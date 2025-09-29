Tất cả bốc cháy, Nga hoàn tất đòn đánh: F-16 xuất kích khẩn, thiết giáp NATO áp sát Saint Petersburg

Hậu cần Ukraine tê liệt sau các đợt tập kích

Tờ Aif (Nga) đưa tin, đêm 28/9, rạng sáng 29/9, Nga vừa tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn, kết hợp nhiều phương tiện nhằm vào hậu phương của quân đội Ukraine. Trên bầu trời xuất hiện đồng thời máy bay không người lái và tên lửa hành trình.

Theo các kênh mạng xã hội Ukraine, đây là một trong những đợt tấn công dồn dập nhất trong thời gian gần đây: từ tỉnh Chernihiv tới Sumy đều bốc cháy, nhiều nút giao đường sắt và hệ thống năng lượng bị tê liệt.

Đài TST (Nga) dẫn nguồn tin chiến trường cho biết, phía Ukraine đã phải hứng hơn 50 tên lửa hành trình và nhiều tên lửa siêu thanh Kinzhal, cùng khoảng 600 máy bay không người lái.

Thông tin từ Win/Win mô tả đây là "một đêm chấn động ở Ukraine", đồng thời nhấn mạnh đã lâu rồi Nga mới sử dụng số lượng lớn Kinzhal đến vậy.

Theo AiF, mũi tấn công chủ lực của Nga tập trung vào hệ thống hậu cần. Tại thành phố Bakhmach (tỉnh Chernihiv) xảy ra ít nhất bảy vụ nổ, phá hủy ga đường sắt trung tâm, kho xăng dầu, kho bãi và một phần cơ sở quân sự nằm cạnh tuyến đường sắt.

Đây được coi là điểm huyết mạch vì toàn bộ một hướng tiếp tế của Ukraine phụ thuộc vào tuyến này. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy mức độ thiệt hại rất lớn, việc khôi phục có thể kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng.

Ukraine vừa trải qua một đêm chấn động. Ảnh: TST

Ngoài ra, các khu vực Nizhyn và Pryluky (Chernihiv) cũng trúng tên lửa, nhiều kho quân sự và kho liên lạc bốc cháy. Tại tỉnh Sumy, thành phố Konotop – vốn là nút trung chuyển quan trọng hàng hóa từ phương Tây – bị phá hủy nặng nề. Giới phân tích Ukraine thừa nhận: mất Konotop sẽ khiến tuyến phòng thủ khu vực này gần như không thể duy trì.

Ở thành phố Zhmerinka, hệ thống đường sắt lại tiếp tục hư hại. Ba ngày trước, Nga đã tập kích nơi này; nay các đòn tấn công mới khiến tuyến vận tải bị gián đoạn nặng.

Chính quyền chỉ thông báo "tàu bị chậm", nhưng trên mạng xã hội lan truyền thông tin rằng hoạt động đường sắt sẽ đình trệ ít nhất vài ngày.

Không chỉ hạ tầng hậu cần, sân bay ở Mirgorod và ngoại ô Kiev cũng bốc cháy dữ dội. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko vội tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào khu dân cư.

Tuy nhiên, hình ảnh và video người dân công bố lại cho thấy một phần thiệt hại xuất phát từ hỏa lực phòng không Ukraine.

Nhiều mảnh tên lửa S-300 rơi xuống khu dân cư đã được ghi lại rõ ràng. "Lại nữa rồi, phòng không bắn nhầm mục tiêu" – nhiều cư dân Ukraine bình luận trên mạng, cáo buộc chính quyền che giấu sự thật.

Tối hậu thư từ Washington và phản ứng chính trị

Trước tình hình leo thang, Warsaw đã điều động máy bay F-16 với lý do "bảo đảm an ninh khu vực". Tuy nhiên, các chiến đấu cơ này chỉ bay tuần tra rồi quay về, không có vụ đánh chặn nào. Trên mạng xã hội Ukraine, nhiều ý kiến mỉa mai: "Người Ba Lan lại không giúp được gì, chỉ bay để đánh bóng hình ảnh."

Đáng chú ý, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã đưa ra tuyên bố gây chú ý trong chương trình của Fox News. Ông cho biết Nga đã từ chối cả đối thoại song phương với Kiev lẫn mô hình đàm phán ba bên "Mỹ–Ukraine–Nga".

"Chúng tôi vẫn cam kết với hòa bình, nhưng để nhảy tango cần có hai người. Đáng tiếc, Nga đã từ chối đối thoại" – Ông Vance nhấn mạnh.

Ba Lan đã điều động F-16 để đảm bảo an ninh trước cuộc tấn công của Nga. Ảnh: MW

Điều này đánh dấu sự thay đổi rõ rệt trong lập trường của vị chính trị gia Mỹ. Trước đây, ông nhiều lần công khai chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và kêu gọi sớm kết thúc xung đột. Giờ đây, lời lẽ của ông lại mang tính chất như một tối hậu thư nhắm vào Moscow.

Phía Nga khẳng định Moscow chưa bao giờ từ chối đàm phán và nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đối thoại. Chính trị gia Oleg Tsaryov cho rằng phát ngôn của Vance là một "tín hiệu xấu" đối với Nga.

Trước đó, hãng RIAМО từng đưa tin tuần làm việc tới của Tổng thống Vladimir Putin "sẽ rất đáng chú ý".

NATO điều chuyển thiết giáp chưa từng có: Chuẩn bị "cuộc chiến 2 giờ"?

Trong một diễn biến liên quan, Đài TST (Nga) cho biết, NATO đã bắt đầu một cuộc điều chuyển thiết giáp được cho là chưa từng có tiền lệ tới sát biên giới Nga, đặt thành phố Saint Petersburg – quê nhà ông Putin - vào tình trạng bị đe dọa trực tiếp.

Theo nguồn tin của TST, các đoàn xe bọc thép của liên minh đã di chuyển từ Narva (Estonia) và "trên lý thuyết, có thể tiến đến thành phố chỉ trong vòng hai giờ". Trang Insider-T cho biết, mức độ điều động này khiến ngay cả những quân nhân dày dạn kinh nghiệm cũng phải thừa nhận "quy mô quá sức bất ngờ".

Trong nhiều năm, hướng Estonia vốn được xem là "phi quân sự hóa", nhưng nay tình hình đã thay đổi. Một đoàn tàu chở khoảng 25 xe chiến đấu bộ binh Bradley đã đi qua Tartu – thành phố chỉ cách biên giới Nga khoảng 100 km.

Xe tăng NATO trong một cuộc tập trận. Ảnh: BBC

Nguồn tin của TST còn dẫn các đoạn video ghi lại cảnh đoàn xe, được người dân địa phương quay và đăng tải lên mạng xã hội, hiện đang lan truyền nhanh chóng và gây ra làn sóng tranh luận đầy lo ngại.

Trong khi đó, giới chuyên gia quân sự cảnh báo khu vực tây bắc Nga trở nên dễ tổn thương hơn bao giờ hết.

Tại một số điểm phòng tuyến, chỉ còn lực lượng xe tăng và công binh với quân số hạn chế án ngữ, không loại trừ khả năng đây là một hình thức "giả lập tấn công chớp nhoáng".

Một số phân tích cho rằng các động thái này chủ yếu nhằm thăm dò phản ứng của phía Nga – cụ thể là xem những sở chỉ huy nào sẽ được kích hoạt huy động, cũng như những kênh liên lạc nào sẽ hoạt động với cường độ cao hơn.

Trên cơ sở đó, NATO có thể tính toán các bước đi tiếp theo.

Song song với diễn biến này, tại Ukraine đang xuất hiện một dạng phản đối mới. Người dân bày tỏ bất bình khi trong khu dân cư mọc lên các xưởng sản xuất thiết bị quân sự và phòng không. Một số trung tâm tuyển quân (TЦК) bị tấn công, trong khi trên các kênh mạng xã hội lan truyền nhiều "cẩm nang" đặc biệt liên quan đến tình hình này.