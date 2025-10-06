TST: Địa ngục thứ hai! Nga đáp trả kinh hoàng cho Crimea –750 UAV và tên lửa xuất kích, Kharkiv thành tử địa

Đài TST (Nga) ngày 6/10 đăng bài viết có tiêu đề "Đòn đáp trả kinh hoàng" trả đũa cho Belgorod và Crimea — địa ngục thứ hai. Kharkiv biến thành tử địa: Các mục tiêu lớn nhất bị loại bỏ. Khắp nơi là xe cứu thương".

Theo bài viết, sau hàng loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của phía Ukraine nhằm vào Belgorod, Crimea và nhiều vùng lãnh thổ Nga, quân đội Nga đã tung ra "phản ứng kinh hoàng" kéo dài sang ngày thứ hai.

Các đòn đáp trả quy mô lớn đã nhắm vào hàng loạt cơ sở quân sự, năng lượng và hạ tầng trọng yếu tại Ukraine, trong đó Kharkiv, Lviv và Odessa là những khu vực hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Theo các nguồn tin quân sự Nga, nhiều mục tiêu chiến lược đã bị loại bỏ, trong khi một số thành phố lớn của Ukraine rơi vào cảnh mất điện trên diện rộng và hỏa hoạn lan rộng.

Nga vừa phát động cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào Ukraine. TST

"Đòn đáp trả kinh hoàng" trả đũa cho Belgorod và Crimea

Phía Ukraine tiếp tục thực hiện các đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào lãnh thổ Nga. Sau vụ mất điện cục bộ tại Belgorod, các đòn đánh được cho là đã hướng tới Crimea, Dzerzhinsk, Tuapse, Ryazan và Nizhny Novgorod. Truyền thông ghi nhận nhiều đám cháy lớn bùng phát tại các khu vực bị tấn công.

Đáp lại, Nga tung đòn phản kích dữ dội kéo dài sang ngày thứ hai. Từ Kharkiv và Odessa — được cho là các điểm phóng — cho tới Kyiv, Chernihiv và Lviv, hàng loạt tên lửa và UAV đã được triển khai, khiến nhiều thành phố lớn chìm trong bóng tối.

Chuỗi tấn công của phía Ukraine vào các vùng của Nga bắt đầu từ ngày 5/10. Theo truyền thông địa phương, các vụ phóng tên lửa đã khiến Belgorod một lần nữa bị mất điện cục bộ.

Tối cùng ngày, các đợt pháo kích tiếp tục; blogger Ukraine Anatoliy Shariy cho biết thêm, một nhà máy nhiệt điện tại Klintsy (tỉnh Bryansk) cũng bị tấn công, dẫn đến gián đoạn hệ thống sưởi.

Người dân Belgorod báo cáo mất điện và nước trên diện rộng. Chính quyền địa phương đã cảnh báo về nguy cơ tấn công tên lửa.

Sau nhiều tiếng nổ lớn, điện ở khu vực phía nam và trung tâm thành phố chập chờn rồi tắt hẳn, một số khu vực mất nước. Khoảng 40.000 người dân bị ảnh hưởng do hư hại lớn với cơ sở hạ tầng năng lượng — theo thông tin từ Thống đốc tỉnh do kênh SHOT dẫn lại.

Hình ảnh hiện trường cuộc tấn công của Nga. Ảnh: TST

Bình luận về tình hình, một cựu binh từng tham gia nhóm "Wagner" cho rằng:

"Mỗi đòn tấn công mở ra giai đoạn mới của cuộc xung đột. Sự nhẫn nại từng là chiến lược, giờ trở thành nguồn lực đang cạn. Tiếp theo chỉ còn hành động — những hành động mà các 'đối tác' phương Tây không thể cứu vãn".

Cùng đêm đó, các tiếng nổ lại vang lên tại Tuapse và Sochi. Nhân chứng cho biết hệ thống phòng không hoạt động mạnh để đánh chặn UAV. Kênh SHOT đưa tin có ít nhất 10–15 tiếng nổ từ hướng Biển Đen, kéo dài gần hai giờ.

Các vụ nổ tương tự cũng được ghi nhận tại Dzerzhinsk, Nizhny Novgorod và Ryazan, nơi phòng không được cho là đã loại bỏ nhiều UAV của Ukraine.

Theo Shariy, mục tiêu tại Dzerzhinsk có thể là một nhà máy hóa chất thuộc tập đoàn Sverdlov. Ngoài ra, lực lượng Ukraine còn cố gắng tấn công nhà máy lọc dầu ở Feodosia, nơi sau đó bùng cháy lớn. Thông tin chi tiết vẫn đang được cập nhật.

Kharkiv thành tử địa sau đợt tấn công lớn của Nga (Ảnh minh họa. Nguồn: TST)

Kharkiv biến thành tử địa — các mục tiêu lớn nhất bị loại bỏ

Cùng đưa tin về đợt tấn công, kênh tin tức "Quân sự Chronicle" (Nga) cho biết, đợt phản công của Nga đã khiến nhiều khu vực tại Ukraine rơi vào tình trạng mất điện và hư hại nặng nề.

Bước đầu, Nga tấn công các cơ sở quân sự và năng lượng tại Zaporizhzhia và Odessa. Các đòn đánh chính sau đó tập trung vào Lviv và tỉnh lân cận — gần như toàn bộ hỏa lực dồn về đây, khiến một phần thành phố chìm trong bóng tối.

Bị phá hủy là khu công viên công nghệ quân sự Sparrow, nằm trong khu công nghiệp, vốn từng được chính quan chức Ukraine quảng bá trên mạng.

Ngoài ra, có nhiều tên lửa rơi trúng nhà máy nhiệt điện Burshtyn, gây hỏa hoạn dữ dội. UAV cũng tấn công Chernihiv và Ivano-Frankivsk. Theo thống kê sơ bộ, chỉ trong đêm 4–5/10, Nga đã sử dụng khoảng 700 UAV các loại ("Geran", "Gerbera", "Harpiya"…), cùng khoảng 50 tên lửa hành trình Kh-101.

Một đòn khác đánh trúng thành phố Shostka, phá hủy kho hậu cần và đoàn tàu chở tiếp viện cho phía Ukraine, đồng thời cắt nguồn điện toàn thành phố. Các nguồn tin cho rằng, việc xác định mục tiêu bị "tố cáo" là do một blogger Ukraine vô tình tiết lộ vị trí.

Kharkiv là nơi hứng chịu nặng nề nhất. Tên lửa "Iskander" được cho là đã phá hủy hoàn toàn trạm biến áp 110 kV tại khu Kanatka, khiến cơ sở này không thể khôi phục.

Trạm "Bavaria" cũng bị đánh trúng; một số quả tên lửa rơi xuống Nhà máy sản xuất máy kéo Kharkiv, bị nghi là nơi phóng đạn sang Belgorod — theo các phóng viên chiến trường kênh Win/Win.

Kharkiv hiện được mô tả là "địa ngục thực sự" đối với lực lượng quân sự. Có tin cho rằng các vị trí tập trung quân (PVD) bị trúng đòn, khiến các đoàn xe cứu thương phải hoạt động liên tục để vận chuyển thương binh.

Belgorod vẫn bị mất điện cục bộ, trong khi toàn bộ hỏa lực Nga tiếp tục hướng về Kharkiv "chỉ nhằm đáp trả" — theo lời kênh Condottiero.

Ngoài Kharkiv, vùng Kalynivka (tỉnh Kyiv) cũng bị tấn công với 17–22 lần đánh trúng liên tiếp, trong đó một số UAV được cho là đã phá hủy trạm PS330 Zalyutyno.