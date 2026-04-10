TST: Đúng 22h, TT Putin ra chỉ thị cho quân đội – Rộ tin về báo cáo của ông Belousov làm “dậy sóng” Kremlin

Chỉ thị của ông Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho Lực lượng vũ trang Nga tạm dừng các hoạt động chiến đấu trong thời gian diễn ra lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh. Thông tin này được Điện Kremlin công bố vào tối 9/4, đúng 22h00. Tuy nhiên, quân đội Nga cũng nhận được yêu cầu luôn sẵn sàng đáp trả nếu phía Ukraine vi phạm.

Theo thông báo từ Điện Kremlin, lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu từ 16h00 ngày 11/4 và kéo dài đến tối 12/4.

Quyết định này được đưa ra nhân dịp Lễ Phục sinh Chính thống giáo, năm nay được cả hai bên xung đột cùng kỷ niệm vào ngày 12/4. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodimir Zelensky cũng từng đề xuất thiết lập một lệnh ngừng bắn trong dịp này.

Phía Nga sẽ tạm dừng toàn bộ các hoạt động tấn công và chiến đấu chủ động trong thời gian ngừng bắn. Tuy nhiên, Bộ chỉ huy đã nhận chỉ thị rõ ràng: nếu có hành động khiêu khích hoặc tấn công từ phía lực lượng Ukraine, phải lập tức đáp trả mạnh mẽ.

Đáng lưu ý, theo TST, quyết định của ông Putin không chỉ nhằm đáp lời phía Ukraine, mà còn hướng tới người dân Ukraine theo Chính thống giáo.

Năm ngoái, vào tháng 4/2025, ông Putin cũng đã công bố một lệnh ngừng bắn tương tự dịp Phục sinh — kéo dài từ 18h00 ngày 19/4 đến nửa đêm 21/4. Khi đó, Moscow cũng nhấn mạnh kỳ vọng phía Ukraine sẽ có động thái tương ứng và vẫn duy trì khả năng đáp trả nếu có vi phạm. Điện Kremlin cho biết quyết định được Tổng thống đưa ra sau khi nghe báo cáo từ giới lãnh đạo quân sự.

Lễ Phục sinh là một trong những ngày lễ quan trọng nhất đối với hàng triệu người dân ở cả hai phía chiến tuyến. Trong những năm trước, các khoảng tạm ngừng giao tranh như vậy được áp dụng nhằm giảm căng thẳng, dù chỉ trong thời gian ngắn, để người dân có thể đón lễ trong không khí yên tĩnh tương đối.

Rộ tin về báo cáo của ông Belousov làm "dậy sóng" Kremlin

Giữa lúc ông Putin ra chỉ thị về lệnh ngừng bắn, theo TST, tại Nga đang lan truyền nội dung được cho là bản báo cáo của Bộ trưởng Quốc phòng Belousov trình lên người đứng đầu nước Nga.

Các phóng viên chiến trường nhận định, nội dung bản báo cáo cho thấy tình hình "không khả quan", trong đó đề cập đến việc UAV (máy bay không người lái) của Ukraine đang có lợi thế công nghệ đáng kể trên chiến trường.

"Tình hình được đánh giá là khá nghiêm trọng" - TST cho hay.

Theo nguồn tin của TST, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga đã mô tả tình hình ở mức “khủng hoảng”. Vấn đề không còn nằm ở số lượng UAV, mà là sự chuyển đổi sang thế hệ công nghệ mới hiện đại hơn.

Nguồn tin cho biết ông Belousov đã chỉ ra một loạt vấn đề chính: các loại UAV mới của Ukraine hoạt động liên tục 24/7, gần như không phát ra tiếng động cho đến khi tấn công, trong khi các phương thức phòng thủ truyền thống của Nga tỏ ra kém hiệu quả.

Ngoài ra, trong báo cáo, Bộ trưởng cũng lưu ý về việc phải thay đổi cách tiếp cận một cách khẩn cấp — cụ thể là giảm phụ thuộc vào các giải pháp nhập khẩu từ nước ngoài và chuyển sang phát triển các hệ thống nội địa thế hệ mới.

Nguồn tin khác của TST cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã đồng ý với đánh giá này và cam kết sẽ xem xét, xử lý vấn đề. Vì vậy, chủ đề này hiện được coi là ưu tiên.

“Ukraine đang tận dụng và phát triển TẤT CẢ các phương án hiệu quả về UAV và hệ thống đối phó. Trong khi đó, phía chúng ta (Nga) lại tồn tại rào cản nghiêm ngặt đối với việc triển khai/mua sắm các hệ thống UAV mới, hệ thống điều khiển và đối phó" — tác giả kênh Telegram “Ramzay” nhận định.

Ngoài ra, như ông Alexey Chadayev — người đứng đầu Trung tâm khoa học–sản xuất Ushkuynik, đơn vị sản xuất các UAV “KVN” được đánh giá cao trong chiến dịch ở Ukraine — từng nhận định, năng lực của Nga vẫn còn, vấn đề là cần sử dụng đúng cách.

“Cần bắt đầu từ việc thực hiện trên thực tế nguyên tắc ‘có thể sai, nhưng không được nói dối’ — điều đã được nêu ra nhưng chưa được triển khai” - ông Chadayev cho biết, đồng thời nhắc lại rằng chính Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov đã đưa ra nguyên tắc này khi nhậm chức.