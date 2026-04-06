NYT: Mỹ tự cho nổ máy bay để cứu phi công! 36 giờ nghẹt thở và hành động táo bạo phút chót giữa "bão đạn"

Mỹ tự cho nổ tung máy bay

Báo New York Times dẫn các nguồn tin am hiểu cho biết, trong chiến dịch giải cứu thành viên phi hành đoàn của chiếc tiêm kích F-15E Strike Eagle bị bắn rơi trong không phận Iran, quân đội Mỹ đã rơi vào một tình huống đặc biệt nguy hiểm ngay trên lãnh thổ đối phương.

Cụ thể, hai máy bay vận tải quân sự chở lực lượng đặc nhiệm cùng phi công được giải cứu đã bị mắc kẹt tại một đường băng dã chiến do Mỹ thiết lập ở khu vực hẻo lánh của Iran. Trước tình thế này, Mỹ buộc phải điều thêm 3 máy bay khác xâm nhập để đưa toàn bộ quân nhân rút khỏi khu vực.

Sau khi hoàn tất việc sơ tán, quân đội Mỹ đã chủ động phá hủy các máy bay vận tải bị mắc kẹt nhằm tránh để chúng rơi vào tay Iran. Các nguồn tin cho biết đây nhiều khả năng là các máy bay vận tải C-130. Hiện Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Mỹ có thể đã cho nổ tung 2 máy bay vận tải khi giải cứu phi công ở Iran (Ảnh: X).

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ một máy bay Mỹ tham gia chiến dịch tìm kiếm phi công mất tích tại khu vực phía nam tỉnh Isfahan. Theo lực lượng này, vụ việc diễn ra trong một chiến dịch phối hợp giữa nhiều đơn vị, bao gồm không quân vũ trụ, lục quân, lực lượng Basij và cảnh sát.

Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya cho biết các mục tiêu bị bắn hạ gồm một máy bay vận tải quân sự C-130 cùng hai trực thăng Black Hawk.

Hãng thông tấn Fars của Iran cũng công bố đoạn video cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ một cánh đồng, đồng thời cho rằng một đơn vị đặc nhiệm mang tên Biệt kích Faraj đã bắn rơi một máy bay vận tải C-130 của Mỹ khi chiếc này đang tham gia nhiệm vụ giải cứu.

Nguồn tin này cho biết thêm, chiếc máy bay bị bắn hạ đúng thời điểm đang thực hiện chiến dịch đưa quân nhân Mỹ ra khỏi khu vực.

Chiến dịch trên được triển khai sau khi một tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ bị bắn rơi trong không phận Iran. Một thành viên phi hành đoàn được giải cứu ngay sau vụ việc và đang được điều trị, trong khi người còn lại mất tích cho đến khi được tìm thấy vào rạng sáng cùng ngày.

Tổng thống Donald Trump cho biết hàng chục máy bay đã được huy động cho chiến dịch này, đồng thời xác nhận phi công mất tích đã được đưa ra khỏi Iran an toàn. Ông cũng khẳng định không có thương vong trong toàn bộ chiến dịch.

Theo New York Times, hàng trăm binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm đã tham gia nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ. Quân nhân được giải cứu — một sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí — sau đó đã được đưa tới Kuwait để điều trị.

Các nguồn tin truyền thông cho biết, sau khi thoát khỏi chiếc F-15E bị bắn rơi, quân nhân Mỹ đã liên lạc được với lực lượng của mình ngay trong ngày 3/4, tạo cơ sở để triển khai chiến dịch giải cứu. Các đơn vị chức năng sau đó nhanh chóng xác định vị trí của người này.

Xác một máy bay Mỹ tham gia chiến dịch giải cứu (Ảnh: PressTV)

36 giờ nghẹt thở

Bài đăng trên Truth Social của Tổng thống Mỹ rạng sáng 5/4 (theo giờ địa phương) đã chính thức khép lại hơn 36 giờ căng thẳng trong nội bộ quân đội nước này.

"Chúng ta đã tìm thấy anh ấy" - ông Donald Trump tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh rằng lực lượng Mỹ vừa thực hiện "một trong những chiến dịch tìm kiếm - cứu hộ táo bạo nhất trong lịch sử". Ông cho biết phi công mất tích đã được đưa ra ngoài an toàn tuyệt đối.

Các đoạn video ghi lại tại hiện trường cho thấy viên phi công đã ẩn náu trong một khu vực núi khô cằn, hẻo lánh ở phía Nam Iran sau khi phải kích hoạt ghế phóng khẩn cấp.

Hệ thống sử dụng nhiên liệu tên lửa rắn CKU-5 để xuyên qua buồng lái, được đánh giá là rất hiện đại, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao gây tổn thương cột sống cùng nhiều chấn thương nghiêm trọng khác.

Trong trường hợp này, nhiều khả năng phi công đã bị thương, điều được cho là nguyên nhân khiến việc giải cứu kéo dài hơn so với người còn lại trong phi hành đoàn. Theo quy trình huấn luyện, các phi công buộc phải nhảy dù xuống lãnh thổ đối phương sẽ tìm cách ẩn náu tối đa và chờ lực lượng cứu hộ chuyên trách tiếp cận.

Xác máy bay Mỹ cháy rụi (Ảnh: Tasnim).

Quân nhân này chỉ mang theo một khẩu súng ngắn, có thể kèm pháo hiệu, và hoàn toàn phụ thuộc vào việc lực lượng đặc nhiệm Mỹ có tiếp cận kịp thời trước khi phía Iran phát hiện hay không.

Trong khi đó, Iran được cho là đã treo thưởng cho bất kỳ ai tìm thấy viên phi công. Một đoạn video lan truyền từ ngày 3/4 cho thấy hàng chục người dân địa phương đang tổ chức tìm kiếm tại khu vực nghi có dấu vết.

Các trực thăng tham gia giải cứu phi công đầu tiên hôm 3/4 đã vấp phải hỏa lực từ mặt đất. Hình ảnh được công bố cho thấy một chiếc trong số đó bốc khói khi rời khỏi Iran để bay sang Iraq.

Chiến dịch giải cứu phi công thứ hai diễn ra trong điều kiện đặc biệt nguy hiểm. Theo các quan chức Mỹ, lực lượng tham gia đã phải nổ súng và sử dụng hỏa lực mạnh để mở đường tiếp cận và đưa người của mình ra ngoài.

Báo Wall Street Journal cho biết viên đại tá bị thương đã rời khỏi nơi ẩn nấp vào những phút cuối, thực hiện một "hành động táo bạo" để tiếp cận đội cứu hộ gồm các đặc nhiệm SEAL Team 6. Ông leo lên một sườn núi cao khoảng 2.100m, trong khi lực lượng Mỹ đồng thời ném bom và khai hỏa nhằm vào các đoàn xe Iran đang tiến lại gần.

Toàn bộ chiến dịch có sự tham gia của hàng trăm binh sĩ đặc nhiệm, được vận chuyển bằng máy bay MC-130J xuống một đường băng dã chiến.

Trên không, các UAV MQ-9 Reaper cùng tiêm kích đảm nhiệm nhiệm vụ yểm trợ, tấn công mọi mục tiêu bị coi là mối đe dọa trong bán kính khoảng 3km.

Chiến dịch chỉ được triển khai khi CIA xác định chính xác vị trí của phi công, đồng thời tiến hành một biện pháp đánh lạc hướng khiến phía Iran tin rằng mục tiêu xuất hiện ở khu vực khác.

Trong suốt 36 giờ kể từ khi chiếc F-15 bị bắn hạ, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc gần như giữ im lặng. Tuy nhiên, theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, phía sau hậu trường, ông Donald Trump liên tục túc trực tại Phòng Bầu dục và nhận cập nhật từ Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.