Sputnik: Tổng thống Putin phê chuẩn nghị định thư hợp tác khai thác lĩnh vực tỷ đô với Việt Nam

Hãng thông tấn Sputnik đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành đạo luật phê chuẩn Nghị định thư bổ sung, sửa đổi Thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nga trong lĩnh vực thăm dò địa chất, khai thác dầu khí tại Liên bang Nga thông qua Liên doanh Rusvietpetro.

Theo đó, văn kiện mới không chỉ kéo dài thời hạn hiệu lực của thỏa thuận từ năm 2034 đến năm 2050, mà còn bổ sung nhiều ưu đãi đặc thù cho Rusvietpetro. Điểm nhấn quan trọng là việc áp dụng một cơ chế đặc biệt trong tính thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác dầu khí. Đây được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác năng lượng, gia tăng doanh thu cho liên doanh và góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Ngoài ra, phía Nga cam kết dành thêm nhiều chính sách hỗ trợ cho Rusvietpetro, trong đó có việc cấp bổ sung các lô thăm dò mới và áp dụng phương thức tính thuế khai thác riêng biệt từ năm 2026.

Nghị định thư cũng đặt ra các điều khoản bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cơ chế ngăn ngừa việc bị tịch thu cổ phần cũng như hạn chế thay đổi tỷ lệ góp vốn trong liên doanh.

Trước đó, chiều 28/9/2025 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin.

Tại đây, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cảm ơn Duma Quốc gia Quốc hội Nga đã nhanh chóng phê chuẩn các thỏa thuận về hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam và tại Nga đã được hai bên ký kết trong chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất tăng cường hợp tác nghị viện, giáo dục – đào tạo và mở rộng giao lưu nhân văn, trong đó có việc giảng dạy tiếng Việt tại Nga và tiếng Nga tại Việt Nam, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Nga và người Nga tại Việt Nam.