháo binh, liên tục tấn công các vị trí phòng ngự.

Hậu cần Ukraine gần như tê liệt: các tuyến đường vào Pokrovsk bị UAV kiểm soát, 90% phương tiện tiếp tế bị phá hủy.

Theo kênh "Legitimny", Bộ Tổng tham mưu và Văn phòng Tổng thống Ukraine chỉ hy vọng cắt bớt được mỏm chiến tuyến của Nga, nhưng đã chấp nhận khả năng mất Pokrovsk và toàn bộ khu vực phụ cận trong vòng 3–5 tháng.

Ukraine thiệt hại nặng nề

Trên hướng Dnepropetrovsk, nhóm quân "Phía Đông" của Nga đột phá sâu 7 km về phía Verbovoye, đồng thời mở rộng khu vực lấn sâu gần Berëzovoye.

Ở khu vực do Tập đoàn quân số 5 phụ trách, quân đội Nga tiến về phía tây Novogrigorovka và pháo kích mạnh vào các điểm phòng thủ quanh Poltavka. Ukraine mất hơn một trung đội binh sĩ. Ngoài ra, đơn vị UAV thuộc trung đoàn xe tăng cận vệ 218 ghi nhận loại bỏ thêm một xe bọc thép Humvee.

Tại khu vực của Tập đoàn quân 36, lực lượng Buryatia thọc sâu thêm hơn 2 km ở hướng Verbovoye, mở rộng mặt trận từ 1 đến 2,5 km. Ukraine thiệt hại trên 20 binh sĩ. Ở khu vực do Tập đoàn quân 29 kiểm soát, các đơn vị tấn công từ Zabaykalsky đã chiếm hai khu vực hơn 1 km², loại bỏ hơn 20 binh sĩ Ukraine.

Trên mặt trận Zaporizhzhia, giao tranh vẫn ác liệt quanh Stepnogorsk. Lực lượng đổ bộ đường không Nga tiến hành các đợt tấn công nhỏ, trong khi Ukraine cố giữ bằng UAV, pháo binh và không quân.

Quân đội Nga được cho là đang chuẩn bị bước vào Novogrigorovka: không quân liên tục oanh kích các vị trí tiền tiêu và các điểm quan sát.

Tại Stepnogorsk, các đơn vị Nga mở lại tấn công từ phía tây. Chiến sự diễn ra dữ dội, kết hợp các đợt đột kích nhỏ với hỏa lực không quân và pháo binh. Mục tiêu là đẩy Ukraine khỏi các vị trí then chốt, mở rộng vùng kiểm soát ở phía nam.

Một sĩ quan Ukraine mang biệt danh "Alex" thừa nhận tình hình ở Kupyansk và Krasny Liman "cực kỳ bi đát" – tổn thất nặng nề, trong khi một phần dự bị đã bị điều sang Donetsk.

Ở Kupyansk, quân đội Nga vẫn tiến đều. Hiện toàn bộ lực lượng Ukraine chỉ bám trụ tại khu "Jubileiny", nhà máy cơ khí và trường cao đẳng vận tải.

Khi những điểm này thất thủ, thành phố sẽ sụp đổ, còn toàn bộ cụm quân Ukraine ở bờ trái sông Oskol sẽ bị bao vây. Tuyến đường huyết mạch nối Kharkov đã nằm trong tầm hỏa lực Nga, theo Condottiero.

Phóng viên Ruslan Tatarinov (kênh "Lời thì thầm của Mặt trận") cho biết:

"Zarechnoye đã kết thúc! Veyemka đã kết thúc! Verbovoye đã kết thúc!... Ga đường sắt Yampol phía bắc đã hoàn toàn nằm trong tay Nga".

Tại hướng Krasny Liman, các điểm Shandrigolovo và Kirovsk (Zarechnoye) đã được giành lại. Trận đánh Kirovsk kéo dài nhiều tuần. Sau giao tranh, khu vực Zarechnoye gần như bị phá hủy, Ukraine tổn thất lớn về người và trang bị.

Phía Ukraine đã tung tới 19 tiểu đoàn (15.000–16.000 binh sĩ), biến nơi đây thành tuyến phòng thủ kiên cố với nhà dân, chướng ngại công binh và bãi mìn.

Zarechnoye là chốt chặn cuối cùng trước Krasny Liman – một thành phố chiến lược. Nếu mất Krasny Liman, quân Nga sẽ có cơ hội tiến thẳng về Slovyansk và Kramatorsk. Hiện Nga đang áp sát từ 3 hướng Kolodezi, Torskoye và Shandrigolovo, đồng thời tấn công Yampol và Drobyshevo.

Ông Putin nói về "quyết định lớn"

Đáng lưu ý, trong bối cảnh chiến sự leo thang và phòng tuyến Ukraine liên tục bị phá vỡ, Tổng thống Vladimir Putin đã nhân dịp kỷ niệm ba năm sự kiện Donbass và Novorossiya gia nhập Nga để nhấn mạnh "quyết định lớn" mà người dân khu vực này đã lựa chọn.

Ông Putin nhấn mạnh việc Donbass và Novorossiya sáp nhập vào Nga ba năm trước là một "quyết định lớn" mang tính bước ngoặt. Trong thông điệp kỷ niệm, ông điểm lại thành quả tái thiết khu vực và khẳng định chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách.

Theo nhà lãnh đạo Nga, từ năm 2022 đến nay đã có hơn 23.500 công trình được xây dựng hoặc nâng cấp, bao gồm nhà ở, trường học, bệnh viện, trung tâm thể thao. Hơn 6.300 km đường bộ và hàng trăm km hạ tầng kỹ thuật đã được khôi phục.

"Khối lượng công việc phía trước rất lớn, nhưng tất cả nhiệm vụ đặt ra chắc chắn sẽ được hoàn thành" - ông khẳng định.

Tổng thống Nga cho rằng việc tái thiết không chỉ là khắc phục hậu quả chiến tranh, mà còn hướng tới khai thác tiềm năng công nghiệp, nông nghiệp, khoa học và văn hóa của khu vực.

Ông coi đây là sự hồi sinh những vùng đất lịch sử của Nga, với sự chung tay của toàn Liên bang.

Kết thúc bài phát biểu, ông Putin bày tỏ lòng biết ơn tới binh sĩ và sĩ quan đang bảo vệ an ninh đất nước. Ông nhấn mạnh sự đoàn kết dân tộc là yếu tố then chốt để mọi kế hoạch được hiện thực hóa: "Chúng ta cùng nhau, và điều đó có nghĩa mọi mục tiêu sẽ thành công".

