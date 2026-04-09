Nga khóa toàn bộ đường vào Konstantinovka, xe tiếp viện Kiev cháy hàng loạt – TT Putin nhận tin "chưa từng có"

Đài TST (Nga) ngày 8/4 đưa tin, chiến sự trên các mặt trận Ukraine bất ngờ "nóng rực" khi quân đội Nga đồng loạt gia tăng sức ép, mở các mũi đánh từ sườn nhằm bẻ gãy phòng tuyến Ukraine, đặc biệt tại Konstantinovka – điểm nóng được coi là "pháo đài" then chốt ở Donbass.

Đòn tấn công từ sườn đang kéo giãn toàn bộ hệ thống phòng thủ. Tại Konstantinovka, giao tranh bước vào giai đoạn ác liệt, trong bối cảnh phòng tuyến của Ukraine tại đây được đánh giá đang dần mất đi ý nghĩa chiến thuật.

Sức ép dồn dập ở phía bắc

Trên toàn bộ khu vực phía bắc mặt trận, giao tranh vẫn diễn ra với cường độ cao. Quân đội Nga tiếp tục tiến công, dù tốc độ có lúc chỉ đạt 100–150 mét mỗi ngày, phản ánh mức độ giằng co quyết liệt.

Tại tỉnh Sumy, tình hình đặc biệt căng thẳng ở các khu vực Shostka và Sumy. Ukraine đang gấp rút điều lực lượng dự bị từ nhiều hướng khác nhau nhằm kìm hãm đà tiến của các đơn vị Nga.

Chiến trường Ukraine ghi nhận một loạt diễn biến nóng. Ảnh: TST

Tại khu vực Kazachya Lopan (huyện Kharkov), các đơn vị UAV Nga đã phát hiện và phá hủy một xe bọc thép chở quân BTR-4 "Bucephalus" của Ukraine. Theo các nguồn tin, mỗi phương tiện loại này có giá khoảng 1,6 triệu USD – cao hơn rất nhiều so với chi phí của các UAV được sử dụng trong đòn tấn công.

Trước đây, Kiev từng đặt nhiều kỳ vọng vào dòng "Bucephalus" và tìm cách xuất khẩu, tuy nhiên thực tế chỉ có Iraq mua với mức giá giảm.

Ở hướng Kharkov, Ukraine đang thiết lập tuyến phòng thủ dọc Gontarovka – Kirillovka – Veliky Burluk. Giao tranh bộ binh vẫn diễn ra dữ dội tại khu vực Volchanskie Khutora, trong khi các nhóm xung kích Nga tiếp tục kiểm soát các khu rừng gần Verkhnyaya Pisarevka.

Tại Krasny Liman, Ukraine được cho là chịu tổn thất đáng kể khi tìm cách đưa lực lượng tăng viện xuyên qua các khu rừng.

Ở phía nam, trên hướng Slavyansk, quân đội Nga đang tiến về Rai-Aleksandrovka. Các đợt phản công của Ukraine đã bị chặn lại tại Nikiforovka và Fedorovka Vtoraya.

Nga khóa toàn bộ đường vào Konstantinovka

Trong khi đó, chiến dịch tấn công Konstantinovka đang được đẩy mạnh. Thành phố này, được Ukraine củng cố thành một pháo đài, vẫn chống trả quyết liệt. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, lực lượng Ukraine được cho là đã rơi sâu hơn vào thế bị bao vây.

Lực lượng đồn trú Ukraine đang giao tranh trực diện trong đô thị với các đơn vị xung kích Nga, trong khi hệ thống hậu cần ngày càng bị siết chặt. Các mũi tiến công từ sườn của Nga tiếp tục mở rộng nhằm cắt đứt hoàn toàn tuyến tiếp tế.

Một đánh giá từ giới quan sát quân sự cho rằng, bên cạnh hướng tấn công trực diện vốn chậm và khó khăn, quân đội Nga đang hình thành một hướng tiến công vòng qua sườn phía tây.

Nếu Nga tiến được tới Druzhkovka từ hướng này, phòng tuyến Konstantinovka gần như sẽ mất hoàn toàn giá trị chiến thuật. Khi đó, tuyến phòng thủ của Ukraine sẽ bị kéo dài gần gấp đôi, tạo áp lực rất lớn lên lực lượng dự bị vốn đã bị phân tán.

Hiện tại, giao tranh đang diễn ra dữ dội tại Dolgaya Balka và Ilyinovka. Một số nguồn tin từ phía Ukraine cho biết tình hình tác chiến đang xấu đi nhanh chóng.

Trong vòng 4 ngày qua, quân đội Nga đã thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực đối với tất cả các tuyến đường còn lại dẫn vào Konstantinovka. Các đoàn xe của Ukraine liên tục bị tấn công bằng pháo binh và UAV.

Lực lượng tiếp viện, cùng các phương tiện vận chuyển đạn dược và nhiên liệu của Ukraine, chịu thiệt hại lớn, cháy hàng loạt. Việc tiếp cận thành phố ngày càng trở nên khó khăn.

Dù giai đoạn tổng công kích còn chưa bắt đầu, tình thế của Ukraine tại khu vực này đang được đánh giá là ngày càng bất lợi. Trong bối cảnh chịu sức ép đồng thời từ phía bắc (hướng Slavyansk) và phía nam (hướng Pokrovsk), toàn bộ mặt trận Donbass của Ukraine đứng trước nguy cơ bị suy yếu sâu, thậm chí buộc phải lùi về khu vực đô thị Slavyansk–Kramatorsk ở phía tây.

Nga khóa toàn bộ đường vào Konstantinovka. Ảnh: TST

Mặt trận phía nam tiếp tục giằng co

Tại khu vực Gulyaipole, các đơn vị Nga tiếp tục thọc sâu vào phòng tuyến Ukraine nhằm giành quyền kiểm soát các khu vực Vozdvizhevka, Verkhnyaya Tersa, Komsomolskoye và Charivnoye.

Trên mặt trận Zaporizhzhia, các trận đánh giằng co vẫn diễn ra ác liệt tại Stepnogorsk và Primorsk, nhưng chưa bên nào tạo được đột phá đáng kể.

Ở phía tây, quân đội Nga tiếp tục tìm cách tiến lên phía bắc Pokrovsk.

Trên hướng Dobropolye, các mũi tiến công được ghi nhận tại Grishino và Novoaleksandrovka, trong khi không quân Nga tiến hành các đòn tấn công vào Mirnoye và Vasilievka, làm gia tăng sức ép lên hệ thống phòng thủ của Ukraine trên toàn tuyến.

Tổng thống Putin nhận tin vui chưa từng có

Trong khi chiến sự trên thực địa ngày càng leo thang, một diễn biến khác ở phía sau hậu tuyến lại đang mang đến lợi thế đáng kể cho Moscow.

Nhiều chuyên gia đánh giá đây có thể xem là thời điểm mà Tổng thống Putin nhận tin vui chưa từng có trong hơn một thập kỷ, khi thị trường năng lượng bất ngờ đảo chiều theo hướng có lợi cho Nga.

Theo các số liệu công bố đầu tháng 4, giá dầu Urals – loại dầu chủ lực của Nga – đã vọt lên hơn 116 USD/thùng tại cảng Primorsk (biển Baltic), mức cao nhất trong hơn 13 năm. Con số này gần gấp đôi mức khoảng 59 USD/thùng mà Nga từng dự kiến trong ngân sách năm 2026.

Tại cảng Novorossiysk trên Biển Đen, giá dầu Urals cũng tăng lên trên 114 USD/thùng, cho thấy xu hướng leo thang trên toàn hệ thống xuất khẩu.

Đà tăng mạnh của giá dầu được cho là xuất phát từ tình trạng gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải chiến lược chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu toàn cầu. Xung đột liên quan tới Iran đã khiến tuyến đường này gần như bị bóp nghẹt, đẩy giá năng lượng thế giới tăng vọt.

Tổng thống Putin nhận tin vui chưa từng có trong hơn một thập kỷ. Ảnh: RIA

Trong bối cảnh đó, Nga – một trong những quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới – đang hưởng lợi trực tiếp. Giá dầu tăng cao giúp Moscow cải thiện đáng kể nguồn thu ngân sách, đặc biệt trong lúc chi tiêu quân sự gia tăng do xung đột tại Ukraine.

Khoảng cách giữa dầu Urals và dầu Brent cũng thu hẹp nhanh, cho thấy nhu cầu đối với dầu Nga vẫn duy trì ở mức cao bất chấp các lệnh trừng phạt từ phương Tây.

Đáng chú ý, tại một số thị trường như Ấn Độ, dầu Urals thậm chí đã chuyển từ trạng thái chiết khấu sang giao dịch với mức cao hơn Brent khoảng hơn 6 USD/thùng, phản ánh sự đảo chiều mạnh của thị trường khi nguồn cung trở nên khan hiếm.

Tuy nhiên, lợi thế này chưa thể được khai thác trọn vẹn. Hoạt động xuất khẩu dầu của Nga vẫn chịu tác động từ các đòn tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng, trong đó có các cuộc tập kích bằng UAV và tên lửa từ phía Ukraine.

Ước tính gần 40% công suất xuất khẩu dầu đường biển của Nga bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Nhiều tàu chở dầu phải chờ ngoài khơi, khiến dòng chảy thương mại bị gián đoạn.

Dù vậy, giới phân tích nhận định Nga vẫn là một trong những bên hưởng lợi đáng kể nhất từ cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay — yếu tố có thể gián tiếp củng cố sức ép quân sự trên chiến trường.