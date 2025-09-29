Một quốc gia NATO trúng độc đắc: phát hiện kho báu 'vàng trắng' lớn nhất thế giới, trữ lượng lên tới 42 triệu tấn nguy cơ rung chuyển thị trường năng lượng

Một công ty năng lượng toàn cầu vừa xác nhận Đức đang sở hữu một trong những nguồn tài nguyên lithium lớn nhất thế giới, với trữ lượng ước tính lên tới 43 triệu tấn lithium carbonate tương đương (LCE).

Theo Neptune Energy, nguồn tài nguyên này nằm ở vùng Altmark, bang Sachsen-Anhalt, miền Bắc nước Đức, nơi vốn có bề dày 55 năm khai thác khí đốt tự nhiên.

Khối lượng lithium khổng lồ được xác nhận sau khi Neptune thuê công ty định giá quốc tế độc lập Sproule ERCE thực hiện đánh giá theo chuẩn mực khai khoáng CIM/NI43-101 cho dự án khai thác lithium tại khu vực này.

Ông Andreas Scheck, CEO của Neptune Energy, nhấn mạnh: “Kết quả này cho thấy tiềm năng rất lớn của các khu vực được cấp phép tại Sachsen-Anhalt. Đây là cơ hội để chúng tôi đóng góp quan trọng vào thị trường cung ứng lithium cho Đức và châu Âu”.

Lưu vực Altmark từ lâu đã là trung tâm khai thác khí đốt tự nhiên, từng nằm trong nhóm mỏ khí lớn nhất châu Âu và thuộc hệ thống bồn địa Permi trải dài từ Đức sang Nga, Ukraine và Ba Lan.

Neptune Energy và các công ty tiền thân đã khai thác nơi đây từ năm 1969. Những dữ liệu mới cho thấy lớp nước muối Rotliegend tại mỏ khí Altmark không chỉ giàu khoáng chất mà còn có hàm lượng lithium cao.

Sproule ERCE xác nhận lượng lithium tại đây lên tới 43 triệu tấn LCE, biến Altmark trở thành một trong những dự án đơn lẻ có trữ lượng lithium lớn nhất thế giới.

Để so sánh, “Tam giác Lithium” (Argentina, Bolivia, Chile), nơi nắm giữ 53% trữ lượng toàn cầu, sở hữu gần 50 triệu tấn.

Trước xu thế năng lượng xanh, Neptune Energy đang rời xa khai thác dầu khí để tập trung vào vật liệu pin. Thay vì khai thác lộ thiên hoặc hồ bay hơi, những phương pháp gây hại môi trường, công ty sử dụng công nghệ tách chiết lithium trực tiếp (DLE) từ nước muối dưới lòng đất.

Công nghệ này sử dụng quá trình trao đổi ion và hấp phụ tinh vi, giúp giảm thiểu diện tích đất sử dụng cũng như tác động môi trường, đồng thời cho phép thu được lithium chất lượng pin.

Tháng 8/2025, Neptune hoàn tất án thử nghiệm DLE thứ hai cùng đối tác Lilac, thành công sản xuất lithium carbonate đạt chuẩn pin từ nước muối địa nhiệt tại Altmark. Hiện công ty đang triển khai thử nghiệm thí điểm thứ ba với công nghệ hấp phụ.

Nếu được cấp phép khai thác, Neptune sẽ xây dựng nhà máy quy mô trình diễn, tích hợp các khâu tách chiết – xử lý – sản xuất, trước khi tiến tới vận hành thương mại toàn diện.

Hiện Neptune Energy sở hữu giấy phép khai thác Jeetze-L và ba giấy phép thăm dò lithium khác tại Altmark. Công ty đã lần lượt nhận giấy phép Milde A-L và Milde C-L vào năm 2024, sau đó bổ sung Milde B-L ở phía Đông Nam khu vực này vào năm 2025.

Ông Axel Wenke, Giám đốc mảng năng lượng mới của Neptune Energy, khẳng định: “Altmark hội tụ đầy đủ tiềm năng địa chất, hạ tầng sẵn có và năng lực kỹ thuật – những điều kiện lý tưởng để chuyển đổi từ khai thác khí đốt sang khai thác lithium thân thiện môi trường”.