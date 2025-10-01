Đòn giáng 2h05, cột lửa hàng km ở Ukraine - Vũ khí NATO áp sát St. Petersburg, ông Putin có thể bắn Oreshnik

Nga đánh lớn, cháy cao hàng km tại Ukraine

Đêm 30/9, Nga đã phát động các đợt tập kích chính xác và có sức công phá lớn, liên tiếp giáng xuống nhiều mục tiêu quân sự và hạ tầng năng lượng của Ukraine. Đặc biệt, vào lúc 02:05, nhà máy nhiệt điện số 5 tại Kharkov — một trong những cơ sở lớn nhất Ukraine — bị phá hủy, tạo nên những cột lửa cao hàng cây số và khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng mất điện diện rộng.

Loạt đòn tấn công có mục tiêu bắt đầu từ ngày hôm trước và đạt đỉnh vào rạng sáng 30/9. Tại Dnepropetrovsk, theo báo cáo ban đầu, các mục tiêu bị đánh trúng gồm khu vực Viện kiểm sát quân sự và tòa nhà Học viện Kiến trúc vốn được sử dụng làm cơ sở quân sự; đồng thời xuất hiện các đám cháy lớn tại hiện trường. Ngoài ra, một trung tâm lừa đảo qua điện thoại (call center) cũng bị phá hủy.

Theo các nguồn thân Nga, trong chiến dịch này quân đội đã nhằm vào cơ sở sản xuất UAV — tòa nhà RC Direction ở Dnepropetrovsk — nơi được cho là phát triển và chế tạo nhiều loại máy bay không người lái cho lực lượng Ukraine.

Nga vừa tiến hành đợt tập kích quy mô lớn vào Ukraine. Ảnh: TST

Ngoài ra, hạ tầng đường sắt tại Nezhin và nhiều vị trí ở Kharkov cũng chịu các đợt đánh phá. Blogger Anatoliy Shariy đưa tin: vào rạng sáng 30/9, nhà máy nhiệt điện số 5 (CHP-5) ở Kharkov - cơ sở cung cấp tới 540 MW điện và 1.420 Gcal nhiệt, đáp ứng hơn một nửa nhu cầu của thành phố - đã bị phá hủy.

Việc mất đi nguồn cung cấp này làm suy giảm nghiêm trọng khả năng cung ứng cả điện lẫn nhiệt cho khu vực, ảnh hưởng lớn đến dân cư và các mục tiêu chiến lược.

Những phân tích quân sự cho rằng việc liên tiếp đánh sập các nhà máy nhiệt điện ở vùng biên, kết hợp với tấn công vào hậu cần, có thể là bước chuẩn bị cho một chiến dịch tiến công quy mô lớn nhằm vào Kharkov — điều mà giới chức Kiev từng nhiều lần bày tỏ lo ngại.

Về mặt vũ khí, trong chiến dịch đêm 30/9 ghi nhận hoạt động mạnh mẽ của pháo binh, không quân và tên lửa chiến thuật: có thông tin về việc sử dụng Iskander-M vào mục tiêu ở cảng Nibulon (Izmail, tỉnh Odessa) và vào khu vực ngoại ô Kharkov, khiến nhiều khu vực mất điện.

Sau đó, Nga tiếp tục tiến hành hai đợt tấn công bằng bom lượn (UMPK) vào nhiều mục tiêu khác trong thành phố. Một số nguồn còn nhấn mạnh số lượng UAV cảm tử Geran không nhiều, nhưng pháo binh và không lực đã hoạt động rầm rộ, tạo nên cảnh tượng cột lửa và mất điện quy mô lớn.

Một số hình ảnh hiện trường được chia sẻ trên internet. Ảnh: TST

Xe bọc thép NATO áp sát "quê nhà ông Putin"

NATO đang tiếp tục gia tăng hiện diện quân sự sát biên giới Nga. Theo thông tin từ lính dù Nga, một lữ đoàn tiên phong đa quốc gia mới với quân số lên tới 5.000 người đang được thành lập tại Lapland (Phần Lan).

Lữ đoàn này gồm năm tiểu đoàn, trong đó có đơn vị hậu cần, được chuyên hóa cho tác chiến trong điều kiện Bắc Cực và hình thành trên cơ sở Trung đoàn Cơ giới Norrbotten số 19 của Thụy Điển. Ngoài ra, còn có sự tham gia của lực lượng Na Uy và Đan Mạch.

Phần Lan dự kiến đóng góp lữ đoàn đi rừng với tiểu đoàn tại Sodankylä, tiểu đoàn phòng không tại Rovaniemi và lữ đoàn "Kainuu" ở Kajaani.

Các lực lượng này sẽ hợp nhất thành một "Sư đoàn Lapland", đặt dưới sự chỉ huy tại Mikkeli — nơi NATO đã bố trí sở chỉ huy tác chiến. Anh cũng tuyên bố sẽ tham gia điều phối. Trang bị cho đơn vị mới gồm pháo tự hành 155 mm "Archer" và được hỗ trợ bởi tiêm kích Typhoon và F-35 của Không quân Anh.

Truyền thông Nga đưa tin về việc các đoàn xe quân sự NATO áp sát biên giới Nga. Ảnh: BBC

Song song, truyền thông phương Tây đưa tin về đoàn xe quân sự NATO áp sát Saint Petersburg – quê nhà ông Putin.

Báo News.ru dẫn nguồn kênh INSIDER BLACK cho biết các đoàn xe xuất phát từ Narva (Estonia) về lý thuyết có thể tiếp cận Saint Petersburg chỉ trong khoảng hai giờ. Một đoàn tàu chở khoảng 25 xe Bradley đã đi qua Tartu, cách biên giới Nga khoảng 100 km. Video do người dân ghi lại lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, làm dấy lên lo ngại trong dư luận.

Theo phân tích, đây không chỉ là phản ứng trước các vụ UAV chưa rõ nguồn gốc xuất hiện ở châu Âu, mà còn là hành động "thăm dò phản ứng" của Moscow.

Một số kênh khác, như "Polkovnik Chernov" khẳng định, NATO đã đưa lực lượng đến rất gần biên giới Nga, tập trung ở Latvia và Estonia, với kế hoạch thực hiện hàng loạt chuyến bay UAV dọc biên giới, mô phỏng đòn tấn công và tiến hành trinh sát ở cự ly gần.

Các nguồn thân Nga cảnh báo đây là một phần của chiến dịch thông tin nhằm gây áp lực, đồng thời khiêu khích để Moscow phản ứng quân sự, từ đó phương Tây có cớ leo thang.

Tờ MK (Nga) dẫn lời các chuyên gia quân sự, nhận định để thể hiện sức mạnh, Tổng thống Vladimir Putin có thể ra lệnh tấn công bằng tổ hợp tên lửa "Oreshnik" nhằm vào lực lượng vũ trang Ukraine. Động thái này sẽ là thông điệp gửi tới NATO rằng: nếu dám tiến xa hơn, các ông sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.

Kênh Telegram INSIDER-T cũng đưa tin rằng tại Kremlin đã có sẵn danh sách các mục tiêu tiềm năng cho đòn đánh của "Oreshnik". Trong đó, cơ sở hạ tầng chiến lược của Ukraine được đặt ở vị trí ưu tiên. Thông điệp được nhấn mạnh: phương Tây cần phải suy nghĩ thật kỹ ngay từ bây giờ.

(Theo TST, RUA)