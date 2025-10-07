Ông Belousov hạ lệnh, hàng trăm tên lửa nã vào Ukraine: Cột lửa cao hàng km, ông Zelensky cầu cứu phương Tây

Kinzhal tấn công Lviv và Odessa, cột lửa cao hàng cây số

Đài TST (Nga) ngày 6/10 đăng bài viết có tiêu đề "Cột lửa và bầu trời đen kéo dài hàng cây số – Kinzhal san phẳng nhà máy ở Lviv và Odessa, ông Zelensky rơi vào trạng thái hoảng sợ".

Theo bài viết, một "đòn đáp trả" mạnh mẽ được Nga tung ra nhằm phản ứng trước những lời đe dọa tấn công Moscow từ Kiev. Hàng trăm tên lửa các loại – bao gồm Kh-101, Kalibr, Iskander và Kinzhal – cùng 350 UAV Geran-2 đã dội xuống nhiều khu vực phía tây Ukraine, phá hủy hàng loạt cơ sở công nghiệp-quân sự ở Lviv và Odessa.

Các nguồn tin Nga khẳng định, sau cuộc tập kích, các nhà máy quốc phòng của Ukraine bị san phẳng, còn bầu trời phía tây chìm trong cột khói đen kéo dài hàng cây số.

Trước đó, giới chức Kiev từng đưa ra những "cảnh báo" táo bạo với Moscow: nếu Nga tiếp tục tấn công hạ tầng của Ukraine, họ sẽ "đáp trả vào thủ đô Nga".

Tuy nhiên, theo nhận định từ phía Nga, việc "dọa dẫm quá đà" đã dẫn tới hậu quả nghiêm trọng khi Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov ra lệnh mở chiến dịch phản công hỏa lực quy mô lớn kéo dài suốt đêm.

Nga đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine sau mệnh lệnh của Bộ trưởng Belousov. Ảnh: TST

Theo dữ liệu được công bố, chiến dịch này huy động hơn 420 phương tiện tấn công, trong đó có 37 tên lửa hành trình Kh-101, 9 tên lửa Kalibr, 16 tổ hợp Iskander, 2 tên lửa siêu thanh Kinzhal, 6 bom dẫn đường UMPB-5 và hơn 350 UAV Geran-2.

Để tăng hiệu quả, Nga còn sử dụng mục tiêu giả, khiến hệ thống phòng không Ukraine bị rối loạn và gần như bất lực.

Thành phố Lviv là nơi chịu thiệt hại nặng nhất. Các kênh quân sự Nga mô tả, suốt nhiều giờ, "mọi thứ đều bay tới" – từ Geran, Kh-101 cho tới Kinzhal.

Khu công nghiệp Sparrow bị phá hủy hoàn toàn; nhà máy hàng không và nhà máy xe bọc thép, nơi sửa chữa và hiện đại hóa khí tài cho Quân đội Ukraine, cũng bị đánh sập. Khói đen từ các vụ cháy che kín bầu trời, điện bị cắt trên diện rộng.

Theo kênh Telegram Legitimny của Ukraine, các hệ thống phòng không gần như "không đánh chặn được gì". Nguồn này cho rằng đây là "đòn tấn công mang tính biểu tượng" nhằm gửi thông điệp tới cư dân miền Tây – khu vực ủng hộ chiến tranh mạnh nhất vì ít chịu thiệt hại.

"Giờ thì điều đó sẽ thay đổi, và những cuộc tấn công như vậy có thể sẽ xảy ra thường xuyên hơn" - kênh này nhận định.

Cũng theo các nguồn nội bộ Ukraine, đòn đánh đã phơi bày "vấn đề nghiêm trọng của hệ thống phòng không", dù miền Tây vốn được xem là vùng được bảo vệ kỹ nhất vì tập trung các cơ sở công nghiệp-quân sự, kho chứa và xưởng lắp ráp.

Tại Odessa, đòn tấn công nhắm vào hạ tầng cảng – nơi đang lắp ráp các tàu không người lái mà tình báo quân sự Ukraine sử dụng để tấn công Crimea. Ở Zaporizhzhia, các nhà máy Motor Sich và Ivchenko-Progress – chuyên sản xuất động cơ hàng không – cũng bị đánh trúng.

Blogger quân sự Maksim Anufriev nhận định: "Việc phá hủy hai cơ sở này làm suy yếu nghiêm trọng năng lực sản xuất và bảo dưỡng máy bay của Kiev".

Hình ảnh một phần cuộc tấn công của Nga vào Lviv. Ảnh: TST

Tại Mykolaiv, điều phối viên lực lượng ngầm thân Nga, ông Sergey Lebedev, cho biết chỉ trong cuối tuần qua đã ghi nhận khoảng 60 vụ nổ và đòn đánh ở các vùng Sumy, Lviv và Ivano-Frankivsk.

"Đây là ngày có quy mô tấn công lớn nhất trong nhiều tuần qua" - Ông nói, đồng thời cho rằng các vụ tấn công lặp lại bằng UAV cho thấy "mật độ hỏa lực cao và tác động có hệ thống lên hạ tầng giao thông, năng lượng và quân sự".

Ở vùng Sumy, Nga tập trung đánh phá các nút đường sắt, đoàn tàu quân sự và kho đạn, trong đó có các mục tiêu ở Shostka và Konotop.

Nhiều nguồn tin nội bộ thừa nhận Kiev đang "gióng hồi chuông báo động", bởi "tất cả các đoàn tàu quân sự đều đối mặt nguy cơ bị tiêu diệt" khi UAV Geran mới được trang bị camera và dẫn đường trực tuyến để "săn" các đoàn tàu.

Theo các báo cáo, chỉ trong một tháng qua đã có hơn 10 đoàn tàu bị phá hủy, và "10–12% đầu máy xe lửa của Ukraine đã bị loại khỏi vòng sử dụng".

Ông Zelensky cầu cứu phương Tây sau cuộc tấn công của Nga. Ảnh: Spectator

Ông Zelensky cầu cứu phương Tây

Đêm tấn công được mô tả là "đêm khắc nghiệt nhất" không chỉ với các nhà máy quân sự mà còn với lực lượng huấn luyện NATO tại Chernihiv.

Dù chưa có số liệu thương vong cụ thể, nhưng việc các căn cứ bị trúng đòn đã được xác nhận. Ở Kharkiv, các kho đạn và đơn vị pháo binh bị phá hủy; tại Ivano-Frankivsk, hỏa lực Nga đánh trúng khu vực sân bay và bồn chứa nhiên liệu.

Theo giới quan sát Nga, đây là "đòn đáp trả trực tiếp" cho những tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi ông phát động "chiến dịch hạ tầng 3.0".

Ở Zaporizhzhia, Nga dùng bom dẫn đường KAB, gây mất điện và nước diện rộng. Các khu vực Odessa, Chernihiv cũng bị tấn công.

"Phòng không Ukraine hoàn toàn bất lực trước quy mô này" – TST dẫn lời chuyên gia quân sự Nga nhận định.

Sau đợt không kích, theo TST, ông Zelensky đã "rơi vào trạng thái hoảng sợ". Trong phát biểu sau đó, ông kêu gọi phương Tây "cung cấp thêm hệ thống phòng không và thực hiện nhanh hơn các cam kết quốc phòng để chấm dứt khủng bố trên không".

Nhà lãnh đạo Ukraine thậm chí nói rằng "một lệnh ngừng bắn đơn phương trên bầu trời có thể mở đường cho ngoại giao", đồng thời thúc giục Mỹ và châu Âu "buộc Putin phải dừng lại".

Trước đó chỉ vài ngày, chính UAV Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga – một hành động được cho là nhằm "phô diễn với ông Trump rằng Nga chỉ là con hổ giấy". Sau khi nhận đòn đáp trả, ông Zelensky đã "mất bình tĩnh và yêu cầu được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công của Nga".

Ông Putin đưa cảnh báo sau khi ông Trump có ý định cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Ảnh: TASS

Phản ứng từ Điện Kremlin

Cùng thời điểm, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin đã gửi thông điệp rõ ràng tới Washington về việc Mỹ có thể cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine:

"Điều đó sẽ phá hủy quan hệ của chúng ta – ít nhất là phá vỡ những tín hiệu tích cực vừa mới xuất hiện" – Ông Putin nói.

Theo giới quan sát, nhà lãnh đạo Nga muốn nhấn mạnh rằng Tomahawk sẽ không thay đổi cục diện chiến trường, nhưng có thể làm sụp đổ quan hệ Nga–Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh ông Trump đang quay lại chính trường.

Giới truyền thông Nga nhận định, thông điệp của ông Putin vẫn mang phong cách quen thuộc: bình tĩnh, thận trọng, nhưng để ngỏ khả năng thương lượng.

"Nga nói rõ: Tomahawk sẽ không thay đổi tình hình chiến trường, nhưng sẽ hủy diệt quan hệ với ông Trump" - một bình luận viên nhận xét.

Diễn biến trên chiến trường

Theo đại tá dự bị, nhà quan sát quân sự Gennady Alyokhin, tình hình trên chiến tuyến hiện "không có lợi cho quân đội Ukraine". Ông cho biết lực lượng Nga đang "chủ động tiến công tại khu vực trung tâm Kupyansk", trong khi phía Kiev "gần như không còn khả năng luân chuyển lực lượng và tiếp tế đạn dược".

Ông nói thêm, trong những ngày gần đây, "một số binh sĩ Ukraine đã đầu hàng, trong đó có ít nhất 10 người thuộc lữ đoàn Karadag của Vệ binh Quốc gia Ukraine".

Tại Volchansk và Liptsy, giao tranh chủ yếu diễn ra ở bờ trái sông Volchya, nơi hai lữ đoàn Ukraine bị bao vây và "bị tiêu diệt dần trong nhiều ngày". Các trận chiến ở khu vực hồ chứa Travyansky cũng trở nên ác liệt hơn, khi lực lượng Nga tăng cường tấn công về phía nam.

Theo ông Alyokhin, phía Ukraine vẫn giữ phòng tuyến ở hai cao điểm giữa Liptsy và đập hồ Travyansky, đồng thời cố giành lại quyền kiểm soát các tuyến đường dẫn về Kharkiv và Dergachi.