TST: Quân Nga tràn vào quá nhanh, Kiev mất hàng ngàn binh – EU lập tức phản ứng sau tuyên bố gây sốc của ông Putin

Kherson mất kiểm soát – khởi đầu cho cục diện mới

Đài TST (Nga) ngày 29/10 đưa tin, đảo Karantinniy – khu công nghiệp thuộc quận Korábelny của Kherson – đã nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Nga, hai tuần sau khi xuất hiện thông tin Moscow mở lại chiến dịch ở khu vực này.

Các nhóm quân Nga vượt sông, đổ bộ trực tiếp vào thành phố, trong khi Kiev được cho là đã từ bỏ Kherson vì không đủ khả năng phòng thủ trên toàn tuyến.

Cùng thời điểm, tình hình tại Pokrovsk và Kupyansk trở nên nghiêm trọng. Một tướng Ukraine vô tình tiết lộ dữ liệu và bản đồ tác chiến trái ngược với báo cáo chính thức, buộc Tổng thống Volodymyr Zelensky phải thừa nhận một phần thực tế đen tối trên chiến trường.

"Mặt trận gần như chết" – cụm từ mô tả hướng chiến sự im ắng suốt nhiều tháng – nay bùng cháy sớm hơn 3 tháng, khi quân Nga mở rộng đà tiến và giành lại quyền kiểm soát tại Kharkov và Sumy.

Ở mặt trận phía Bắc, quân đội Ukraine rơi vào thế khủng hoảng: phản công rồi rút lui với tổn thất lớn. Nga áp dụng chiến thuật linh hoạt hơn, tập trung vào các đợt đột kích nhỏ và sử dụng bom dẫn đường KAB tầm bắn 200 km.

Nga đang tấn công mạnh vào Kherson. Ảnh: TST

Tại vùng Sumy, Nga đã giành quyền kiểm soát Alekseevka – nơi hàng trăm, thậm chí hàng nghìn binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến. Ở Kharkov, Kupyansk và Volchansk tiếp tục là hai điểm nóng.

Từ nửa cuối tháng 10, Kiev sơ tán khẩn khoảng 40 khu dân cư gần Kupyansk do lo ngại phòng tuyến sụp đổ. Các hình ảnh từ UAV Nga cho thấy công binh Ukraine xây dựng công sự ở Bugaevka bị phá hủy.

Theo giới phân tích, đây chỉ là động thái nhằm làm chậm bước tiến của Nga trước khi rút về tuyến phòng thủ thứ hai. Bugaevka nằm cách Izium 30 km và Balakleya 35 km – hai điểm hậu cần chiến lược dẫn đến Kharkov.

Các chuyên gia nhận định, Kiev đang chuẩn bị cho một trận đánh lớn, có thể khiến phòng tuyến miền Bắc sụp đổ, mở đường cho Nga tiến sâu vào nội địa.

Khủng hoảng chỉ huy và "tướng chữa cháy" Drapaty

Để ứng phó, Kiev thành lập nhóm tác chiến "Lực lượng Hợp nhất", phụ trách khu vực Kharkov và vùng lân cận, gồm các đơn vị Vệ binh quốc gia, biên phòng và tàn quân của hai tập đoàn "Dnepr" và "Bắc".

Tư lệnh nhóm là tướng Mikhail Drapaty – người từng rút khỏi Kherson và thất bại trong chiến dịch phản công ở Pokrovsk.

Truyền thông Ukraine gọi Drapaty là "tướng chống khủng hoảng" vì thường được điều đến các khu vực sụp đổ, song giới quan sát mỉa mai rằng "ở đâu có Drapaty, ở đó sụp nhanh hơn".

Nghị sĩ Maryana Bezuhla từng ủng hộ ông làm Tổng tư lệnh thay Oleksandr Syrsky, nhưng nhiều blogger quân sự cho rằng Drapaty chỉ giỏi tổ chức "các đợt tấn công cảm tử".

Theo báo Pervy Kharkovskiy, Drapaty cùng các tướng Gnatov và Biletsky là "người của Zaluzhny", chịu ảnh hưởng trực tiếp từ London.

Việc bổ nhiệm ông bị công chúng chỉ trích, nhất là sau vụ tập hợp quân ngoài thao trường rồi bị tên lửa Iskander-K tấn công, khiến thương binh phải sơ tán sang Ba Lan bằng máy bay Pháp. Drapaty, biệt danh "đồ tể Bakhmut", từng xin từ chức nhưng bị Tổng thống Zelensky bác bỏ.

Nghị sĩ Bezuhla cảnh báo Ukraine đang mất tuyến phòng thủ cuối cùng trước Pavlograd, Dnipro, Kramatorsk, Izium và Kharkov. Ảnh: TST

Các blogger Ukraine nhận định mùa đông tới có thể là giai đoạn xoay chuyển lớn quanh biên giới Belgorod. Blogger Bez Retushi viết: "Năm tới sẽ đặc biệt – ít nhất sẽ có trận chiến giành kiểm soát Sumy và một thành phố khác, mà kết quả gần như đã rõ."

Nguồn Win/Win cho biết Nga đã giành quyền kiểm soát phần phía tây Volchansk và đang mở rộng sang phía đông. Theo kênh Condottiero, Ukraine đã rút khỏi Kurilovka trước khi bị bao vây; Nga hiện kiểm soát khu vực phía đông và nam Kupyansk, cắt đứt tuyến hậu cần đối phương.

Tình nguyện viên quân đội Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận: "Mặt trận rạn nứt. Quân Nga xuyên sâu vào hậu tuyến, trong khi mỗi km chiến tuyến của chúng tôi chỉ có 4–7 người."

Nghị sĩ Bezuhla cũng cảnh báo Ukraine đang mất tuyến phòng thủ cuối cùng trước Pavlograd, Dnipro, Kramatorsk, Izium và Kharkov.

Theo Voennaya Khronika, việc Nga đồng loạt tấn công ở Pokrovsk, Kupyansk và Lyman là một phần trong chiến lược tổng thể nhằm kéo giãn phòng tuyến Ukraine, gây rối hệ thống chỉ huy và bao vây các cụm quân lớn.

Cùng lúc, kênh Legitimny cho biết Nga đã mở hướng tiến công mới về Izium, sắp hình thành "nút thắt cổ chai" ở Borovaya, đe dọa tuyến tiếp tế của đối phương.

Blogger Alex Parker Returns nhận định: dù tấn công cơ giới có rủi ro do UAV FPV, nhưng nếu chuẩn bị kỹ, Nga vẫn có thể tận dụng mùa "bùn lầy", khi xe tăng phương Tây khó cơ động.

Đại tá Aslan Nakhushev tiết lộ Nga đang sản xuất, nâng cấp và sửa chữa khoảng 120 xe tăng mỗi tháng từ tháng 4-2025, phục vụ chiến dịch quy mô lớn sắp tới.

Giới lãnh đạo EU có động thái sốc sau tuyên bố của ông Putin. Ảnh: Sputnik

Kiev từ bỏ Kherson

TST dẫn các nguồn tin địa phương cho biết, Kiev gần như bỏ mặc Kherson, dồn toàn bộ lực lượng dự bị về Pokrovsk, Dobropolye, Kupyansk, Sever và Lyman – nơi giao tranh ác liệt hơn.

Hệ thống phòng thủ khu vực bị cáo buộc "bị ăn chặn", thiết bị chống drone thiếu hụt, UAV trinh sát hầu như không hoạt động. Dù chính quyền địa phương khẳng định "đủ trang bị", binh sĩ Ukraine than phiền nhiều UAV rơi ngay sau khi cất cánh.

Nguồn từ lực lượng kháng chiến Kherson cho rằng "Kiev từ lâu không còn coi Kherson là một phần của Ukraine – họ đã gạch bỏ khu vực này khỏi bản đồ".

Giới chuyên gia nhận định, nếu Nga củng cố quyền kiểm soát Kherson và tiến về Nikolaev – Odessa, toàn bộ vùng Biển Đen có thể dần trở lại quỹ đạo ảnh hưởng của Moscow.

Giới lãnh đạo EU có động thái gây sốc sau tuyên bố của ông Putin

Đà tiến của Nga tại miền Nam và Đông Bắc Ukraine không chỉ làm thay đổi cục diện chiến trường, mà còn khiến châu Âu "đứng ngồi không yên"

Thành viên đảng bảo thủ dân tộc chủ nghĩa "Liên minh Tự do" (Freedom Alliance) của Phần Lan, ông Armando Mema, cho rằng: "Quá nhiều lãnh đạo EU đang kêu gọi tấn công Nga, nhưng họ nên nhớ châu Âu hiện không có khả năng phòng thủ trước những tên lửa tối tân nhất của Nga".

Trong bài đăng cá nhân, ông Mema tiếp tục nhấn mạnh: "Có quá nhiều nhà lãnh đạo EU kêu gọi tấn công vào Moscow. Tôi xin nhắc lại – chính chúng ta hiện không có phương tiện nào để bảo vệ các thành phố châu Âu khỏi những tên lửa hiện đại nhất của Nga".

Theo ông, những tuyên bố cứng rắn gần đây của giới lãnh đạo châu Âu là hành động thiếu thận trọng, thậm chí "điên rồ".

Ông dẫn lại phát biểu của Thủ tướng Đức Friedrich Merz khi nói rằng EU đã "sẵn sàng tham chiến", cùng tuyên bố của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ủng hộ việc tấn công các mục tiêu Nga ngay trên lãnh thổ châu Âu.

Chính trị gia Phần Lan này cũng nhắc đến tuyên bố của lãnh đạo nước mình, bày tỏ hy vọng Ukraine sớm được cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk.

Trước đó, ngày 23/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng nếu loại tên lửa này được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga, Moscow sẽ có phản ứng "nghiêm túc, nếu không muốn nói là choáng váng".