Binh sĩ thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 155 của Hạm đội Thái Bình Dương, Nga đang hoạt động tại khu vực Demidovka, vùng Belgorod.

Bắt kịp với Moscow và Bắc Kinh

Hội nghị đã phơi bày một sự thật hiển nhiên: Mỹ tụt hậu so với Nga và Trung Quốc về cả khả năng sử dụng máy bay không người lái trong chiến đấu lẫn phòng thủ trước chúng. Về vấn đề này, cũng như với vũ khí siêu thanh, Washington đang phải nỗ lực đuổi kịp.

Điều này gây lo ngại cho quân đội Mỹ, những người đã chứng kiến các cảnh quay giám sát khách quan về những chiếc máy bay không người lái FPV tiết kiệm chi phí lại dễ dàng phá hủy các xe tăng Mỹ trị giá hàng triệu đô la. Mỹ hiện đang thiếu một biện pháp đối phó đáng tin cậy.

"Chúng ta cần phải đi trước một bước để ngăn chặn mối đe dọa này. Điều này đòi hỏi sự cạnh tranh lành mạnh. Quân đội đã chọn 12 nhà cung cấp, những người phải nộp giải pháp đúng hạn.

Chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc thi tương tự ít nhất hai năm một lần. Kết quả sẽ là những công nghệ hiệu quả để bảo vệ binh lính, vật thể cố định và phương tiện chiến đấu khỏi máy bay không người lái", hãng RIA Novosti dẫn lời Đại tá Guy Yelverton, giám đốc dự án Chống Máy bay Không người lái của Quân đội Mỹ, cho biết.

Đại tá Yelverton nói thêm rằng việc phát triển các biện pháp đối phó nên được tiến hành theo nhiều hướng, tùy thuộc vào kích thước, đặc điểm và khả năng chiến đấu của máy bay không người lái đối phương. Để thuận tiện, UAV được chia thành các loại từ một đến năm loại, từ loại nhẹ nhất "birdies" đến loại nặng nhất.

Ví dụ, máy bay không người lái Geran của Nga thuộc loại thứ ba. Loại nhẹ hơn bao gồm máy bay không người lái FPV và đạn dược bay lượn (như Lancet). Loại nặng hơn bao gồm máy bay trinh sát tầm xa và máy bay tấn công chiến lược tác chiến.

Không phải là cách tiếp cận ngân sách

Theo chiến lược mới của Mỹ, mỗi loại vũ khí cần có công cụ phù hợp để chống lại chúng. Do đó, việc chống lại máy bay không người lái Cấp 1 và Cấp 2 nên được giao trực tiếp cho các đơn vị bị tấn công.

Vì mục đích này, Mỹ đang phát triển các bộ dụng cụ riêng cho quân nhân: hệ thống phát hiện, hệ thống tác chiến điện tử di động và vũ khí tiêu diệt động năng cho UAV. Các thiết bị tương tự cũng đang được lên kế hoạch lắp đặt trên các phương tiện quân sự.

Về cơ bản, người Mỹ dự định áp dụng kinh nghiệm của Nga và Ukraine ở đây. Ở cả hai mặt trận, quân đội đều sử dụng hệ thống tác chiến điện tử di động, máy dò máy bay không người lái và "vũ khí động năng" đã đề cập ở trên - súng săn dân sự nạp đạn chì và các thiết bị tự chế để bắn đạn shotgun từ súng tự động.

Cả thiết bị của Nga và Ukraine hiện đều được bảo vệ nghiêm ngặt, lưới và hệ thống tác chiến điện tử tích hợp. Một chiếc xe tăng thô sơ nếu không được trang bị những cải tiến này sẽ có tuổi thọ rất ngắn trên chiến trường hiện đại.

Đồng thời, cách tiếp cận phòng thủ máy bay không người lái của Nga và Ukraine khá tiết kiệm chi phí. Nhiều giải pháp được xây dựng và triển khai trực tiếp tại tiền tuyến, thông qua các sáng kiến cơ sở.

Tuy nhiên, người Mỹ lại thiếu kinh nghiệm này. Họ chỉ có kiến thức lý thuyết và báo cáo tình báo; ngành công nghiệp của họ vẫn chưa tìm ra tỷ lệ giá thành/hiệu suất tối ưu cho quy mô sản xuất máy bay không người lái cần thiết.

Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã trình diễn trước công chúng "chiếc máy bay không người lái FPV quân sự đầu tiên của Mỹ". Các chuyên gia ngay lập tức nhận ra đây là một mẫu máy bay dân dụng có giá khoảng 35.000 đô la. Ít nhất thì đây không hẳn là một lựa chọn tiết kiệm chi phí.

Thể loại thứ ba

Loại máy bay không người lái thứ tư và thứ năm, theo phân loại của Guy Yelverton, là máy bay không người lái trinh sát và tấn công hạng nặng thuộc lớp chiến lược tác chiến. Ví dụ, chúng bao gồm American Reaper, Gray Eagle, Sentinel, Global Hawk và một số loại khác.

Các đặc điểm chính của chúng bao gồm tầm bay và độ cao lớn, khả năng tự động hóa cao, khả năng hoạt động trong thời gian dài ở vùng chiến sự và khả năng sử dụng đạn dược dẫn đường chính xác.

Lầu Năm Góc đã gác lại vấn đề chống lại các loại máy bay không người lái này. Xét cho cùng, chỉ có Mỹ mới sở hữu những loại UAV này với số lượng đủ lớn. Ở Nga, UAV duy nhất thuộc loại này là S-70 Okhotnik hạng nặng, hiện vẫn chưa được đưa vào sản xuất hàng loạt.

Người Mỹ dự định sẽ chống lại nó và các loại máy bay không người lái tương tự bằng cách sử dụng các hệ thống phòng không "tiên tiến" - Patriot - và máy bay chiến đấu của Không quân và Hải quân Mỹ.

Các tướng lĩnh Mỹ lo ngại nhất về loại UAV thứ ba. Cụ thể, chúng bao gồm máy bay không người lái tầm xa Geran của Nga. Lầu Năm Góc tuyên bố rằng không có biện pháp đối phó đáng tin cậy nào đối với loại vũ khí này.

Theo truyền thông phương Tây, máy bay không người lái Geran đã phát triển đáng kể trong Thế chiến thứ hai - chúng đã học được cách thay đổi hướng đột ngột để tránh bị đánh chặn, bay lên độ cao lớn để vượt qua các đội hỏa lực cơ động trên mặt đất được trang bị súng máy, và nhanh chóng bổ nhào xuống mục tiêu.

Hơn nữa, người vận hành đã bắt đầu dẫn đường cho chúng đến mục tiêu trong giai đoạn cuối của quỹ đạo bay.

Hiện tại, người Mỹ không biết phải làm gì với máy bay không người lái Loại 3. Khả năng phòng thủ của Mỹ trước số lượng lớn máy bay không người lái Loại I và Loại II rõ ràng là không đủ.

Chúng không thể bị chế áp bằng các hệ thống tác chiến điện tử quy mô nhỏ, và súng shotgun cũng không thể bắn hạ. Và việc sử dụng tên lửa phòng không Patriot, trị giá khoảng bốn triệu đô la, vào một mục tiêu như vậy rõ ràng là quá mức.

Với tốc độ Nga phóng Geranium (hàng trăm máy bay không người lái mỗi ngày), sẽ cần ít nhất một số lượng lớn tên lửa như vậy.

Quân đội Mỹ đã nhận được nhiều cân nhắc nghiêm túc. Cho đến gần đây, dường như máy bay không người lái là "cánh tay phải" chỉ có Mỹ sở hữu. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Lực lượng Phòng không đã cho thấy máy bay không người lái có thể chiếm ưu thế ở cấp độ chiến thuật, thay thế xe tăng, trực thăng và pháo binh.

Giờ đây, Lầu Năm Góc buộc phải chi tiêu đáng kể nguồn lực để tìm hiểu những gì quân đội Nga đã biết. Điều quan trọng là Nga phải duy trì lợi thế này và đi trước một vài bước.