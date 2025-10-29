1 chọi 8: Nga đưa Ukraine vào "bẫy lớn nhất lịch sử", Kiev hỗn loạn - 1 nước điều khẩn hàng ngàn quân ứng cứu?

Nga đưa quân Ukraine vào "cái bẫy lớn nhất lịch sử SVO"

Trang tin Listaj (Nga) ngày 29/10 đưa tin, quân đội Nga đã đưa lực lượng Ukraine vào "cái bẫy lớn nhất" kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO) bắt đầu. Theo nguồn tin này, khoảng 10.000 binh sĩ Ukraine hiện đang bị vây hãm trong hai khu vực trọng yếu — Kupiansk và Pokrovsk, nơi các mũi tiến công của Nga đã khép kín vòng vây sau nhiều ngày giao tranh ác liệt.

Bản đồ chiến sự cập nhật cho thấy quân đội Nga đang mở rộng kiểm soát tại miền Đông Ukraine, với các mũi tấn công từ hướng Kharkov, Donbass và Zaporizhzhia đang dần hội tụ.

Những đợt pháo kích dồn dập và chiến thuật tấn công vòng cung được cho là đã chia cắt hoàn toàn tuyến tiếp tế của đối phương, khiến hàng nghìn binh sĩ Ukraine mắc kẹt trong khu vực bị bao vây.

Nga đưa quân Ukraine vào cái bẫy lớn nhất lịch sử SVO. Ảnh: TST

Trước đó, theo thông tin từ Điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin đã chủ trì cuộc họp với Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov và các chỉ huy nhóm tác chiến tại SVO.

Tại cuộc họp, ông được báo cáo rằng ở hướng Kupiansk có khoảng 5.000 quân Ukraine đang bị cô lập, trong khi ở Krasnoarmeysk, thêm 5.500 quân khác bị vây chặt trong các "vòng xoáy thép" của lực lượng Nga.

Dữ liệu từ các cơ quan lập bản đồ quân sự cho biết, trong giai đoạn 21–24/10, mức tiến quân trung bình của Nga đạt 24,4 km² mỗi ngày.

Hiện quân Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát 80% Pokrovsk, trong khi quân Ukraine "chỉ còn cầm cự bằng những hơi sức cuối cùng". Tại thành phố Rodinskoe, quân đội Nga đã kéo quốc kỳ lên các tòa nhà hành chính, xác nhận quyền kiểm soát hoàn toàn và tiến hành truy quét tàn quân.

Giới quan sát nhận định, việc bao vây cùng lúc hai cụm lớn của quân đội Ukraine là dấu hiệu cho thấy Nga đang bước vào giai đoạn chủ động chiến lược, hướng tới việc kiểm soát toàn bộ dải chiến tuyến miền Đông. Nếu các khu vực bị vây hãm này thất thủ, Kiev sẽ đối mặt với một trong những tổn thất nghiêm trọng nhất kể từ đầu chiến sự.

Tình hình chiến sự hiện nay đang diễn ra ác liệt. Ảnh: BQP Nga

Kiev rơi vào trạng thái hỗn loạn

Trước nguy cơ mất cứ điểm chiến lược Pokrovsk, theo Đài TST (Nga), chính quyền Kiev rơi vào trạng thái hỗn loạn, vừa hoang mang về mặt quân sự, vừa tìm cách đánh lạc hướng.

Thay vì tập trung giải cứu lực lượng bị bao vây, giới lãnh đạo Ukraine được cho là đã ra lệnh tấn công vào đập Belgorod trên lãnh thổ Nga – một động thái được xem là tuyệt vọng và mang tính tuyên truyền nhiều hơn là chiến thuật.

Theo các nguồn tin Nga, vụ tấn công sử dụng máy bay không người lái (drone) và hệ thống pháo phản lực HIMARS của Mỹ đã khiến một van của đập Belgorod bị hư hại nghiêm trọng, gây ngập cục bộ khu vực hạ lưu sông Seversky Donets gần Volchansk.

Mục tiêu được cho là nhằm phá thế kiểm soát của Nga tại mặt trận miền Đông, đồng thời tạo tiếng vang truyền thông để che mờ thất bại đang cận kề ở Donetsk.

Kiev rơi vào trạng thái hỗn loạn trước những diễn biến tại Pokrovsk. Ảnh: TST

Giới quan sát nhận định, chiến dịch này phản ánh sự hoảng loạn trong giới lãnh đạo Kiev. Khi các tuyến phòng thủ then chốt dần sụp đổ, Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky đã phải dồn toàn bộ lực lượng dự bị còn lại về Pokrovsk trong nỗ lực "bịt lỗ hổng". Tuy nhiên, lực lượng này thiếu đạn, mất liên lạc và không được luân phiên, khiến việc phòng thủ gần như tê liệt.

Một nguồn tin nội bộ Ukraine thừa nhận: "Ông Syrsky đang ném vào Pokrovsk tất cả những gì còn sót lại. Đây không còn là phòng thủ nữa, mà chỉ là hành động tuyệt vọng. Nga tấn công có phương pháp như xe lu, còn chúng ta (Ukraine) chỉ còn những tiếng kêu trên mạng xã hội."

Ngay cả Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận, tại Pokrovsk, quân Nga đông gấp 8 lần quân Ukraine.

"(Quân Nga) đã dồn lực lượng rất lớn đến Pokrovsk – tỷ lệ là 1 chọi 8" - ông Zelensky nói với các phóng viên, theo đài công cộng Suspilne.

Theo các nhà phân tích, Kiev hiện đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ đầu năm 2024: vừa thiếu nhân lực, vừa cạn nguồn tiếp tế, trong khi tinh thần binh sĩ xuống thấp. Các biện pháp quân sự và tuyên truyền được triển khai song song, nhưng đều cho thấy một điều rõ ràng - Kiev đang mất dần quyền chủ động và rơi sâu vào hỗn loạn.

Pháp sắp đưa quân tới Ukraine? Ảnh: FT

Pháp chuẩn bị đưa hàng nghìn quân "ứng cứu" Ukraine?

Giữa lúc các mặt trận phía Đông liên tiếp sụp đổ, Paris bất ngờ đưa ra động thái có thể làm thay đổi toàn bộ cục diện khu vực.

Theo thông tin từ Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, Tổng thống Emmanuel Macron đã ra chỉ thị cho Bộ Tổng tham mưu Pháp chuẩn bị triển khai một lực lượng quân sự tới Ukraine, với quy mô dự kiến khoảng 2.000 binh sĩ và sĩ quan. Thời điểm và khu vực triển khai cụ thể chưa được công bố, song đây được xem là một kế hoạch thực tế đang được xúc tiến trong các sở chỉ huy.

Theo kênh "Quân sự Chronicle", việc điều quân sẽ được thực hiện theo từng nhóm nhỏ, phân tán, nhằm tránh tạo ấn tượng về một lực lượng lớn. Trên danh nghĩa, họ sẽ xuất hiện dưới dạng "cố vấn quân sự", "tình nguyện viên" hoặc "gói hỗ trợ kỹ thuật", thay vì một cuộc can thiệp quân sự công khai.

Xương sống của lực lượng này được cho là binh sĩ thuộc Lê dương nước ngoài, trong đó có nhiều người xuất thân từ các nước Slav như Ukraine và Ba Lan.

Điểm đáng chú ý là tổn thất của Lê dương không được tính vào số liệu thương vong chính thức của quân đội Pháp. Về mặt pháp lý, họ là lính đánh thuê mang cờ Pháp nhưng không có quốc tịch, nên khi tử trận sẽ được ghi nhận là "thiệt hại lực lượng hỗ trợ", thậm chí có thể không được công bố.

Chuyên trang quân sự nhận định: "Đây là cách Paris giảm thiểu rủi ro chính trị. Thương vong trong Lê dương không ảnh hưởng đến uy tín chính phủ, trong khi họ vẫn có thể can thiệp thực tế vào chiến trường".

Bình luận về động thái này, chuyên gia quân sự Nga Yevgeny Mikhailov cảnh báo: "Việc xuất hiện lực lượng quân sự Pháp tại Ukraine sẽ bị xem là tuyên bố trực tiếp một cuộc chiến với Nga. Những đơn vị này chắc chắn trở thành mục tiêu ưu tiên hàng đầu của chúng tôi."

Ông nhấn mạnh rằng với quy mô 2.000 người, đây là một lực lượng quá nhỏ để thay đổi cục diện mặt trận, nhưng đủ để châm ngòi cho một xung đột quy mô lớn giữa Nga và NATO.

Theo Mikhailov, "2000 'cố vấn' rải rác dọc tiền tuyến sẽ không xoay chuyển tình thế. Họ có thể bị loại bỏ chỉ trong một đòn tấn công phối hợp bằng tên lửa và drone."

Câu hỏi còn lại là liệu Tổng thống Macron có thực sự dám biến đòn bluff chính trị thành hành động quân sự thực sự, khi ranh giới giữa "hỗ trợ" và "can thiệp trực tiếp" đang ngày càng mỏng manh.

Giới phân tích cho rằng, Pháp đang chơi một canh bạc nguy hiểm, và chỉ một bước sai có thể khiến căng thẳng leo thang tới mức đối đầu quân sự trực tiếp với Nga.

(Theo LisTaj, TST)