Báo Nga: Việt Nam chế tạo 90 chủng loại vũ khí, tự hào công nghệ "ít nước làm chủ được" - PTH-01 thành tâm điểm

Hãng tin Sputnik (Nga) đăng bài viết cho biết, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam vừa giới thiệu hệ pháo tự hành PTH-01 — một sản phẩm có khả năng cơ động cả trên mặt đất lẫn trong môi trường thuỷ sinh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong năng lực chế tạo vũ khí hạng trung của Việt Nam.

PTH-01 được trang bị nòng pháo 122 mm cùng kho đạn lớn và được quảng bá có “tốc độ bắn vượt trội”. Đáng chú ý, xe còn tích hợp cơ cấu dẫn tiến bằng xích dùng để lội nước, giúp nó vận hành linh hoạt trên nhiều dạng địa hình khó: leo dốc đứng, băng hào rộng, vượt tường cao và trượt sườn nghiêng.

Việt Nam làm chủ pháo tự hành có khả năng lội nước

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) mới đây công bố loạt khí tài do ngành nghiên cứu — trong đó nổi bật nhất là PTH-01 — nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Tổng cục (15/9).

Sự kiện có mặt của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo cấp cao, khẳng định ý nghĩa biểu tượng cho bước phát triển của công nghiệp quốc phòng nội địa.

Theo công bố, PTH-01 là hệ pháo tự hành mang nòng 122 mm do Việt Nam thiết kế, với thông số nổi bật về trọng lượng, động lực và khả năng lội nước, cũng như tính cơ động trên địa hình phức tạp.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm dàn khí tài của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Ảnh: Sputnik

Về thông số kỹ thuật, Tổng cục cho biết PTH-01 có khối lượng chiến đấu xấp xỉ 16 tấn và sử dụng động cơ diesel công suất 300 mã lực.

Trọng lượng này đưa PTH-01 vào phân khúc pháo tự hành nhẹ — trung bình; trong khi động cơ 300 mã lực cung cấp tỷ lệ công suất/trọng lượng phù hợp để đảm bảo cơ động đường bộ và đáp ứng yêu cầu linh hoạt khi hoạt động cùng bộ binh cơ giới.

Tỷ lệ công suất như vậy cũng tạo điều kiện cho hệ treo hoạt động hiệu quả, giúp xe có tốc độ hợp lý trên đường và khả năng vượt chướng ngại vật tốt.

Thiết kế của hệ thống ưu tiên yếu tố cơ động: xe có thể vượt qua các địa hình hiểm trở như leo dốc đứng, băng hào, vượt tường cao và sườn nghiêng. Điểm nhấn kỹ thuật là cơ cấu dẫn tiến lội nước bằng xích, được công bố cho phép đạt tốc độ tối đa tới 60 km/giờ trên mặt nước.

Về hỏa lực, PTH-01 mang pháo 122 mm kèm theo lượng đạn lớn và được giới thiệu có “tốc độ bắn ưu việt”, phù hợp nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh trong các đội hình tiến công hoặc phòng ngự.

Hệ thống còn trang bị các tính năng bảo hộ và tiện nghi cho kíp vận hành, bao gồm hệ phòng chống tác nhân hoá học, hệ thông gió cho khoang lái và tháp pháo, cùng điều hoà 18.000 BTU. Cần lưu ý rằng cỡ đạn 122 mm là lựa chọn phổ biến cho nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực, có thể tiêu diệt mục tiêu bọc thép nhẹ, phá huỷ công sự và gây tác động lên đội hình địch.

PTH-01 là hệ pháo tự hành mang nòng 122 mm do Việt Nam thiết kế. Ảnh: Sputnik

Việt Nam chế tạo hơn 90 chủng loại vũ khí

Theo Sputnik, sự kiện ra mắt PTH-01 nằm trong chuỗi sản phẩm do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng công bố, phản ánh năng lực nghiên cứu — sản xuất trang thiết bị quân sự của Việt Nam đã tăng cường trong vài năm gần đây.

Trong phát biểu tại Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ 11, Thiếu tướng Dương Văn Yên, Phó Chủ nhiệm Tổng cục, cho biết từ năm 2020 tới nay ngành đã chế tạo hơn 90 chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng kiểm tra pháo tự hành PTH-01. Ảnh: Sputnik

Trong danh mục công bố còn có nhiều khí tài bộ binh và hệ thống quan trọng đã được sản xuất thành công như: xe chiến đấu bộ binh, xe thiết giáp chở quân, pháo tự hành, pháo hạm, UAV trinh sát-chiến đấu, tên lửa phòng không tầm thấp và phần chiến đấu cho tên lửa đối hải tầm trung.

Một số chủng loại được đánh giá có hàm lượng công nghệ cao và thuộc nhóm “ít quốc gia làm chủ”, bao gồm vũ khí chống tăng thế hệ mới; súng trung liên thế hệ mới; và súng-đạn cối triệt âm (khi khai hỏa không có tia lửa và tiếng nổ đầu nòng).

Trong lĩnh vực đóng tàu, Tổng cục cũng cho biết đã phối hợp triển khai thành công kỹ thuật đóng mới nhiều loại tàu chiến đấu, tàu tìm kiếm cứu nạn, tàu ngầm đa năng, tàu vận tải đổ bộ và tàu ngầm cỡ nhỏ — góp phần nâng cao năng lực hải quân và gia tăng độ tự chủ trong sản xuất nền tảng quốc phòng.

(Theo Sputnik)