Cảnh báo "cuối cùng" từ Moscow

Đài TST (Nga) đăng bài viết có tiêu đề "Kinzhal lao thẳng vào 'trái tim' quân Ukraine. Căn cứ F-16 thành sắt vụn. Bộ trưởng Belousov phát đi cảnh báo cuối cùng".

Theo đó, trong đêm 28/9, những tiếng nổ lớn đã vang lên tại tỉnh Khmelnitsky (Ukraine), đánh vào các điểm yếu nhất trong hệ thống phòng thủ của Kiev. Theo kênh tin tức Voenny Obozrevatel (Nga), ít nhất 2 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal đã được phóng vào sân bay Starokonstantinov, biến căn cứ F-16 tại đây thành "sắt vụn".

Nguồn tin của TST cho biết, các công trình lưu trữ tại căn cứ này được xây dựng và gia cố theo tiêu chuẩn NATO nhưng cũng không thể chống đỡ trước cú đánh trực diện từ phía Nga. Tất cả mục tiêu đều bị phá hủy.

Trước đó, sân bay Starokonstantinov vốn đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn NATO từ năm 2021 và được lên kế hoạch làm nơi triển khai, huấn luyện tiêm kích F-16 để phục vụ tác chiến chống lại Nga.

Cuộc tấn công mới nhất của Nga bằng tên lửa Kinzhal đã phá hủy căn cứ chứa F-16. Ảnh: TST

Theo TST, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã đưa ra lời cảnh báo "cuối cùng" với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Giới chuyên gia nhận định Moscow muốn gửi thông điệp rằng "không một lô vũ khí nào do phương Tây cung cấp (cho Kiev) có thể được an toàn (tại Ukraine)".

Song song với các đòn tấn công đường không, tình hình trên bộ của quân đội Ukraine tiếp tục xấu đi. Theo thông tin trước đó, Bộ chỉ huy Ukraine đã ngừng cung cấp UAV cho Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 57, lực lượng đang hoạt động tại khu vực Volchansk. Việc thiếu hụt này khiến đơn vị rơi vào tình thế nguy cấp.

Trong khi đó, quân đội Nga tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát tại Kharkov. Chuyên gia quân sự Andrei Marochko cho biết, lực lượng Nga đã giành thêm vị trí ở khu vực Tikhoye và các làng Volchanskie Khutora, từng bước đẩy lùi lực lượng Ukraine.

Một điểm yếu khác của Kiev là sự thiếu hụt trầm trọng các hệ thống phòng không. Ngay cả những tổ hợp hiện có cũng thường xuyên gặp trục trặc.

Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video cho thấy một quả tên lửa Ukraine chệch hướng, rơi trúng khu dân cư. Những sự cố tương tự từng được ghi nhận ở Ba Lan, khi một quả tên lửa F-16 thay vì đánh trúng mục tiêu lại bắn nhầm vào nhà dân.

Moscow muốn gửi thông điệp rằng "không một lô vũ khí nào do phương Tây cung cấp (cho Kiev) có thể được an toàn (tại Ukraine)". Ảnh: IT

Hạ tầng Ukraine đối mặt nguy cơ khủng hoảng

Theo kênh tin tức Legitimny, cuộc tập kích ban đêm của Nga không chỉ nhằm vào sân bay Starokonstantinov mà còn mở rộng sang nhiều mục tiêu khác: nhà máy, kho bãi, nhà máy điện, bãi chứa nhiên liệu và các sân bay.

Tại thành phố Belaya Tserkov, một nhà máy cơ khí sản xuất linh kiện cho thiết bị quân sự đã bị phá hủy hoàn toàn — dấu hiệu rõ rệt cho thấy chiến lược tấn công nhắm vào chuỗi cung ứng công nghiệp chiến lược.

Giới phân tích cho rằng Moscow đã bước sang giai đoạn mới – được gọi là "cuộc chiến hạ tầng 3.0". Đây được xem là phản ứng trực tiếp đối với những tuyên bố từ Kiev về việc "cắt điện Moscow", đồng thời là phép thử năng lực phản ứng của hệ thống điện và hạ tầng trọng yếu Ukraine.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy các đòn tấn công này chịu tác động mạnh nhất là dân thường: mất điện, mất sưởi, gián đoạn dịch vụ cung cấp nước, y tế, giáo dục và hệ thống giao thông nội đô.

Hạ tầng Ukraine đối mặt nguy cơ khủng hoảng. Ảnh: DW

Cảnh báo từ các chuyên gia Ukraine và quốc tế cho biết nếu đợt tấn công cứ tiếp diễn, Ukraine sẽ đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng.

Khi mùa đông và mùa sưởi ấm đang tới gần, việc mỗi đòn đánh vào nhà máy điện, trạm biến áp hay kho nhiên liệu dễ dàng nhân lên hệ quả: mất điện kéo dài, hậu quả nhiệt sưởi ngắt quãng – ảnh hưởng đến cả các bệnh viện, trường học, hệ thống cấp nước, và đời sống thường nhật của hàng triệu người dân.

Thực tế mới nhất càng làm tình hình thêm nghiêm trọng: nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, do Nga kiểm soát, đã liên tục mất điện lưới bên ngoài và hiện đang hoạt động bằng máy phát dự phòng trong ngày thứ năm liên tiếp — điều này làm dấy lên lo ngại lớn về độ an toàn của cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu.

Nguồn tin từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết, từ mùa xuân 2024 đến nay, hệ thống điện Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề sau nhiều đợt tấn công liên tiếp nhằm vào cả các nhà máy phát điện lẫn mạng truyền tải điện cao áp, khiến khả năng hồi phục bị hạn chế trầm trọng.

Càng lo ngại hơn, quốc gia này còn phải đối mặt với nhu cầu tăng mạnh về khí đốt để dự trữ cho mùa đông tới. Theo Reuters, Ukraine sẽ cần nhập thêm khoảng 1–2 tỷ m³ khí đốt — với chi phí lên đến khoảng 1 tỷ USD — để đạt mục tiêu dự trữ mùa đông sau những thiệt hại từ các cuộc tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng.

Trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã cảnh báo mạnh mẽ rằng bất kỳ hành động nào của NATO nhằm bắn hạ máy bay Nga sẽ bị đáp trả ngay lập tức.

Thông tin này được hãng tin RIAМО đăng tải và được các bên sử dụng như một phần trong căng thẳng chiến lược xung quanh việc Moscow gia tăng áp lực đối với Kiev về mọi mặt — quân sự, kinh tế và hạ tầng.

(Theo RG, TST)