Tờ Argumenty i Fakty (Nga) đăng bài viết có tiêu đề "Đòn đánh mạnh vào NATO. Tổn thất lớn, mắt xích then chốt bị loại bỏ. Đang tiến hành truy quét. Mỹ chuẩn bị chiến tranh".

Nga tấn công vào mắt xích huấn luyện của NATO

Theo bài viết, tình hình trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO) tiếp tục diễn biến căng thẳng.

Ngày 30/9, Nga đã tiến hành một đòn tấn công quy mô lớn nhằm vào lực lượng NATO tại Ukraine, phá hủy mắt xích then chốt trong chuỗi cung ứng vũ khí cho Kiev, gây tổn thất nặng nề. Đồng thời, ở nhiều hướng chiến trường, các cuộc tấn công và truy quét đang diễn ra quyết liệt.

Theo thông tin từ lực lượng ngầm Nga tại Ukraine, khoảng 18 giờ ngày 30/9, hàng loạt máy bay không người lái Nga đã tập kích khu vực Khokholnaya Gora.

Điều phối viên phong trào ngầm thân Nga tại Mykolaiv, ông Sergey Lebedev, dẫn lời nhân chứng cho biết mục tiêu bị đánh trúng là khu vực "Ống đỏ", gần trường xe tăng cũ, nơi đặt trại huấn luyện dành cho lính tăng và pháo binh Ukraine theo chương trình NATO.

Lebedev khẳng định đây là cơ sở huấn luyện quan trọng, có sự tham gia của cố vấn nước ngoài, nơi binh sĩ Ukraine được làm quen với khí tài phương Tây.

Nga vừa tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào lực lượng NATO tại Ukraine. Ảnh: TST

Ông nhấn mạnh: "Những trung tâm này không chỉ đơn thuần là 'trại' mà là mắt xích then chốt: vũ khí từ NATO chuyển sang Ukraine → các kíp chiến đấu được đào tạo để sử dụng → sau đó đưa ra mặt trận".

Theo ông Lebedev, việc phá hủy căn cứ đồng nghĩa không chỉ mất mát về nhân lực mà còn làm gián đoạn toàn bộ quá trình đào tạo.

"Nếu thiếu kíp được huấn luyện, ngay cả xe tăng hay pháo tự hành hiện đại nhất cũng chỉ còn là sắt vụn" - Ông nhấn mạnh thêm, mỗi cuộc tấn công như vậy làm suy giảm niềm tin của phương Tây về hiệu quả viện trợ, bởi học viên bị loại ngay trước khi ra trận.

Ở khía cạnh chính trị, Lebedev cho rằng, khác với việc huấn luyện ở hậu phương an toàn như Đức hay Ba Lan, việc duy trì các cơ sở ở Kharkov đồng nghĩa phải chấp nhận nguy cơ mất cả cố vấn trước các đòn tập kích.

Điều này có thể khiến một số thủ đô châu Âu cân nhắc lại sự hỗ trợ quân sự. "Đòn tấn công Kharkov không chỉ mang tính chiến thuật, mà còn tạo ra hiệu ứng chiến lược, tác động trực tiếp đến hệ thống huấn luyện và cung cấp của NATO" – Ông Lebedev nói.

Trong khi đó, nhiều khu vực chiến sự ghi nhận diễn biến mới. Theo phóng viên quân sự Yevgeny Lisitsyn, tại hướng Krasnolimansk, quân Nga đã kiểm soát Shandrigolovo và đang truy quét, củng cố trận tuyến.

Ở hướng Donetsk, lực lượng Nga giải phóng Kirovsk, tiếp tục tiêu diệt các ổ kháng cự. Tại Kupyansk, quân Nga mở rộng bàn đạp, giao tranh đường phố và truy quét từng khu vực.

Tại Zaporizhzhia, các đợt tấn công diễn ra ở vùng cận kề Stepnogorsk và Primorsky, với mục tiêu đẩy đối phương khỏi khu dân cư và vùng vườn cây.

Ở Pokrovsk, lực lượng Nga tiến công tại phía tây thành phố, đồng thời hướng về Novopavlovka và Novoe Shakhovo; giao tranh ác liệt nhưng thế chủ động nằm trong tay Nga. Tại Konstantinovka, quân Nga tấn công dọc tuyến đường sắt ở Alexandros-Shultino, giao chiến tại Predtechino và Katerinovka.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp và quy mô lớn bất thường với sự tham dự của các sĩ quan cấp cao của Mỹ trên khắp thế giới tại căn cứ ở Quantico (Ảnh: Reuters).

Mỹ đẩy mạnh quân sự, công khai lệnh "chuẩn bị chiến tranh"

Trước bối cảnh lực lượng Ukraine suy yếu trên nhiều mặt trận, Mỹ đã công khai thúc đẩy chương trình quân sự.

Ngày 30/9, Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ chính thức giao nhiệm vụ cho các tướng lĩnh: chuẩn bị cho chiến tranh. Thông điệp này được công bố rộng rãi, thu hút sự chú ý toàn cầu.

Theo kênh tin tức "Two Majors" (Nga), Mỹ đang triển khai không quân sang Trung Đông. Đồng thời, Lầu Năm Góc ký hợp đồng trị giá 5 tỷ USD mua máy bay không người lái đánh chặn, dựa trên kinh nghiệm rút ra từ chiến sự Ukraine.

Ở châu Âu, nhiều quốc gia đang xúc tiến xây dựng hệ thống "phòng thủ tập thể" trước nguy cơ từ "máy bay không người lái Nga". Giới phân tích cho rằng đây chỉ là cái cớ để NATO gia tăng hiện diện quân sự ở sườn phía đông.

Cựu Tổng thư ký NATO kêu gọi gia tăng ngân sách quốc phòng, chấp nhận cắt giảm chi tiêu xã hội. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh, phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw, đã kêu gọi biến Crimea thành nơi "không thể sinh sống" và hỗ trợ Kiev nâng cao năng lực tấn công tầm xa.

Theo AiF, những động thái này cho thấy Washington và các đồng minh đang chuẩn bị cho một giai đoạn leo thang mới, trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine ngày càng phức tạp và khó lường.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb bất ngờ tiết lộ đòn giáng sắp tới của ông Trump vào điểm yếu của ông Putin. Nguồn: LA34

Hé lộ đòn tấn công của Washington vào điểm yếu của ông Putin

Đáng lưu ý, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, người thường xuyên có quan điểm cứng rắn với Nga, đã bất ngờ tiết lộ cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với cuộc xung đột Ukraine đang thay đổi và theo hướng cứng rắn hơn.

Ông Stubb, vốn có quan hệ cá nhân thân thiết với ông Trump thông qua những buổi chơi golf chung, nhận định chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Washington tấn công trực diện vào điểm yếu của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Sau khi nhận ra các biện pháp mềm mỏng hiếm khi phát huy hiệu quả với Nga, ông ấy đã chuyển sang chiến lược 'cây gậy'"- Ông Stubb nói với tờ POLITICO và một số phóng viên tại Helsinki. "Câu hỏi chỉ còn là chiếc gậy đó sẽ mạnh đến đâu".

Theo Stubb, việc ông Trump cùng các quan chức cấp cao Mỹ liên tục chỉ trích ông Putin trong hai tuần qua là tín hiệu tích cực. Điều này trái ngược với sự hoài nghi từ nhiều quan chức ở Brussels và một số thủ đô châu Âu, nơi cho rằng tuyên bố của Trump về khả năng Ukraine "giành lại toàn bộ lãnh thổ" chỉ mang tính biểu tượng.

Ông Stubb nhấn mạnh mình có lợi thế trong việc hiểu rõ Trump nhờ mối quan hệ cá nhân: "Tổng thống Trump, nếu không phải làm việc suốt ngày đêm thì gần như là mỗi ngày, đều tìm cách kết thúc chiến tranh. Ông ấy có 14 cây gậy trong túi golf".

Những lựa chọn đó, theo ông Stubb, có thể bao gồm siết chặt các gói trừng phạt, kể cả trừng phạt thứ cấp, áp mức thuế cao hơn, cho tới việc sử dụng trực tiếp kho vũ khí của Mỹ để tấn công sâu trong lãnh thổ Nga.