300 UAV và tên lửa tấn công Nga, Moscow ồ ạt trả đũa - 9 vạn quân tiến đánh Lyman, chỉ huy Kiev tiết lộ sốc

Nga bị tấn công quy mô lớn bằng gần 300 UAV và tên lửa

Đêm 5–6/10, nhiều khu vực của Nga hứng chịu đợt tấn công quy mô lớn bằng UAV và tên lửa. Theo Bộ Quốc phòng Nga, phòng không nước này đã đánh chặn khoảng 250 trong tổng số gần 300 UAV được phóng từ lãnh thổ Ukraine, nhắm vào 16 vùng của Nga cùng vùng biển Đen và Azov.

Tuy phần lớn các mục tiêu bị bắn hạ, song một số vụ cháy vẫn được ghi nhận ở nhiều địa phương. Người dân Crimea phản ánh trên mạng xã hội về các vụ hỏa hoạn tại khu vực Feodosia, nói rằng "lại cháy nữa rồi."

Tại Tuapse và Sochi, người dân nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn trong đêm – được cho là hoạt động đánh chặn UAV của lực lượng phòng không. Tổng cộng, nhân chứng ghi nhận khoảng 15 vụ nổ.

Nga vừa tiến hành trả đũa đợt tấn công quy mô lớn. Ảnh: Topcor

Ngoài ra, vùng Belgorod và Bryansk cũng bị UAV và tên lửa tập kích, trong đó nhà máy nhiệt điện ở Klintsy được phía Ukraine tuyên bố là mục tiêu.

Theo thông tin từ các kênh Telegram Nga, tại Dzerzhinsk (vùng Ivanovo), phòng không Nga bắn rơi 20 UAV, một người bị thương và một số nhà dân, trạm xăng bị hư hại, song các cơ sở công nghiệp vẫn an toàn.

Tại Crimea, chuyên gia quân sự Boris Rozhin (Trung tâm Báo chí Quân sự - Chính trị) cho biết đêm 5/10, phòng không đã bắn hạ tổng cộng 102 UAV, gồm 40 chiếc trên bán đảo và 62 chiếc trên biển Đen. Ông xác nhận một bồn nhiên liệu tại kho xăng dầu Feodosia bốc cháy, hiện đã được khống chế.

Nga trả đũa, Odesa và Kharkov bị tấn công dữ dội

Ngay sau loạt tấn công bằng UAV, Nga tiến hành phản kích quy mô lớn, sử dụng không quân, tên lửa và UAV cảm tử "Geran" nhằm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng năng lượng tại miền Đông và miền Nam Ukraine.

Theo kênh "Chronicles of Geran", các đợt không kích diễn ra tại Donbass, Sumy, Kharkov, Zaporizhzhia, Kherson, cùng các khu vực Tatabunary (tỉnh Odessa), Krivoy Rog, Chernihiv, Vasylkiv, Kalynivka, Fastiv (tỉnh Kyiv) và Novye Belyary (tỉnh Odessa). Một số khu vực ở tỉnh Cherkasy cũng bị tấn công bằng UAV.

Các nguồn tin Nga cho rằng Odessa và Kharkov chịu thiệt hại nặng, với các đòn đánh nhằm vào bãi phóng UAV, cơ sở năng lượng và vị trí đóng quân của lực lượng Ukraine.

Sau các cuộc tấn công, nhiều khu vực bị mất điện diện rộng (blackout). Một số nguồn tin quân sự chưa được xác nhận nói rằng các bệ phóng tên lửa phòng không Patriot cũng bị phá hủy.

Cựu chiến binh Wagner – người điều hành kênh Condottiero – bình luận rằng "mỗi đòn tấn công đều mở ra một giai đoạn mới của xung đột", đồng thời nhận định "sự kiên nhẫn từng là chiến lược, nay đã trở thành nguồn lực cạn kiệt; sắp tới sẽ chỉ còn hành động – những hành động mà phương Tây không thể cứu chữa được".

Tình hình Lyman đang nóng lên (Ảnh minh họa: TST)

90.000 quân Nga tấn công Lyman, chỉ huy Ukraine tiết lộ sốc

Sau các đợt tập kích bằng không quân, chiến sự trên bộ cũng nóng lên rõ rệt. Tâm điểm hiện chuyển sang mặt trận Lyman – nơi Nga đang dồn lực lượng lớn nhất kể từ đầu năm.

Chiến sự ở hướng Lyman đang leo thang nhanh chóng sau khi một sĩ quan cấp tá – chỉ huy lữ đoàn Ukraine – tiết lộ thông tin gây sốc: Nga đã điều động tới 80.000–90.000 binh sĩ, hàng trăm xe tăng và vũ khí hạng nặng tới khu vực.

Theo tờ Euromaidan Press (Ukraine), trong suốt mùa hè năm 2025, nhịp độ tấn công trên bộ của Nga tại khu vực Lyman có dấu hiệu chững lại, tuy nhiên các đòn tập kích bằng máy bay không người lái và không kích vẫn duy trì ở cường độ cao. Nguồn tin cho biết, những cuộc tấn công này khiến tuyến phòng thủ của Ukraine luôn trong tình trạng căng thẳng.

Nhà quan sát quân sự Ukraine Kostyantyn Mashovets cho biết, quân đội Nga đã triển khai tại đây từ 240 đến 320 xe tăng, khoảng 600 xe bọc thép, 350–360 khẩu pháo nòng dài và tới 220 hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS). Theo ông, quy mô này tương đương với lực lượng Nga đang tập trung tại hướng Pokrovsk.

Trong hai ngày 1 và 2/10, các đơn vị Nga đồng loạt mở nhiều mũi tấn công quanh khu vực Lyman, bao gồm các hướng tây bắc, bắc, đông, đông bắc và đông nam, trong đó có những điểm nóng như Shandryholove, Karpivka, Zarichne, Yampil và rừng Serebryanske.

Quân Ukraine gặp nhiều khó khăn trên chiến trường. Ảnh: IZ

Một hạ sĩ quan Ukraine cho biết, mặc dù nhịp độ tấn công của Nga đã chậm lại từ giữa năm 2025, nhưng các đòn không kích và UAV cảm tử vẫn diễn ra dồn dập, với nhiều loại máy bay không người lái như Shahed, Molniya và Lancet được sử dụng để phá hủy các vị trí phòng thủ và tuyến hậu cần của Ukraine.

Ông Mashovets nhận định, lực lượng Nga hiện chia thành hai cụm chính.

Ở phía bắc, Tập đoàn quân hợp thành số 20 (được tăng cường từ Sư đoàn súng trường cơ giới số 2) đang tìm cách tiến tới bờ đông sông Siverskyi Donets, trong khi Tập đoàn quân hợp thành số 25 tác chiến ở phía nam nhằm giữ chân các đơn vị Ukraine, ngăn Kyiv điều quân tăng viện cho các khu vực khác.

Giới phân tích cho rằng chất lượng nhân lực của Nga tại khu vực này gây nhiều lo ngại, khi cả hai tập đoàn quân đều có các tiểu đoàn được hình thành từ tù nhân hoặc những người bị cưỡng ép nhập ngũ để tránh án tù.

Ngoài ra, các đơn vị đặc nhiệm Spetsnaz số 10 và 16 cùng Trung tâm công nghệ UAV Rubikon cũng được ghi nhận đang tham chiến tại Lyman.

Cùng lúc, các sư đoàn và lữ đoàn khác như Sư đoàn súng trường cơ giới số 144, Trung đoàn 488, Sư đoàn 67 và Lữ đoàn xe tăng số 11 đang bố trí quanh các điểm nóng Karpivka, Serednie, Shandryholove, Stavky, Zarichne và Yampil.

(Theo TST, Euromaidan Press)