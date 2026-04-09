Nga đánh lớn, Slavyansk có nguy cơ "lộ toàn trận địa" - Đúng 10h11, ông Zelensky đưa đề nghị bất ngờ với ông Putin

Đài TST (Nga) ngày 9/4 đưa tin, quân đội Nga vừa đẩy mạnh các mũi tiến công trên nhiều hướng, trong đó nổi bật là áp lực cực lớn tại mặt trận Slavyansk.

Các tiểu đoàn Nga liên tiếp xuyên thủng phòng tuyến, trong khi giới phân tích cảnh báo chỉ cần mất 2 cao điểm chiến lược, toàn bộ hệ thống phòng thủ của Ukraine tại khu vực này có thể sụp đổ dây chuyền.

"Chỉ cần hai cao điểm": Slavyansk trước nguy cơ lộ toàn bộ trận địa

Mặt trận Slavyansk đang trở thành tâm điểm chú ý khi các đơn vị Nga liên tục gia tăng sức ép từ hướng bắc, đặc biệt từ khu vực Seversk. Theo các đánh giá quân sự, phòng tuyến Ukraine tại đây đã xuất hiện những dấu hiệu rạn nứt rõ rệt.

Điểm then chốt nằm ở một số cao điểm khống chế toàn bộ khu vực. Nếu các vị trí này rơi vào tay Nga, lực lượng Ukraine sẽ bị đặt vào tình thế bất lợi nghiêm trọng, khi mọi tuyến phòng thủ và tiếp tế đều có nguy cơ bị quan sát và tấn công trực tiếp.

Trong bối cảnh đó, Ukraine vẫn cố gắng tiến hành các đợt phản công quy mô nhỏ tại Lipovka, song chưa thể đảo chiều tình hình. Ở chiều ngược lại, pháo binh Nga duy trì hỏa lực dồn dập vào các vị trí phòng thủ, đặc biệt quanh Ray-Alexandrovka.

Không chỉ dừng lại ở Slavyansk, hướng Konstantinovka cũng nóng lên nhanh chóng. Giao tranh đã lan vào khu vực nội đô, trong khi tình hình của lực lượng Ukraine tại đây được đánh giá là ngày càng bất lợi.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các đơn vị Nga đã áp sát những tuyến đường huyết mạch ở phía tây bắc thành phố. Điều này khiến việc tiếp tế trở nên cực kỳ khó khăn. Các UAV Nga liên tục tấn công, phá hủy nhiều phương tiện vận chuyển binh lực, lương thực và đạn dược.

Trong bối cảnh đó, nguy cơ "hiệu ứng domino" tại cụm Slavyansk – Kramatorsk đang được nhiều chuyên gia nhắc tới, khi chỉ một mắt xích sụp đổ có thể kéo theo toàn bộ hệ thống phòng thủ phía bắc Donbass.

Giao tranh dồn dập khắp chiến tuyến: Tên lửa, UAV và những đòn đáp trả dữ dội

Trong vòng 24 giờ qua, cường độ tấn công giữa hai bên tiếp tục leo thang trên diện rộng.

Nga tiến hành các đòn tập kích bằng tên lửa và UAV nhằm vào cảng Izmail (tỉnh Odessa), đồng thời mở rộng mục tiêu sang các cơ sở quân sự và hạ tầng tại Sumy, Kharkiv và khu vực Pavlograd.

Ở chiều ngược lại, Ukraine tăng cường sử dụng UAV để đáp trả, không chỉ ở khu vực tiền tuyến mà còn nhằm vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga.

Một số nguồn tin cho biết mục tiêu của Ukraine bao gồm cơ sở hạ tầng đường ống dẫn dầu quan trọng. Điều này diễn ra trong bối cảnh trước đó, ông Zelensky từng đề cập khả năng thiết lập một lệnh ngừng bắn liên quan đến năng lượng hoặc dịp lễ Phục sinh.

Tình hình tại các khu vực dân sự cũng ghi nhận thiệt hại đáng kể. Tại Krasnodar, một UAV đã khiến một dân thường thiệt mạng, trong khi các khu vực Belgorod và Bryansk ghi nhận có người bị thương.

Các diễn biến này cho thấy xung đột không chỉ giới hạn ở tiền tuyến mà đang lan rộng cả về chiều sâu chiến lược, với các mục tiêu hạ tầng ngày càng trở thành trọng điểm.

Siết chặt từng bước

Tại các tỉnh Sumy và Kharkiv, cụm lực lượng Nga tiếp tục duy trì đà tiến công, dù tốc độ không nhanh. Các đơn vị Nga tiến từng bước, có ngày chỉ vài trăm mét, nhưng liên tục gây sức ép lên phòng tuyến đối phương.

Ukraine buộc phải điều thêm lực lượng tăng viện tới khu vực này, thậm chí rút quân từ các hướng khác, cho thấy áp lực ngày càng gia tăng.

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại Novodmitrovka (Sumy) và khu vực Volchansk (Kharkiv). Trong khi đó, tại hướng Kupyansk, Nga được cho là đạt được một số bước tiến, thu hẹp các "túi" chiến thuật và buộc lực lượng Ukraine phải lùi sâu hơn.

Ở phía nam, khu vực Pokrovsk tiếp tục là điểm nóng kéo dài. Giao tranh quanh Grishino và khu vực nhô ra Dobropolye vẫn diễn ra dai dẳng, với chiến thuật tiêu hao được Nga duy trì nhằm làm suy yếu các lực lượng dự bị của Ukraine.

Tại hướng Dnipropetrovsk, một đợt phản công bằng xe bọc thép của Ukraine đã bị đẩy lùi nhanh chóng. Một phương tiện bị phá hủy khi vượt hào chống tăng, phương tiện còn lại bị hư hại và buộc phải rút lui.

Ở Zaporizhzhia, giao tranh diễn ra trên diện rộng tại các khu vực tiếp cận như Vozdvizhenka, Verkhnyaya Tersa và Charivnoye, trong khi lực lượng Nga vừa giữ vững phòng tuyến, vừa tìm cách mở rộng thế tiến công.

Bước ngoặt bất ngờ lúc 10h11: Ông Zelensky đưa ra đề xuất với ông Putin

Trong khi cục diện chiến trường đang nóng lên từng giờ, một diễn biến chính trị bất ngờ cũng xuất hiện.

Vào khoảng 10h11 ngày 9/4 theo giờ Moscow, một loạt trích đoạn từ cuộc phỏng vấn của ông Volodymyr Zelensky với kênh truyền hình RAI bất ngờ được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng truyền thông tiếng Nga, nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Trong cuộc trao đổi này, ông Zelensky tiếp tục nhắc lại đề xuất tổ chức một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, song đi kèm với những điều kiện và giới hạn rõ ràng.

Theo đó, ông Zelensky cho biết sẵn sàng gặp ông Putin tại bất kỳ địa điểm trung lập nào như Mỹ, châu Âu hoặc khu vực Trung Đông, nhưng loại trừ khả năng tổ chức tại Moscow. Ông đồng thời khẳng định sẽ không đưa vấn đề Donbass ra bàn đàm phán theo hướng nhượng lại cho Nga.

Lập luận được ông đưa ra là nếu Ukraine rút lực lượng khỏi khu vực này, không chỉ có nguy cơ tạo ra những bất ổn trong nội bộ xã hội, mà còn có thể mở ra khoảng trống chiến lược, tạo điều kiện cho các đòn tiến công sâu hơn nhằm vào những đô thị lớn như Kharkiv.

Bên cạnh đó, ông Zelensky cũng đề cập đến bối cảnh quốc tế, đặc biệt là chính sách của Mỹ đối với Nga. Ông bày tỏ kỳ vọng rằng các biện pháp trừng phạt đã được nới lỏng sẽ chỉ mang tính tạm thời và có thể được khôi phục trong thời gian tới.

Đáng chú ý, ông cho rằng mình là một trong số ít nhà lãnh đạo có thể trao đổi thẳng thắn với ông Donald Trump, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân giữa hai bên.

Tuy nhiên, theo ông Zelensky, một trong những trở ngại lớn hiện nay là mức độ tin tưởng mà ông Trump dành cho ông Putin. Ông nhận định đây là yếu tố có thể ảnh hưởng đáng kể đến tiến trình xử lý xung đột, và kết luận ngắn gọn rằng đó là điều "rất đáng tiếc".