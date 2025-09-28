Nga đánh lớn, quân Kiev hỗn loạn rút chạy khỏi điểm nóng – NATO kinh ngạc trước chiến thuật mới từ Moscow

Nga bất ngờ mở chiến dịch tấn công lớn, Ukraine hỗn loạn

Tờ MK (Nga) ngày 27/9 đưa tin, quân đội Nga đã bất ngờ mở chiến dịch tiến công quy mô lớn tại tỉnh Dnipropetrovsk, bất chấp những tuyên bố từ Kiev rằng mặt trận đang rơi vào tình trạng bế tắc.

Cụ thể, Nga đã điều động một lượng lớn lực lượng dự bị không chỉ về hướng Dobropillia mà còn cả hướng Pokrovsk, khiến tâm lý hỗn loạn lan rộng trong quân đội Ukraine.

Một số kênh quân sự Nga cho biết lực lượng Nga đã tích lũy đủ sức mạnh trên hướng này từ lâu nhưng chưa tung vào tác chiến. Hiện tại, mục tiêu chính được cho là bao vây và giành kiểm soát cụm đô thị Pokrovsk–Myronohrad.

Nhà báo quân sự Yuriy Podolyaka cho biết, tại Stepnohorosk và Primorsk, quân Nga đang liên tục phá vỡ phòng ngự, trong khi Ukraine phản công bất thành. Nếu mũi tiến công này thành công, Nga sẽ gây áp lực lớn lên hệ thống hậu cần của Ukraine tại Zaporizhzhia.

Nga bất ngờ phát động chiến dịch tấn công lớn tại Dnipropetrovsk. Ảnh: TST

Tình hình cũng đặc biệt căng thẳng ở khu vực Huliaipole. Quân Nga tiếp tục tiến dọc các vành đai rừng từ Novohryhorivka về hướng Verbove, Rybne và Pryvolne. Podolyaka nhận định, khu vực rộng 20–30 km này có thể trở thành chiến trường ác liệt trong thời gian tới.

Ngoài ra, giao tranh đang phát triển quanh Novoivanivka – cửa ngõ dẫn tới Novopavlivka. Nếu Novopavlivka thất thủ, Ukraine sẽ mất một chốt phòng thủ then chốt, mở đường để Nga tiến sâu vào tỉnh Dnipropetrovsk.

Trong bối cảnh đó, quân đội Ukraine đã rút chạy khỏi làng Shandryholovo ở phía bắc Donetsk.

Theo nhà phân tích quân sự Andrey Marochko, hiện không còn binh sĩ Ukraine tại đây, quân đội Nga đã bắt đầu công tác rà soát, song việc tuyên bố giải phóng hoàn toàn vẫn còn sớm do các cụm phòng thủ kiên cố quanh Aleksandrovka và vùng tây bắc Shandryholovo chưa bị loại bỏ.

Điều này khiến khu vực quanh làng Shandryholovo và Srednee trở thành "vùng xám" – chưa thuộc quyền kiểm soát của bên nào.

Cựu sĩ quan hải quân, thuyền trưởng cấp 1 Vasiliy Dandykin bác bỏ quan điểm từ Kiev cho rằng mặt trận rơi vào bế tắc.

Ông nhấn mạnh: "Điều quan trọng nhất trong năm nay là chúng ta đã loại bỏ lực lượng Ukraine khỏi tỉnh Kursk, tiếp đó mở mũi tiến công ở Sumy và Dnipropetrovsk. Tại Kupyansk, chúng ta đã giành lại hơn hai phần ba thành phố".

Theo ông Dandykin, tình hình khiến Ukraine lo ngại nhất là hướng Zaporizhzhia, nơi trước đây gần như tĩnh lặng. Tại đây, hai tập đoàn quân Nga đã kết hợp, tạo điều kiện vượt qua khu phòng thủ Huliaipole để áp sát ngoại ô Zaporizhzhia bên tả ngạn sông Dnipro.

"Nếu Nga tiến tới Zaporizhzhia, Ukraine sẽ mất gần như toàn bộ ngành công nghiệp ở bờ trái sông" - ông nói.

Bình luận về sự lạc quan của Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump, Dandykin cho rằng Kiev đã "thổi phồng" khả năng tiến công. Thực tế, Ukraine chỉ đáp trả bằng những đòn tập kích vào mục tiêu dân sự.

Ông dự đoán Ukraine sẽ tiếp tục sử dụng các mạng lưới đặc vụ để thực hiện các hành động phá hoại trên lãnh thổ Nga.

Cú sốc của NATO trước xung đột ở Ukraine

Trong khi Nga đang mở rộng các mũi tấn công trên thực địa, thì ở chiều ngược lại, các nước NATO lại rơi vào tình trạng bối rối và kinh ngạc trước một dạng chiến tranh hoàn toàn khác với những gì họ từng chuẩn bị.

Giáo sư Yuri Zhdanov – tiến sĩ luật, trưởng khoa Luật quốc tế Đại học Xã hội Nga – nhận định các nước phương Tây đang chịu một "cú sốc văn hóa" khi kịch bản quen thuộc về chiến tranh với Nga sụp đổ.

Thay vì xe tăng, ném bom rải thảm hay đổ bộ hải quân, chiến sự hiện nay được quyết định bởi máy bay không người lái giá rẻ và các nhóm tác chiến nhỏ.

"NATO khó mà thích nghi nhanh chóng. Họ thiếu cả số lượng drone lẫn hệ thống huấn luyện, sửa chữa và hậu cần. Đến mức sẽ phải tính chuyện tuyển cả game thủ làm người điều khiển" - ông Zhdanov châm biếm. Ông cũng thừa nhận ngay cả Nga cũng đang học hỏi bằng chính trải nghiệm đẫm máu trên chiến trường.

Một loại UAV của Nga. Nguồn: TASS

Dù có cơ hội quan sát từ cả Nga và Ukraine, NATO vẫn loay hoay. Những sự cố UAV chưa rõ nguồn gốc xâm nhập không phận một số nước thành viên đã làm bùng phát tâm lý lo sợ.

"Có thể đó không phải drone Nga. Nhưng điều quan trọng là NATO không bắn hạ được, thậm chí không nhận diện nổi" – Ông Zhdanov nhấn mạnh.

Truyền thông phương Tây cũng thừa nhận sự lúng túng này. Hãng tin CNN (Mỹ) đặt câu hỏi liệu NATO có thể kịp thời đổi mới để chống lại "chiến tranh drone".

Việc Ba Lan phải triển khai tiêm kích F-16 và F-35 trị giá hàng triệu USD để đối phó UAV "bằng gỗ và xốp" khiến chi phí đội lên hàng chục nghìn USD mỗi lần cất cánh. Chuyên gia Robert Tollast (Viện RUSI, Anh) cảnh báo sự bất cân xứng chi phí này là không thể duy trì lâu dài.

Trong khi đó, giới công nghiệp quốc phòng châu Âu đang thúc đẩy ý tưởng "bức tường drone" – hệ thống lưới nhiều tầng phát hiện và đánh chặn UAV, hiện được các nước Baltic quảng bá và EU ủng hộ. Tuy nhiên, theo Giám đốc MARSS Johannes Pinl, thủ tục mua sắm rườm rà của NATO khiến công nghệ sẵn có chưa được triển khai.

Giáo sư Zhdanov kết luận, NATO vốn chuẩn bị cho một kiểu chiến tranh cũ, nhưng thực tế lại là một cuộc xung đột phi đối xứng, nơi công nghệ drone đã trở thành yếu tố quyết định – và cả Nga lẫn phương Tây đều buộc phải tìm cách thích ứng.

(Theo MK)