Cả trăm tên lửa Nga nã xuống 8 vùng Ukraine, nổ liên hoàn - TT Putin ra lệnh mới, 1 nước bất ngờ tham chiến?

Nga đổi chiến thuật, nã hàng chục cuộc tấn công vào Ukraine

Trong 24 giờ qua, khoảng 30–35 cuộc tấn công của Nga đã được ghi nhận tại 8 vùng trên lãnh thổ Ukraine, hàng loạt vụ nổ lớn được ghi nhận. Cả trăm tên lửa và UAV đã được triển khai, tuy nhiên, điểm đáng chú ý không nằm ở số lượng, mà ở cách thức triển khai.

Các đòn tấn công của Nga không còn dàn trải mà tập trung vào các mục tiêu then chốt của Ukraine như cơ sở hạ tầng, các nút logistics và hệ thống năng lượng. Những khu vực như Sumy, Nikolaev, Odessa và Kharkov đều trở thành mục tiêu.

Theo các nguồn phân tích, cách đánh của Nga không nhằm tạo kết quả tức thời, mà hướng tới làm suy yếu năng lực tác chiến của Ukraine trong trung hạn. Việc phá vỡ chuỗi tiếp tế, làm gián đoạn hệ thống năng lượng và gây bất ổn hậu phương Ukraine có thể tạo ra hiệu ứng tích lũy theo thời gian.

Đáng chú ý, các đòn tấn công của Nga diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Putin đã ra lệnh ngừng bắn trong hai ngày nhân dịp lễ Phục sinh, một động thái cũng được ông Zelensky bày tỏ ủng hộ.

Hãng thông tấn RIA cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội nước này ngừng mọi hoạt động chống lại lực lượng Ukraine trong dịp cuối tuần Lễ Phục Sinh Chính Thống. Việc tạm ngừng đơn phương này dự kiến kéo dài từ 16:00 (giờ Moscow) thứ Bảy đến hết Chủ nhật.

Tuy nhiên, trước và ngay sau thời điểm lệnh ngừng bắn được công bố, các hoạt động quân sự trên thực địa vẫn tiếp diễn, cho thấy cục diện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ ràng.

Song song, một xu hướng khác đang dần rõ nét: chiến sự không còn bó hẹp trong lãnh thổ Ukraine.

Sau các đòn tập kích của Nga vào cơ sở sản xuất UAV và trung tâm sửa chữa, Kiev được cho là đã chuyển một phần hoạt động sản xuất quân sự ra nước ngoài. Ba Lan và các nước Baltic đã bắt đầu tham gia vào chuỗi sản xuất này, trong khi các mẫu UAV do Đức và Pháp phát triển được thử nghiệm trực tiếp trên tuyến đầu.

Theo giới chuyên gia đến mùa hè, không chỉ số lượng mà chất lượng vũ khí và khả năng phối hợp tác chiến của Ukraine có thể tăng mạnh. Đồng thời, việc tình hình Trung Đông tạm lắng có thể tạo điều kiện để phương Tây tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev.

Các chuyên gia cho rằng xung đột đang bước vào một giai đoạn mới, trong đó hậu phương Ukraine trở thành chiến trường trọng yếu. Các quyết định không còn chỉ nằm ở tuyến đầu, mà mở rộng sang lĩnh vực logistics, công nghiệp và chuỗi cung ứng.

"Gọng kìm" Konstantinovka siết chặt

Trên thực địa, các diễn biến nổi bật cho thấy sức ép của Nga đang tập trung vào khu vực Donbass và một số trục chiến lược.

Trên hướng Slavyansk, lực lượng Nga tiếp tục đẩy mạnh tấn công, trong khi Ukraine tổ chức các đợt phản kích. Giao tranh giữa Nga và Ukraine diễn ra tại khu vực Ray-Aleksandrovka và các cánh rừng gần Dibrova.

Các đòn tấn công bằng UAV của Nga nhằm vào hậu phương Ukraine được cho là đã làm gián đoạn đáng kể hoạt động tiếp tế của lực lượng Ukraine tại khu vực này.

Tại Konstantinovka, giao tranh giữa Nga và Ukraine đã lan vào nội đô. Khu vực ga đường sắt trở thành điểm giao tranh ác liệt, trong khi lực lượng Nga tìm cách cắt đứt các tuyến tiếp tế của Ukraine từ phía tây bắc.

Ở chiều ngược lại, các nỗ lực phản kích của Ukraine tại khu vực phía tây nam Konstantinovka chưa mang lại kết quả rõ rệt.

Ở phía nam, lực lượng Nga tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát tại các khu vực như Novoaleksandrovka và các điểm lân cận. Đồng thời, các đơn vị xung kích của Nga đã chuyển sang thế tiến công nhằm tìm kiếm điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Một yếu tố đáng chú ý khác là sự thay đổi trong cách sử dụng UAV của Nga.

Các UAV "Geran" phiên bản mới do Nga triển khai được cho là có tốc độ cao hơn, khó bị hệ thống phòng không Ukraine đánh chặn hơn và được cải tiến về cấu hình. Một số UAV của Nga còn có khả năng điều khiển từ xa, cho phép thay đổi mục tiêu ngay trong quá trình bay.

Nhờ đó, các UAV của Nga có thể tấn công hiệu quả vào các mục tiêu cơ động của Ukraine như phương tiện và lực lượng triển khai trên thực địa, tạo thêm áp lực lên hệ thống phòng không của Ukraine.

Một nước bất ngờ tham chiến, xung đột vượt ra ngoài lãnh thổ Ukraine

Trong khi chiến sự trên bộ tiếp tục diễn biến phức tạp, các tín hiệu mới cho thấy nguy cơ mở rộng xung đột ra ngoài Ukraine.

Theo TST, lực lượng Ukraine phối hợp với quân đội Na Uy "đang chuẩn bị các hoạt động nhằm vào tàu thuyền Nga tại Biển Barents và Biển Na Uy".

Một đơn vị thuộc lữ đoàn 385 chuyên về hệ thống không người lái trên biển của hải quân Ukraine đã có mặt tại Oslo để huấn luyện trong điều kiện thời tiết lạnh, bao gồm việc sử dụng các thiết bị không người lái trên mặt nước và dưới nước.

Nếu kịch bản này xảy ra, rủi ro sẽ không chỉ dừng ở quân sự mà còn lan sang lĩnh vực kinh tế.

Biển Barents là khu vực hoạt động của Hạm đội phương Bắc của Nga – lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong năng lực răn đe chiến lược của Nga. Đồng thời, tuyến đường Biển Bắc cũng là tuyến vận tải quan trọng, đặc biệt đối với các tàu phá băng có giá trị lớn.

Trong bối cảnh đó, tuyên bố của ông Syrsky về việc Ukraine giành lại "ưu thế chiến lược" trở thành tâm điểm chú ý.

Theo các phân tích quân sự, ưu thế chiến lược không chỉ nằm ở việc kiểm soát lãnh thổ, mà còn ở khả năng buộc đối phương phải phản ứng. Điều này bao gồm quyền chủ động lựa chọn thời gian, địa điểm và quy mô tấn công, cũng như khả năng triển khai lực lượng nhanh hơn đối phương.

Một yếu tố khác là năng lực tiến hành chiến tranh tiêu hao, bao gồm khả năng bổ sung lực lượng, duy trì hậu cần và luân chuyển đơn vị. Theo nhiều đánh giá, Ukraine đang gặp bất lợi so với Nga trong các tiêu chí này.

Trong bối cảnh đó, một số chuyên gia cho rằng tuyên bố của ông Syrsky mang tính chất thông tin nhiều hơn là phản ánh đầy đủ thực tế chiến trường. Những phát biểu như vậy, theo họ, cần được nhìn nhận như một phần của cuộc chiến truyền thông.