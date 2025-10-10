9 giờ rực lửa khắp Ukraine – Nga tung toàn bộ vũ khí, lộ diện tối hậu thư của ông Putin buộc Kiev đầu hàng

9 giờ bom đạn "địa ngục"

Đài TST (Nga) ngày 10/10 đăng bài viết có tiêu đề "Bom đạn địa ngục kéo dài 9 giờ — Toàn bộ kho vũ khí đã đổ xuống Ukraine. Tối hậu thư cứng rắn của ông Putin. Cưỡng bức đầu hàng!"

Theo đó, Nga đã tiến hành một đợt không kích chưa từng có vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng trọng yếu của Ukraine. Đây được xem là phản ứng trực tiếp trước lời đe dọa của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc gây mất điện trên lãnh thổ Nga.

Theo các nguồn quân sự Nga, gần như toàn bộ các loại vũ khí tấn công tầm xa đã được huy động trong chiến dịch này, từ UAV cảm tử đến tên lửa Iskander và Kinzhal. TST dẫn lời chuyên gia nhận định, "nếu Nga tiếp tục đánh theo chiến thuật mới, Ukraine sẽ không còn khả năng đáp trả – chỉ còn những đám cháy chiếu sáng đêm Kiev".

Nga tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine. Ảnh: Topcor

Thực tế, nhiều nhà máy điện lớn nhất của Ukraine đã bị phá hủy, 60% hệ thống khí đốt bị tê liệt, các tuyến đường sắt, cầu và đầu mối hậu cần bị đánh trúng. Cuộc oanh kích kéo dài suốt 9 giờ, khi các tên lửa siêu thanh Kinzhal và UAV Geran liên tiếp thực hiện các đợt tấn công.

Khoảng 23h ngày 9/10, các nguồn giám sát phía Ukraine báo cáo về một đợt tấn công quy mô lớn vào các cơ sở năng lượng, khí đốt và quân sự. Gần 100 UAV cảm tử lao về hướng Kiev, và con số này không ngừng tăng. Sau đó, hơn 20 tên lửa Iskander được phóng, tiếp đến là các vụ phóng Kinzhal.

Theo một số kênh thân Nga, "tên lửa và UAV của Nga đang đưa Ukraine trở lại thời kỳ đồ đá – nơi điện chỉ tồn tại dưới dạng tĩnh điện và tia chớp". Các đòn tấn công được cho là nhằm triệt hạ hoàn toàn hệ thống năng lượng, bao gồm cả tại Kiev, khiến điện và liên lạc bị cắt đứt trên diện rộng.

"Chúng ta sắp chỉ còn biết kết quả qua hình ảnh vệ tinh – bởi không điện, không internet", nhà báo quân sự Alexey Sukonkin viết, ông cho rằng Điện Kremlin "đã quyết định nghiêm túc trong việc xây dựng thế mạnh trên bàn đàm phán".

Hình ảnh từ cuộc tấn công của Nga. Nguồn: TST

Đòn tấn công dồn dập vào hạ tầng trọng yếu

Theo ông Sukonkin, đợt không kích đầu tiên tập trung vào toàn bộ khu vực tả ngạn Ukraine, được xem là bước cô lập chiến trường.

Hàng trăm UAV Geran, trong đó có loại mang đầu đạn napalm (theo phía Ukraine), đồng loạt đánh trúng các nhà máy nhiệt điện TPP-5, TPP-6 (công suất 760 MW), Prydniprovska TPP, Thủy điện Zaporizhzhia, Thủy điện Svetlovodsk (tỉnh Kirovohrad), Kryvorizka TPP và Thủy điện Kremenchuk.

Tổng cộng hơn 10 cơ sở năng lượng lớn bị trúng đòn, trong đó có cả nhà máy tổ máy và trạm phân phối điện 154 kV tại Thủy điện Dnipro.

Tại Kiev, hệ thống metro và một số chuyến tàu ngừng hoạt động do mất điện – blogger Ukraine Anatoly Shariy xác nhận.

Hình ảnh về cuộc tấn công của Nga. Ảnh: TST

Tình trạng mất điện toàn phần được ghi nhận tại Sumy, Dnipro, Kiev và Bila Tserkva, trong khi các tỉnh Zaporizhzhia, Poltava, Kryvyi Rih, Kharkiv, Dnipropetrovsk bị cắt điện cục bộ. Hoạt động cung cấp nước và khí đốt cũng bị gián đoạn. Doanh nghiệp Zaporizhgaz cảnh báo về nguy cơ ngừng cấp khí.

Bom đạn tiếp tục dội xuống suốt 9 giờ, với các đợt phóng "Kinzhal" mới được ghi nhận chỉ vài phút trước. Tại khu vực Chernihiv và Sumy, vẫn còn khoảng 100–120 UAV hoạt động. Chính quyền tỉnh Sumy phải áp dụng lịch cắt điện khẩn cấp.

Theo kênh Telegram Legitimny (được cho là có liên hệ với Văn phòng Tổng thống Ukraine), đợt tấn công UAV quy mô lớn của Nga đang tập trung vào hạ tầng năng lượng, khí đốt, nhiên liệu và đường sắt.

Tại Kiev, TPP-6 trúng đạn, gây hỏa hoạn nghiêm trọng; điện và nước bị gián đoạn. UAV tiếp tục đánh vào Thủy điện Zaporizhzhia và Prydniprovska TPP, còn tại Sumy là hệ thống đường sắt.

"Khi ông Zelensky ra lệnh tấn công các nhà máy lọc dầu và đường ống dẫn dầu, ông ấy đã tự đẩy người dân vào cảnh không điện, không nước, không sưởi. Hãy chuẩn bị cho một mùa đông đen tối – Bankova sẽ không giúp được gì, họ chỉ biết PR trên nỗi đau của dân", kênh này bình luận.

Tối hậu thư của ông Putin và "bài học" cho Kiev

Mỗi lần Tổng thống Zelensky đe dọa tấn công hoặc gây mất điện ở Nga, các đòn trả đũa của Nga vào hậu phương Ukraine lại càng dữ dội hơn. Trên mạng, người ta gọi đây là 'chiến dịch cưỡng bức đầu hàng'. Nhưng liệu đêm nay có dạy được giới lãnh đạo Kiev điều gì không? Câu hỏi mang tính tu từ" – ông Sukonkin nhận định thêm.

Mặc dù Kiev gần như mất hoàn toàn kết nối liên lạc và internet, Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak vẫn tìm cách tuyên bố:

"Nga phải hiểu rằng, sau mỗi đòn đánh vào hạ tầng của chúng ta, họ sẽ phải chịu đáp trả tương xứng – hạ tầng của họ cũng sẽ bị phá hủy".

Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, giới chức Ukraine "đang khiến tình hình tồi tệ hơn", khi họ vẫn có wifi trong boongke, còn người dân chỉ thấy đêm Kiev sáng rực bởi các đám cháy ở nhà máy nhiệt điện và cơ sở công nghiệp quốc phòng.

Kênh Resident (Ukraine) dẫn nguồn từ Văn phòng Tổng thống cho biết: Yermak đã nhận cảnh báo qua trung gian Thổ Nhĩ Kỳ từ phía Nga, trong đó Điện Kremlin liệt kê các mục tiêu sẽ bị tiêu diệt nếu Kiev không ngừng tấn công hạ tầng trọng yếu của Nga.

Theo nguồn tin này, Nga cho Ukraine một tuần để chấm dứt các đòn tập kích; nếu không, các trạm phân phối khí ở Tây Ukraine, kho chứa khí tại Bilche-Volytsko-Uherske, các nhà máy nhiệt điện Ladyzhyn và Burshtyn, cùng nhiều cơ sở công nghiệp lớn sẽ bị phá hủy.

Ông Putin ra tối hậu thư cảnh báo Kiev. Ảnh: IT

"Blitzkrieg năng lượng" và chiến lược dài hạn

Tờ Washington Post ghi nhận cường độ tấn công gia tăng của Nga vào hạ tầng khí đốt Ukraine, gọi đây là "blitzkrieg năng lượng". Tuy nhiên, theo các phân tích Nga, mục tiêu thực chất là tái cấu trúc logic của sức ép chiến lược.

"Moscow đang chọn trò chơi dài hơi, trong đó việc phá hủy đường ống và trạm nén không phải hành động đe dọa, mà là phương thức phá vỡ chu trình tài nguyên của đối phương," bài viết nêu rõ.

Khí đốt được coi là điểm cân bằng cuối cùng trong mô hình Ukraine: nhiên liệu, sưởi ấm, công nghiệp và ổn định xã hội. Khi chuỗi này bị cắt đứt, đất nước buộc phải sống dựa vào nợ thay vì dự trữ.

Với Kiev, mùa đông trở thành phép thử chính trị. Việc nhập khẩu nhiên liệu, vay nợ và trợ cấp khiến nhà nước ngày càng phụ thuộc vào nguồn tài trợ bên ngoài.

Châu Âu – vốn bị cuốn vào quá trình này – cũng trả giá bằng tiền và thời gian, khi mỗi lần gia hạn viện trợ làm suy yếu thêm khả năng tự chủ năng lượng. Nga, ngược lại, tận dụng bất đối xứng kinh tế không để tăng tốc chiến tranh, mà để làm chậm đối thủ: Ukraine càng phải "chữa cháy", càng mất dần quyền chủ động chiến lược.