3 pháo đài của Kiev sụp đổ, Nga tuyên bố hạ sát sĩ quan NATO - Phương Tây choáng trước cảnh báo từ Kremlin

3 pháo đài của Ukraine thất thủ chỉ trong 1 ngày

Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/9 ra thông cáo cho biết, chỉ trong vòng 1 ngày, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 3 khu định cư vốn được Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU) biến thành các pháo đài kiên cố, trải dài trên nhiều hướng chiến trường.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cả ba khu định cư đều là những điểm phòng ngự được củng cố chặt chẽ, nhưng đã bị quân Nga đánh chiếm chỉ trong 24 giờ. Chúng nằm ở các khu vực chiến lược khác nhau dọc theo chiến tuyến.

Cụ thể:

-Khu định cư Stepovoye, thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, đã nằm dưới quyền kiểm soát của quân Nga trong đợt tấn công dữ dội của Cụm tác chiến "Phía Đông".

Đây là một vị trí quan trọng, nằm ngay đầu mũi tấn công sâu của Nga vào hệ thống phòng ngự của Ukraine. Tại khu vực này, quân Nga đang tiếp tục tiến sát sông Dnipro, đẩy đối phương lùi sâu hơn vào nội địa.

3 pháo đài của Ukraine đã thất thủ chỉ trong 1 ngày. Ảnh: TST

-Khu định cư Maiyskoye nằm ở phía nam mặt trận Donbass, được giải phóng bởi Cụm tác chiến "Phía Nam". Đây là một phần trong chiến dịch tấn công nhằm kiểm soát các khu định cư then chốt ở khu vực miền Nam.

-Khu định cư Derilovo, nằm ở khu vực phía Bắc Ukraine, do Cụm tác chiến "Phía Tây" giành quyền kiểm soát. Điều này cho thấy hoạt động tấn công đang được Nga triển khai đồng thời trên nhiều hướng.

Ngoài 3 khu định cư nói trên, Bộ Quốc phòng Nga còn báo cáo rằng: "Tại khu dân cư Kirovsk, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk, các đơn vị tấn công của Nga đang tiếp tục truy quét những nhóm lính Ukraine còn sót lại".

Bên cạnh đó, lực lượng Nga cũng đạt được bước tiến mới gần khu vực hồ chứa Kleban-Byk, nơi trước đó đã diễn ra các trận chiến quyết liệt.

Nga hạ sát huấn luyện viên NATO: Đòn giáng khiến dư luận Ukraine dậy sóng

Thất bại liên tiếp trên nhiều hướng chiến trường không chỉ làm suy yếu lực lượng của Kiev, mà còn kéo theo những đòn đánh nhắm thẳng vào hạ tầng huấn luyện, nơi NATO được cho là hiện diện trực tiếp.

Ngày 26/9, Đài TST (Nga) cho biết quân đội Nga đã tung đòn tấn công chính xác bằng tên lửa Iskander vào thao trường Honcharovsky, tỉnh Chernihiv – một trong những trung tâm huấn luyện quan trọng nhất của Ukraine. Đáng chú ý, theo TST, ngoài các binh sĩ Ukraine, nhiều sĩ quan huấn luyện của NATO có thể đã bị loại khỏi vòng chiến.

Thao trường Honcharovsky vốn được coi là "cái nôi" của các nhóm tấn công Ukraine, đồng thời cũng là nơi đào tạo lính đánh thuê nước ngoài từ châu Âu tới Nam Mỹ. Đòn tập kích mạnh khiến mạng xã hội Ukraine bùng nổ tranh cãi.

Nga tiến hành đợt tấn công vào nơi tập kết sĩ quan huấn luyện NATO. Ảnh: Gazeta

Hàng loạt blogger, binh sĩ và người dân chỉ trích lãnh đạo quân đội vì để Chernihiv gần như "trống không" về phòng không. "Máy bay không người lái Nga bay như chốn không người, thoải mái điều chỉnh tọa độ" - nhiều người viết.

Dư luận cũng đặt câu hỏi tại sao lại tổ chức huấn luyện gần biên giới Belarus thay vì ở miền Tây Ukraine, nơi được cho là an toàn hơn. Một số khác cáo buộc có "tay trong" cung cấp thông tin vị trí cho Nga. Chỉ vài giờ sau vụ tập kích, SBU công bố video cho biết đã bắt giữ một "gián điệp".

Đáng nói thêm, chỉ hai tuần trước, các kênh Ukraine từng đăng video cho thấy tân binh tập luyện tại chính thao trường này.

Khi đó, giới chức quân sự bác bỏ, gọi đây là "giả mạo" của Nga. Tuy nhiên, giờ đây nhiều ý kiến cho rằng những binh sĩ xuất hiện trong video có thể nằm trong số thương vong.

Song song đó, nguồn tin từ Ukraine thừa nhận các bệnh viện quân y đã quá tải trong nhiều tuần qua, buộc phải cho xuất viện sớm lính chưa hồi phục để nhường giường cho thương binh mới. Thiếu hụt nhân lực y tế và thuốc men ngày càng trầm trọng, trong khi thái độ đối xử với lính bị thương bị mô tả là "coi như gánh nặng".

Đòn tấn công Chernihiv cho thấy mức độ tổn thất nghiêm trọng và làm dấy lên tranh luận gay gắt ngay trong lòng Ukraine, khi câu hỏi về khả năng phòng thủ ngày càng trở nên nhức nhối.

Kremlin gửi lời cảnh báo tới phương Tây. Ảnh: TASS

Kremlin nổi giận gửi cảnh báo lạnh người tới phương Tây

Trong khi dư luận Ukraine còn chưa hết chấn động sau vụ tập kích ở Chernihiv, quan hệ Nga – phương Tây lại leo thang căng thẳng bởi những tuyên bố cứng rắn từ châu Âu và NATO. Điện Kremlin lập tức đáp trả bằng thông điệp cảnh báo được đánh giá là "lạnh người".

Theo tờ Pravda (Nga), người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định việc một số lãnh đạo phương Tây công khai đề cập khả năng bắn rơi máy bay Nga nếu xâm phạm không phận NATO là hành động "cực kỳ nguy hiểm", có thể kéo theo hậu quả nghiêm trọng.

Ông Peskov đồng thời phủ nhận cáo buộc ba chiến đấu cơ Nga từng bay vào vùng trời Estonia hôm 19/9, nhấn mạnh NATO "không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào" cho lời buộc tội.

Người phát ngôn Kremlin cũng chỉ trích bầu không khí chính trị tại châu Âu hiện nay "đang tự kích động lẫn nhau", tạo ra những phát ngôn mà ông gọi là thiếu trách nhiệm: "Họ tự đặt ra vấn đề, rồi lại đẩy thêm những tuyên bố vô căn cứ.

Việc kêu gọi bắn hạ máy bay Nga không chỉ là thiếu thận trọng mà còn mang tính khiêu khích nguy hiểm, với hệ quả khôn lường".

Lời cảnh báo cứng rắn từ Kremlin không chỉ làm dư luận phương Tây choáng váng, mà còn thổi bùng lo ngại về nguy cơ leo thang đối đầu trực tiếp.

Trước đó, các nhà ngoại giao châu Âu đã cảnh báo Nga rằng NATO sẵn sàng khai hỏa nếu máy bay Nga tiếp tục vi phạm không phận. Phương Tây cho rằng vụ "xâm nhập" không phận Estonia vừa qua là hành động có chủ đích từ Moscow.

Một đại diện Nga trong đối thoại với phương Tây phản bác rằng, các phi công Nga chỉ phản ứng trước những đòn tấn công của Ukraine nhằm vào Crimea – những hành động mà Nga cho rằng "không thể xảy ra nếu không có sự hậu thuẫn của NATO".

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, dù từng nhiều lần chỉ trích NATO, lần này lại công khai ủng hộ việc bắn hạ máy bay Nga nếu xâm phạm không phận đồng minh.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngay sau đó tuyên bố ông "hoàn toàn đồng ý" với lập trường của ông Trump, coi đây là tín hiệu răn đe cần thiết để bảo vệ an ninh tập thể.

(Theo TST, Dzen, Pravda)