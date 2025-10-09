Nổ khắp Slavjansk, ông Putin đi nước cờ chiến lược: Chỉ còn 1 cú nước rút cuối cùng, ông Zelensky cầu cứu

Tờ Novosti (Nga) đưa tin, quân đội Nga đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu của Ukraine tại thành phố Slavjansk trong đêm 7/10.

Đây được xem là một trong những đòn tập kích dữ dội nhất trong thời gian gần đây, với hàng loạt vụ nổ lớn làm rung chuyển toàn thành phố, khiến người dân địa phương thốt lên: "Ồ, thật không thể tin được! Quá khủng khiếp!".

Theo giới quan sát, vụ tấn công này không chỉ mang tính chiến thuật tại khu vực Donbass, mà còn mở đầu cho "bước đi chiến lược cuối cùng" của Moscow – chiến dịch đánh vào hạ tầng năng lượng Ukraine trước mùa đông.

Slavjansk rung chuyển trong đêm

Theo Novosti, các UAV Nga đã tấn công chính xác hai mục tiêu ở Slavjansk: Trường phổ thông số 19 và Trường Cao đẳng Năng lượng. Phía Ukraine tuyên bố đây là "các cơ sở giáo dục dân sự", trong khi phía Nga khẳng định các tòa nhà được sử dụng làm kho hậu cần và điểm trú quân tạm thời của Lữ đoàn cơ giới 61.

Truyền thông Ukraine đăng tải hình ảnh cột lửa và khói đen bao trùm thành phố, cùng tiếng nổ liên hoàn trong video lan truyền trên mạng xã hội. Thị trưởng Vadim Lyakh xác nhận hai điểm bị đánh trúng và khuyến cáo người dân không tới gần khu vực do nguy cơ còn bom mìn chưa nổ.

Nguồn tin quân sự Nga cho biết, Trường phổ thông số 19 là điểm trú quân luân phiên, bị trúng hai đòn trực tiếp khiến phần lớn công trình bị phá hủy, mái sập và tường nứt nghiêm trọng. Báo cáo sơ bộ cho biết 7–9 binh sĩ thiệt mạng và 12 người bị thương.

Slavjansk rung chuyển sau cuộc tấn công của Nga. Ảnh: TST

Tại Trường Cao đẳng Năng lượng, một kho đạn và nhiên liệu được cho là đã phát nổ dây chuyền sau hai cú đánh trực tiếp. Chuỗi nổ lan rộng suốt đêm, phá hủy khẩu pháo M777 cỡ 155 mm, nhiều kho đạn 122–152 mm, đạn cối và phương tiện kỹ thuật.

Kênh Donbassky Partizan nhận định việc đặt đạn gần nhiên liệu và phân kho sơ sài đã dẫn tới "phản ứng dây chuyền" kéo dài hàng giờ, khiến Slavjansk rung chuyển trong biển lửa.

Theo các nhà phân tích, việc tiêu diệt điểm trú quân và kho hậu cần ở Slavjansk làm suy yếu khả năng tiếp tế và luân chuyển lực lượng của Ukraine tại khu vực Krasny Liman – Seversk.

Các con số thiệt hại vẫn đang được xác minh chính thức, song giới quan sát nhận định đây là một mắt xích trong chiến dịch rộng hơn của Nga.

Một số hình ảnh hiện trường cuộc tấn công vào Slavjansk.

"Bước đi chiến lược cuối cùng"

Tờ Novosti cho biết, sau Slavjansk, Nga mở rộng tấn công hạ tầng năng lượng tại Belgorod, Chernihiv, Sumy và Poltava – bước đi được coi là "đòn chiến lược mùa đông" của Tổng thống Vladimir Putin.

Trong bài viết có tựa đề "Nước đi thiên tài của ông Putin – chỉ còn một cú nước rút cuối cùng: 'Rối loạn khí đốt lưỡng cực'. Ông Zelensky kêu gọi viện trợ sau các đòn tấn công vào Belgorod".

Các cuộc tập kích khiến Kiev rơi vào khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, buộc phải tăng mạnh nhập khẩu khí đốt từ châu Âu, trong đó phần lớn lại có nguồn gốc từ Nga.

Sau các đợt không kích, nhiều mỏ khí và kho chứa bị phá hủy. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svetlana Grinchuk cho biết Kiev dự kiến tăng nhập khẩu thêm 30%, "nếu điều kiện cho phép".

Hiện Ukraine nhập khoảng 50 triệu m³ khí mỗi ngày, muốn tăng thêm 15 triệu m³, trong khi sản lượng nội địa đã giảm một nửa chỉ trong một tuần.

Ông Putin đi nước cờ chiến lược cuối cùng. Ảnh: Telegraph

Đại tá Nga Aslan Nakhushev cho rằng mục tiêu của Moscow là "đưa sản lượng khí đốt Ukraine về 0" và khiến việc vận chuyển khí tới miền trung và đông trở nên bất khả thi.

Theo kênh Legitimny của Ukraine, "chiến tranh hạ tầng 3.0" do Kiev khởi xướng đã phản tác dụng. Văn phòng Tổng thống Zelensky đang "cầu cứu" bằng cách kêu gọi các chủ nợ tài trợ mua khí đốt, đổi lại phải tăng giá điện và khí sinh hoạt – điều dự kiến thực hiện vào năm 2026.

Ukraine đã vay 500 triệu USD từ EBRD và 300 triệu USD từ EIB, song châu Âu vẫn chưa giải ngân 6 tỷ euro hỗ trợ ngân sách quân đội và lực lượng an ninh.

Tờ Strana (Ukraine) thống kê: tháng 9, Kiev nhập 709 triệu m³ khí, trong đó 406 triệu m³ (57%) có khả năng là khí Nga trung chuyển qua Hungary và Slovakia. Dù tuyên bố "từ bỏ năng lượng Nga", Ukraine và nhiều nước EU vẫn mua lại qua nước thứ ba với giá cao hơn, tạo nên "nghịch lý năng lượng" – công kích Moskva nhưng vẫn phụ thuộc vào nguồn khí từ Nga.

"Nước đi thiên tài" và phản đòn từ Belgorod

Nhà báo chiến trường Alexander Kots của Komsomolskaya Pravda nhận định đây là "nước đi thiên tài" trong chiến lược của ông Putin.

Theo ông, sau khi Ukraine tìm cách gây mất điện tại Belgorod bằng UAV và tên lửa, chính Kiev lại rơi vào bóng tối do hạ tầng bị tê liệt. "Một số khu vực của Ukraine có thể bước vào mùa đông mà không có điện và sưởi ấm" - Novosti dẫn lời chuyên gia quân sự nhận định.

Các đòn tấn công tiếp theo đã phá hủy nhiều cơ sở năng lượng và đường sắt quân sự tại Kharkov, Poltava và Sumy, làm tê liệt vận tải quân sự và hậu cần.

Cú nước rút cuối cùng

Đại tá Nakhushev đánh giá chiến dịch hiện nay là "siết chặt dần vòng thòng lọng năng lượng", thay vì tấn công ồ ạt.

"Phòng không Ukraine gần như tê liệt từ đông nam đến tận Kiev. Với mỗi đợt tấn công mới và nhiệt độ giảm, tình hình của Kiev sẽ ngày càng xấu đi," ông nói.

Theo giới phân tích, Tổng thống Putin đang triển khai chiến lược "đánh vào năng lượng để kết thúc chiến tranh", với mục tiêu không chỉ là phá hủy vật chất mà còn bào mòn ý chí của Kiev và các đồng minh phương Tây trước mùa đông khắc nghiệt.

