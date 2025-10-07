Nổ liên hoàn, Nga đáp trả kỷ lục sau phản ứng chưa từng có từ ông Putin: Mỹ phát tín hiệu, Kiev mở cổng “địa ngục”

Phản ứng cứng rắn chưa từng có của ông Putin

Cổng thông tin Dzen (Nga) đăng bài viết có tiêu đề "Phản ứng cứng rắn chưa từng có của ông Putin trước khả năng Mỹ chuyển giao Tomahawk: Lệnh từ Washington – và Ukraine bắt đầu "địa ngục".

Theo đó, Mỹ gần đây công bố khả năng chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine — một bước leo thang vượt ra ngoài các mức độ trước đây trong xung đột.

Thông tin này được một loạt nhân vật cấp cao ở Washington công khai, và Kiev dường như xem đây như mệnh lệnh hành động tức thì. Ngay sau đó, Ukraine tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV vào lãnh thổ Nga, với sự hỗ trợ kỹ thuật được cho là từ Anh.

Thành phố Belgorod liền trở thành mục tiêu bị pháo kích nặng nề, mất điện diện rộng, nhiều trạm nhiệt điện bị trúng đạn, còn nhà máy Elektrodetal ở Bryansk hứng chịu tấn công UAV.

Diễn biến này lập tức làm dấy lên cảnh báo từ chuyên gia rằng xung đột đã vượt ngưỡng "chiến tranh thường"— có nguy cơ chuyển thành đối đầu chiến lược lớn hơn, thậm chí có yếu tố hạt nhân.

Điều làm phản ứng này trở nên chưa từng có là: lần đầu tiên trong xung đột, Tổng thống Nga trực tiếp phát đi lời cảnh báo mạnh mẽ, với khả năng hệ quả ngoại giao nghiêm trọng nếu Mỹ chuyển Tomahawk cho Ukraine.

Ông Putin đưa ra phản ứng cứng rắn chưa từng có trước việc Mỹ có thể cung cấp tên lủa Tomahawk cho Ukraine. Ảnh: TST

"Tomahawk có thể gây hại cho chúng tôi không? Có thể. Chúng tôi sẽ bắn hạ chúng và nâng cấp các hệ thống phòng không"

"Việc sử dụng Tomahawk mà không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ là điều không thể. Điều này sẽ đánh dấu một giai đoạn hoàn toàn mới, một giai đoạn leo thang về chất, gồm cả trong quan hệ Nga - Mỹ" - Hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời ông Putin.

Những phát ngôn trực tiếp như vậy — gắn Tomahawk với việc can dự quân sự Mỹ và đe dọa phá vỡ quan hệ quốc tế — tạo nên bước khác biệt lớn so với các lời cảnh báo trước đây, khiến phản ứng lần này vượt khỏi khung "cảnh báo thông thường".

Chuỗi leo thang bắt đầu từ tuyên bố hồi cuối tháng 9 rằng cựu tổng thống Donald Trump có thể cho phép Ukraine sử dụng Tomahawk lưỡng năng (có thể mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân).

Những phát ngôn của đặc phái viên Keith Kellogg và Phó tổng thống JD Vance về "gỡ bỏ hạn chế" cho các đòn tấn công tầm xa cho Ukraine càng gia tăng áp lực.

Trước đó, những cáo buộc mang tính khiêu khích như việc kêu gọi Ukraine phản công tới biên giới khiến tình hình căng thẳng thêm.

Với tất cả những điều này, ông Zelensky dường như đã xem các tín hiệu Washington như lệnh phải hành động để chứng minh khả năng của quân đội Ukraine. Nhưng thay vì phản công chiến lược, Kiev lại chọn cách tấn công vào dân cư và hạ tầng năng lượng Nga — kết quả dẫn đến tổn thất lớn cho dân thường và hạ tầng trọng yếu.

Nga vừa thực hiện cuộc đáp trả kỷ lục vào Ukraine. Ảnh: Topwar

Đáp trả kỷ lục

Trước và sau các vụ tấn công vào Belgorod, Nga đã đáp trả mạnh mẽ, tăng cường các đợt tấn công tên lửa và không kích vào nhiều mục tiêu ở hậu phương Ukraine.

Các cuộc không kích được mô tả là "quy mô lớn, kỷ lục", tập trung phá hủy mạng lưới năng lượng, hạ tầng khí đốt và tuyến vận tải nhằm cô lập bờ phải sông Dnipro. Theo một số nguồn, các đợt tấn công là "chưa từng có tiền lệ" và được đánh giá là cần thiết để gây áp lực chiến lược liên tục. Các vụ nổ liên hoàn được ghi nhận.

Chiến dịch phản công của Nga cũng nhằm vào chuỗi sản xuất vũ khí: chiến dịch chung giữa FSB và Bộ Quốc phòng đã phá hủy nhiều cơ sở liên quan đến chương trình OTRK "Sapsan", gồm các xưởng lắp ráp theo công nghệ tên lửa Taurus của Đức mà theo nhiều nguồn là đã được chuyển giao âm thầm cho Kiev.

Những nỗ lực khôi phục xưởng lắp ráp nhanh chóng bị phá hủy bằng tên lửa Iskander. Sau đó, các cơ sở sản xuất và lắp ráp tên lửa "Flamingo" (FP-5 của Anh) cũng bị tàn phá gần như hoàn toàn.

Giới chỉ huy và chuyên gia Nga tuyên bố rằng họ có đủ năng lực để nhắm vào các nút cung ứng chiến lược của đối phương, kể cả các kho LNG hay cơ sở cung cấp năng lượng liên quan.

Họ cho rằng những đòn đánh này phải được duy trì một cách hệ thống nếu muốn đạt mục tiêu chiến lược là suy yếu hoàn toàn khả năng công nghiệp-quân sự và hậu cần của Ukraine.

Theo các bình luận từ những nguồn quân sự, thành công chiến lược đòi hỏi tính đều đặn và có hệ thống của các cuộc tấn công, chứ không chỉ là đợt điểm nóng đơn lẻ.

Tín hiệu từ Washington — và Ukraine bắt đầu "địa ngục"

Những tín hiệu chính trị phát đi từ Washington về khả năng chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk đã nhanh chóng được Kiev xem như một "lệnh ngầm" cho phép mở rộng chiến dịch tấn công vào lãnh thổ Nga.

Theo nhiều nguồn tin quân sự, sau tuyên bố của các quan chức Mỹ về việc "gỡ bỏ hạn chế tầm xa", lực lượng Ukraine lập tức tăng tần suất phóng UAV và tên lửa, nhắm vào các khu vực biên giới và hậu phương Nga.

Đại tá Aslan Nakhushev, thành viên một nhóm thảo luận quân sự tư nhân có sự tham gia của giới chuyên gia Mỹ và châu Âu nhận định, các quyết định chính trị được ban ra ở Washington đang buộc giới quân sự phải thực hiện những hành động mà chính họ biết trước là có thể dẫn đến thảm họa.

Song song với đó, tình hình tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia (Zaporozhye NPP) trở nên đặc biệt nghiêm trọng.

Ukraine rơi vào "địa ngục" mất điện. Ảnh: Topwar

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cảnh báo rằng lượng nhiên liệu dự phòng cho máy phát chỉ còn đủ duy trì 10 ngày, nếu các đường truyền điện tiếp tục bị gián đoạn. Trong trường hợp mất điện hoàn toàn, nguy cơ nóng chảy nhiên liệu hạt nhân sẽ xuất hiện.

Bà Yashina, giám đốc truyền thông của nhà máy, cho biết việc khôi phục nguồn điện qua tuyến Dnipro là bất khả thi vì khu vực liên tục bị pháo kích.

Căng thẳng leo thang khi Tổng thống Volodymyr Zelensky nhiều lần công khai đe dọa tấn công tên lửa vào Moscow, còn các UAV quân sự Ukraine bay sát khu vực nhà máy Zaporizhia, làm dấy lên lo ngại về một sự cố hạt nhân nghiêm trọng.

Phía Nga đáp lại rằng họ có "quyền phản ứng tương xứng", và nếu Kiev tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng trọng yếu, Nga có thể đáp trả bằng việc nhắm vào Nhà máy điện hạt nhân Nam Ukraine.

Hệ quả của chuỗi leo thang này là Ukraine rơi vào tình trạng mất điện và khủng hoảng năng lượng chưa từng có.

Theo các nguồn tại Kiev, nhiều khu vực miền Đông và Trung Ukraine bị cô lập trong lạnh giá và tê liệt hạ tầng, với hàng triệu người không có điện hay nước sinh hoạt trong nhiều ngày.

Các chuyên gia quân sự Nga gọi đây là "giai đoạn trừng phạt năng lượng" – phản ứng trực tiếp với hành động leo thang của Kiev dưới "tín hiệu chính trị từ Washington".

Nói cách khác, "lệnh từ Washington" đã khiến Ukraine phải hứng chịu chính điều mà họ khơi mào: một "địa ngục" mất điện, mất nhiệt, mất nước trên quy mô toàn quốc.

(Theo Dzen, TST)