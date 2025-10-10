TST: Tất cả bị đánh trúng! Bộ QP Nga phát thông báo khẩn cấp, mạnh mẽ hơn "mọi tin nội bộ"

Đài TST (Nga) đăng bài viết có tiêu đề "Bộ Quốc phòng Nga phát thông điệp khẩn cấp: Thông báo mạnh hơn mọi "tin nội bộ". Cuộc tấn công đêm qua được giải thích rõ ràng từng chi tiết".

Thông báo khẩn cấp của Bộ Quốc phòng Nga

Ngày 10/10, vào lúc 12 giờ 36 phút (giờ Moscow), Bộ Quốc phòng Nga đã công bố thông cáo gắn nhãn "Khẩn cấp" về cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào lãnh thổ Ukraine trong đêm trước đó.

Theo cơ quan này, chiến dịch được tiến hành bằng vũ khí chính xác tầm xa, bao gồm tên lửa siêu vượt âm "Kinzhal" và máy bay không người lái tấn công, nhằm vào các cơ sở năng lượng hỗ trợ hoạt động của tổ hợp công nghiệp – quốc phòng Ukraine.

Thông cáo nêu rõ, đây là đòn đáp trả "các cuộc tấn công khủng bố của chính quyền Kiev nhằm vào mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga". Bộ Quốc phòng Nga khẳng định "tất cả các mục tiêu đã bị đánh trúng và toàn bộ đối tượng được chỉ định đều bị loại bỏ".

Tuyên bố này được đánh giá là một trong những thông tin chính thức chi tiết nhất kể từ đầu tháng 10, khi Moscow tăng cường các cuộc không kích trên diện rộng. Theo các nhà phân tích Nga, việc Bộ Quốc phòng công bố loại vũ khí và nhóm mục tiêu cụ thể đã bác bỏ các tuyên bố của phía Ukraine cho rằng "mọi tên lửa đều bị đánh chặn".

Nga phát động cuộc tấn công lớn vào Ukraine. Ảnh: TST

Trong tuần qua, theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này đã thực hiện 7 đợt tấn công lớn và nhóm bằng vũ khí chính xác và máy bay không người lái.

Mục tiêu bao gồm các nhà máy công nghiệp quốc phòng, cơ sở năng lượng, hệ thống đường sắt và cảng biển phục vụ vận chuyển vũ khí và nhiên liệu, cũng như các kho chứa và điểm tập kết của quân đội Ukraine, dân quân quốc gia và lính đánh thuê nước ngoài.

Nga "đánh phủ đầu hạ tầng năng lượng", Ukraine mất 60% công suất khai thác khí

Theo các nguồn tin quân sự Nga, chuỗi tấn công mới được triển khai có tính hệ thống hơn trước đây. Nhiều khu vực của Ukraine, trong đó có Kiev và vùng Odessa, đã bị mất điện diện rộng; hơn 60% công suất khai thác khí đốt bị gián đoạn.

Bình luận với kênh Tsargrad, blogger quân sự Yuri Podolyaka cho rằng các cuộc tấn công này là bước đi chiến lược của Moscow nhằm làm suy yếu nền tảng năng lượng và hậu cần của Ukraine. Ông nhận định:

"Kể từ ngày 1/10, đã có chỉ thị tấn công toàn diện vào hạ tầng năng lượng – từ mạng lưới khí đốt, trạm biến áp đến nhà máy nhiệt điện và thủy điện Dnipro. Đây là phản ứng tương xứng với các đòn tấn công của Kiev vào nhà máy lọc dầu của Nga."

Giới quan sát cho rằng Nga đang chuyển từ chiến thuật "đòn răn đe riêng lẻ" sang mô hình tấn công có chu kỳ, nhắm vào những điểm cốt lõi trong mạng lưới công nghiệp – năng lượng của Ukraine, qua đó gây áp lực lâu dài lên khả năng duy trì chiến dịch quân sự của Kiev.

Cuộc tấn công này là bước đi chiến lược của Moscow nhằm làm suy yếu nền tảng năng lượng và hậu cần của Ukraine. Ảnh: TST

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đòn đánh tuần qua không chỉ làm gián đoạn hoạt động của các doanh nghiệp quốc phòng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới vận tải nhiên liệu, vũ khí và hậu cần trên toàn tuyến hậu phương của Ukraine.

Truyền thông Ukraine thừa nhận, cuộc tấn công đêm 9/10 rạng sáng 10/10 là đợt lớn nhất trong thời gian gần đây.

Báo Strana (Ukraine) nhận định, điều trùng hợp mang tính biểu tượng là ngày 10/10 tròn hai năm sau đợt không kích quy mô lớn đầu tiên năm 2022 – thời điểm được coi là mở đầu cho "chiến dịch hạ tầng mùa đông" của Nga.

Một số nguồn tin phương Tây cho rằng đợt tấn công này có thể báo hiệu một chiến dịch mùa đông mới, khi Moscow nỗ lực làm suy giảm năng lực cung ứng năng lượng của Ukraine trước mùa lạnh.

Trong khi đó, giới chức Kiev cáo buộc Nga "cố tình gây khủng hoảng nhân đạo" và tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường phòng không, dù chưa công bố số liệu cụ thể về thiệt hại.

Hiện chưa có báo cáo chính thức về mức độ hư hại của các cơ sở năng lượng bị tấn công. Tuy nhiên, TST dẫ các nguồn tin khu vực cho biết nhiều nhà máy điện và kho khí đốt ở miền Trung và Nam Ukraine đã tạm ngừng hoạt động, khiến việc cung cấp điện – khí đốt cho dân cư và công nghiệp bị gián đoạn cục bộ.