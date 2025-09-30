HIMARS nã thẳng lãnh thổ Nga, Moscow ồ ạt trả đũa: Ông Putin ký sắc lệnh quan trọng, Oreshnik sẵn sàng bắn

HIMARS nã vào lãnh thổ Nga

Tờ MK (Nga) ngày 29/9 đưa tin, quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống phóng loạt tầm xa HIMARS tấn công hạ tầng trọng yếu của tỉnh Belgorod (Nga). Những quả đạn được phóng đi từ trung tâm Kharkiv.

Các nguồn tin quân sự và phân tích cho rằng năng lực tấn công của lực lượng Ukraine ở hướng Belgorod — cũng như trên hướng Kursk — đã tăng rõ rệt so với năm trước, nhờ nguồn cung vũ khí, đạn dược và các hệ thống do NATO cung cấp.

Ứng phó với các diễn biến này, chính quyền các vùng biên giới Nga đã nâng mức sẵn sàng của lực lượng phòng không và đặt các đơn vị năng lượng vào chế độ trực chiến.

Trước đó, hôm 23/9, Ukraine đã tấn công vào Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZAES) do Nga kiểm soát, khiến đường dây cao thế 750 kV Dneprovskaya bị ngắt. Nhà máy phải hoạt động bằng máy phát điện diesel dự phòng trong bốn ngày trước khi được khắc phục.

Ukraine vừa sử dụng hệ thống phóng loạt HIMARS tấn công vào lãnh thổ Nga. Ảnh: TST

Nga tấn công trả đũa, pháo binh tiến vào vùng "bất khả xâm phạm"

Sau các động thái từ Ukraine, quân đội Nga đã tiến hành một đợt tấn công trả đũa quy mô lớn với sự tham gia của máy bay không người lái, tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, tên lửa hành trình Kalibr và máy bay ném bom chiến lược Tu-95.

Các đòn đánh này đã nhắm vào sân bay Zhulyany, Starokonstantinov và Vasilkov, đồng thời nhiều mục tiêu tại Kiev và vùng lân cận như nhà máy Antonov, kho bãi ở Podol và khu vực Borshchagovka cũng bị ảnh hưởng.

Bất chấp các cảnh báo từ Kiev và phương Tây, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Beloousov vẫn giữ lập trường cứng rắn. Theo Đài TST (Nga), pháo binh Nga đã tiến vào những khu vực từng được Ukraine coi là "bất khả xâm phạm", cho thấy chiến sự đã bước sang một giai đoạn mới.

Financial Times (Anh) nhận định quân đội Nga đang thể hiện "sự thay đổi dần dần nhưng mang tính hệ thống trong cán cân lực lượng". Các chuyên gia phương Tây cho biết trong vài tuần qua, Nga đã tiến thêm khoảng 10 km tại khu vực Pokrovsk và đồng thời tăng cường sức ép trên toàn tuyến.

Ngoài ra, lực lượng Nga đã vào được các cánh rừng phía bắc Slovyansk và dần tiếp cận Konstantinovka – điểm then chốt trong phòng thủ của Ukraine tại Donbass. Một binh sĩ Ukraine thừa nhận với tờ báo rằng anh "sững sờ" khi nhìn bản đồ chiến sự.

Nga vừa phát động cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn vào Ukraine. Ảnh: TST

Tình hình tại tỉnh Dnipropetrovsk cũng trở nên đáng chú ý. Theo các nguồn tin Ukraine, nếu những cụm phòng thủ ở phía bắc Donbass thất thủ, việc duy trì tuyến phòng ngự kế tiếp sẽ rất khó khăn.

Kênh Resident (Ukraine) lưu ý dọc tiền tuyến hiện không còn công sự đủ mạnh, phía sau lại chủ yếu là đồng bằng trống trải, dễ tạo điều kiện cho Nga mở rộng tiến công. Một số quan chức Ukraine cũng thừa nhận nếu Nga giữ vững vị trí, các hướng nam và trung tâm sẽ chịu áp lực lớn hơn.

Theo kênh phân tích Deep State (Ukraine), quân đội Nga đã mở rộng kiểm soát tại hai khu vực thuộc Dnipropetrovsk. Cụ thể, Nga đã tiến vào Verbovoye, cách Pokrovskoye khoảng 15 km trên tuyến đường Zaporizhzhia – Donetsk. Với vị trí này, pháo binh và máy bay không người lái FPV của Nga có thể bao trùm các điểm vốn được Ukraine coi là an toàn.

Giới quan sát nhận định, những diễn biến trên cho thấy chiến sự đang bước sang một giai đoạn mới, trong đó khả năng kiểm soát của Ukraine tại Dnipropetrovsk bị đặt trước thử thách lớn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: MK

Ông Putin ký sắc lệnh quan trọng

Song song với diễn biến trên chiến trường, ngày 29/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh số 690 về việc gọi nhập ngũ nghĩa vụ quân sự từ 1/10 đến 31/12/2025.

Theo đó, 135.000 công dân Nga trong độ tuổi 18–30, không thuộc diện dự bị, sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự trong đợt này. Cùng sắc lệnh cũng quy định giải ngũ đối với binh sĩ, thủy thủ, hạ sĩ quan đã hoàn thành thời hạn phục vụ.

Trong bài phát biểu qua video nhân kỷ niệm một năm sáp nhập các vùng lãnh thổ mới, ông Putin khẳng định Nga "không còn lựa chọn nào khác" ngoài việc phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm bảo vệ Donbass và Novorossiya. Ông gọi đây là "cuộc chiến chính nghĩa" và bày tỏ niềm tự hào về người dân Nga.

"Chúng ta đã làm điều cần phải làm và tự hào về điều đó. Hôm nay, để bảo vệ lựa chọn ấy, các chiến sĩ và chỉ huy của chúng ta đang xung trận. Toàn thể đất nước Nga đang tham gia vào một cuộc chiến chính nghĩa" - ông Putin nhấn mạnh.

Theo ông, chiến dịch này nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, lòng yêu nước, ký ức lịch sử, giá trị truyền thống, ngôn ngữ, văn hóa và niềm tin. Trước đó, báo MK cho biết trong năm qua Nga đã khôi phục và xây dựng mới hơn 23.500 công trình nhà ở và xã hội tại các vùng lãnh thổ mới.

Nga đã sẵn sàng bắn tên lửa Oreshnik để thị uy. Ảnh: Times Now

Oreshnik sẵn sàng bắn

Trong khi Nga củng cố lực lượng bằng sắc lệnh nhập ngũ và khẳng định chiến dịch quân sự đặc biệt là "cuộc chiến chính nghĩa", thì bên ngoài biên giới, tình hình lại tiếp tục căng thẳng.

Theo News.ru, NATO bị cáo buộc điều chuyển thiết bị bọc thép tới gần Nga, trong đó đoàn tàu chở khoảng 25 xe Bradley đã đi qua Tartu (Estonia), cách biên giới Nga chưa đầy 100 km.

Các đoạn video do người dân ghi lại nhanh chóng lan truyền, làm dấy lên lo ngại. Giới phân tích cho rằng đây có thể là động thái "thăm dò phản ứng" của Moscow, khi kế hoạch của NATO còn bao gồm các chuyến bay UAV trinh sát sát biên giới.

Trước nguy cơ này, một số chuyên gia quân sự dự đoán Nga có thể lựa chọn thị uy bằng đòn Oreshnik nhằm vào hạ tầng chiến lược của Ukraine, coi đó là thông điệp răn đe trực tiếp gửi tới phương Tây.

(Theo MK, TST, News.ru)